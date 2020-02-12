空間系女子實踐 從Lo-Fi House走進都會女性的房間

文∕黃思齊 攝影∕KRIS KANG 圖∕Lo-Fi House

從個人形象、日常選物，到家居設計，近年來「風格」儼然成為城市美學的代名詞，而生活在台北都會的形色女子們，更擅長把自己生活中汲取的養分與多元觀點轉變為創造力，將不同風格的無限可能透過物件化為真實。

當她們成為空間風格師

穿著寬鬆針織毛衣抹上紅唇的鄭宇彤（Silvia）和從貝雷軟帽底下露出一綹隨興亞麻色捲髮的魏珊（Shan），是空間改造團隊Lo-Fi House的共同創辦人，也是空間風格師。

乍聽「空間風格師」一詞，或許會先聯想到室內設計師，但是對Silvia和Shan來說，室內設計師講究的是精準的工法、安全性和裝潢工程；而「空間風格師」則聚焦於空間中的生活品味、生活動線的規畫、顏色質料的搭配、家具家飾與植栽的擺設布置。芝加哥建築學派大師蘇利文口中的「形隨機能」，在她們手中幻化成為「形隨品味」。或許對當代的都會人來說，風格本身就是種不可或缺的功能。

Silvia（左）和Shan（右）是Lo-Fi House的創辦人與空間風格師。(攝影∕KRIS KANG)

而顏色作為風格定調的重要元素，在Lo-Fi House團隊的個人代表色選擇上，也體現出兩人不同的個性。溫暖親切、容易與人打成一片的Shan，選擇駝色；而看似柔弱優雅需要人照顧的Silvia，在夥伴口中卻是一張撕不爛的衛生紙，最愛冷調獨立的灰藍色。兩人開玩笑著說，似乎確實有所對照，例如客戶或者YouTube頻道觀眾遇見她們時，時常會先對選擇暖色系的Shan敞開心胸傾訴，而喜愛冷色系的Silvia也覺得自己的個性和喜愛的顏色很像，「比較像是時軟時硬吧，很多事情還是需要我們自己去做，原本也沒有想過自己可以這麼獨立。

家具材質、牆壁的顏色到植栽陳列，都是塑造空間獨特性的重要面向。（上圖／Lo-Fi House、下圖∕KRIS KANG)

女子們的摩登與居家思維

在台北，除了普遍接受度高的北歐風，Lo-Fi House經手的改造需求更是五花八門，比起定義不同地區或個性造成的風格差異，她們反而對台北世代間的風格轉變更有感。

例如上一代較注重實用性，習慣儲存物資、省吃儉用以期望未來更好的生活，但是對年輕世代來說，更在意活在當下、有品質地過日子，因此也發展出斷捨離、極簡等屬於時下的生活型態。「對空間風格師來說，就是讓客戶先決定希望的風格樣貌，再考慮如何完成需求。」Silvia補充說，她們還遇過有些屋主希望盡可能限縮收納範圍，留白給其他空間使用，藉以改變自己的生活方式。

作家吳爾芙的經典名言：「女性想要創作，一定要有自己的房間。」這句話也體現在台北女子們追求居家風格時的思維邏輯中。她們說，Lo-Fi 頻道的觀眾有八成是女生，提出改造的客戶也大都是女性。而實際的風格，會隨著個人空間的使用與身分而有所不同。簡單來說，如果是伴侶一起找上Lo-Fi House，為了平衡雙方的需求，就算女生很有布置的想法，也大都選擇相對保守安穩的北歐簡約和清新色彩。

但遇到了單身女子時，情況就大不相同了，Shan觀察到這些女性客戶往往在事業上有所成就、個性獨立、不輕易示弱，喜歡的風格也特別強烈且具有個人特色，這往往會從特定的主題設定與個性化的顏色選擇中展現出來。例如曾有一個案主非常著迷於夜空，加上從小學習芭蕾舞，Silvia和Shan就以這些特質當作主題，為她打造出深藍、白色大理石與金色點綴的起居環境。

台北女子的個性和獨有的內心世界，體現在獨一無二、多元而量身打造的空間之中：喜歡度假風的女生，房間總有些南洋元素；熱愛法式生活情調，就漆上《艾蜜莉異想世界》的浪漫色調。透過日常起居，台北女子的自我風格表現更加完整了。

「台北的女性獨立，也很明確知道自己要什麼。」Silvia笑著說，台北的女生簡約但是注重細節，從空間到外在打扮都很明確。她們說印象中台北的女生，總是穿著俐落的素面上衣搭配耳環，或是穿毛衣再繫條領巾，鞋子的選色也要搭配；職場之外，休閒的場景是入夜後到安靜的特色酒吧或咖啡廳消磨時光，或者在自家廚房開瓶紅酒邊喝邊做菜，無拘無束地活出理想中的自我風格。

喜歡灰藍色的Silvia，在溫柔優雅之外，也有獨立堅強的一面。(攝影∕KRIS KANG)

在柔軟與強韌之間打造生活

「人家說如果我們是男生，做YouTuber絕對不會紅。」在以男性為主的建築設計領域裡，空間風格女子的出現，跳脫了既定的性別分工，她們不僅一手統籌所有軟性的物件搭配與風格陳列，也時常得一邊捲起袖子漆牆，轉身又得拿起畫筆創作布置用的小掛畫。也正因角色的多元性，加上女子力滿點的布置解說，Silvia和Shan的YouTube頻道顯得更有趣味。

暢談的最後，對於想要改造空間卻遲遲無法下定決心的猶豫型女子，Shan給出小小的實踐訣竅，她說，其實只要以「舒適角」的概念出發，選定房間某個角落，擺上一座立燈、地毯、一把舒適的單椅，用自己喜歡的方式去創造風格，就能開啟生活中自在的契機。

人建構空間，空間也影響人，Silvia和Shan打造的一個個客製化空間，在不同的選擇、美感營造之中，就像默默記錄著台北女子們的生活日記，訴說著屬於「她們」獨立、積極不服輸、可輕巧可剛強的風格態度。

透過Lo-Fi House的改造影片，大家有機會一探都會女子的居家情調。（圖／Lo-Fi House）

【完整內容請見《 台北畫刊 》二月號625期】。

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