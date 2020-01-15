親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

高嘉瑜要辦謝票演唱會 竟接到他電話：妳唱歌很難聽

蔡總統BBC專訪：中國須面對現實尊重台灣 侵台代價大

讓萬物在都市發酵——「發酵迷 Fermeny」

2020-01-15 08:47臺北畫刊

分享

文∕黃思齊 攝影∕蔡耀徵

發酵是台灣常見的產業，生活中的醋、醬油、豆瓣醬、茶、咖啡都是發酵的產物，這類產業雖然常見，但工業生產過程中大都只滿足對風味的關注，並保留容易使用的少數菌種。「發酵迷 Fermeny」創辦人黃靖雅身體力行的發酵方式則是來自傾聽土地、照顧農民與自然共生，秉持讓人人都能吃到好食物的本心，用開放的態度探索發酵過程中的不可預期性。

用開放的心態探索發酵的可能

黃靖雅多年前在尖石部落教書，因為看見偏鄉農產過剩的窘境而開始投入發酵的行列，也因此開始探究自然、食物、時間與人的關係，並為此深深著迷。「十斤蔬菜普通人一時之間絕對吃不完、也賣不掉，但是做成泡菜後只剩兩瓶，一下子就能吃完了。」對她來說，發酵是藉由時間令萬物產生改變的過程，也是能夠濃縮出事物最美好部分的方法。

位於大稻埕的「發酵迷 Fermeny」由黃靖雅一手創辦，如今店裡也加入了不同的夥...
位於大稻埕的「發酵迷 Fermeny」由黃靖雅一手創辦，如今店裡也加入了不同的夥伴。(攝影∕蔡耀徵)
分享

時間：每天的開始

任務：掃除靜心

位於大稻埕的「發酵迷」，是一間既像中藥行、又像博物館的小店，黃靖雅說，從2016年開張以來，揭開一天序幕的儀式，都是從跪下來擦店裡地板開始。她認為無論是在自然或城市中，每一景每一物都會互相關聯，因此每天開店前都會花許多時間進行打掃，作為靜心的儀式。「心要乾淨，環境也要乾淨。」這是黃靖雅每天的第一件任務，也是出於對食品安全的講究。

時間：10:00-19:00 營業時間

任務：依照時節製作發酵物

「職人的日常就是整個人活在自己投入的事物裡面。」黃靖雅每天雖然沒有固定的行程，但她一天當中必定會做的第二種事，就是因應節氣來製作當令的發酵食物，同時也製作長銷的酒釀與味噌產品。

她說得輕快，而側面觀察酒釀的製作過程才發現，一層一層的工序實屬不易。首先要準備麴菌、紫米、水，然後依季節浸泡紫米6至12小時不等，浸泡完成後再次把米洗淨瀝乾，緩緩倒入以鳳梨皮水浸溼過的杉木桶中，並戳出透氣孔後蒸熟，蒸好的飯以水切方式拌勻並瀝乾，待降溫至32至35度左右時放入酒麴布菌，均勻拌好後放入寬口甕輕輕壓實，最後把中間挖一個洞，靜待洞中產生酒汁，便完成了發酵。

「有什麼物產、在什麼季節，就做什麼東西。」各種發酵物製作原理大同小異，會利用酵母菌、乳酸菌、醋酸菌、麴菌、納豆菌等微生物來分解代謝原料，進一步產生營養物質。她舉例說，冬天適合製作紅糟、甜酒，夏天則適合製作發酵醋，順應當下的氣溫和溼度製作發酵物，不必非得要在炎熱的夏季使用冷藏設備來製作紅糟，只要是適合微生物成長的環境，就是適合發酵的環境。

發酵的另一番趣味，來自於其中不可預期的結果。她提及過去發酵辣椒醬與咖哩粉時，曾無意間創造一種新的美味，而這樣的體驗就像是微生物帶給自己的震撼與禮物——因為時間，讓所有的勞動都有了意義。

黃靖雅會依照不同的時節，選用不同的原料。(攝影∕蔡耀徵)
黃靖雅會依照不同的時節，選用不同的原料。(攝影∕蔡耀徵)
分享

時間：幾小時～1年

任務：等待發酵

發酵並不必然需要長時間的製作，因應不同食材的屬性，需要不同的發酵時間。黃靖雅仔細地說明，製作酒釀只需44小時就能嘗到甜味，而以乳酸製作發酵蔬菜，第3天就會看見明顯氣泡，最快一週就能完成；除此之外，還有製作需時一季的豆腐乳，或者必須等候一年的紅糟等。因此發酵這門手藝也很適合在不同的環境條件下嘗試，自行完成形形色色的發酵物產。

滿牆的發酵食物，都是黃靖雅和夥伴們親手製成。(攝影∕蔡耀徵)
滿牆的發酵食物，都是黃靖雅和夥伴們親手製成。(攝影∕蔡耀徵)
分享

時間：不定期的課程

任務：分享與推廣發酵知識

黃靖雅在「發酵迷」還有一個重要任務，就是以共學的形式來凝結各方之力，共同推廣發酵的好。至今已有超過2,000位學員參與店裡開設的共學課程，藉由她的親自解說與動手實作來了解發酵這門學問。

她說，發酵不僅是種防腐保存方式，其中更有著超脫既定思維窠臼的智慧，黃靖雅最常推廣的觀念是：「發酵沒有成功或失敗，它不活在二元世界。」她舉例說，麵包是埃及人做麵團過程中無心造成、發酵的黃豆變成納豆也不算是失敗。就算製作過程中發霉也不需要驚嚇或認為做壞了，而是時時存有一顆觀察與意識的心，思考微生物喜歡的溫度或環境，進而對發酵製品給予回應，並在下一次調整。

發酵迷希望透過共學課程的解說，讓大家更了解這門職人專業。 (攝影∕蔡耀徵)
發酵迷希望透過共學課程的解說，讓大家更了解這門職人專業。 (攝影∕蔡耀徵)
分享

儘管許多人還是不了解發酵，但是黃靖雅笑著說，「如果有某件事必須被做，那自己要率先不斷地給予、付出，很多人就會跟著給予。」她為推廣發酵的時光下了註腳，希望「發酵迷」的存在能不活在既定的成敗二元論之中，而聚焦在如何讓更多人的生活體驗更豐富、更具可能性。

黃靖雅與球球 (攝影∕蔡耀徵)
黃靖雅與球球 (攝影∕蔡耀徵)
分享
姓名：黃靖雅

職業：「發酵迷 Fermeny」創辦人

個性：對於喜歡的人事物總是溫暖、認真以對。

核心理念：發酵沒有成功或失敗，重要的是觀察與意識到過程的變化。

店長：街區扛壩子 球球

【完整內容請見《台北畫刊》一月號624期】。

手機、平板請下載

【《現在玩臺北App》iOS版】。

【《現在玩臺北App》Android版】。

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

食農教育 全方位的土地復興運動

2020-01-14 15:55

書展裡的跨越與台北新風景 ——草率季×台北書展基金會

2020-01-14 15:54

田園城市 串聯人群與土地的可食地景

2020-01-14 15:52

心情整理術 從心開始 啟動新生活

2020-01-14 15:28

空間整理術 收納空間 讓生活變美好

2020-01-14 15:27

轉洞台北轉動光 2020台北燈節

2020-01-14 15:26

團聚的新年飯桌 陳陸寬眼中的台北年菜

2020-01-14 15:24

植下一座城市裡的屋頂農場

2020-01-14 15:23

植物藝術家的年味計畫

2020-01-14 15:23

旅行的意義：香港文化人健吾的雙城移動

2019-12-11 12:59

旅居的語言：北非少年高達烈的台北生活

2019-12-11 12:59

移住的觀察：日本作家栖來光眼中的台日流動

2019-12-11 12:59

戴開成：來城南 要跟著自己的感覺走

2019-12-11 12:59

舞台上的熱鬧狂歡 舞台下的辛勤身影

2019-12-11 12:59

微型居家派對 歲末歡聚好食刻

2019-12-11 12:59

千里情繫德國菜

2019-12-11 12:59

台北城裡的農業新生活

2019-12-11 12:59

跟著金杯獎 遇見別有個性的精品咖啡店

2019-12-11 12:59

堅守崗位 計程車上的跨年夜用深夜美食來歡慶

2019-12-11 12:59

銀幕外的創作─ 導演與演員的美食滋味

2019-11-12 11:31

銀幕裡的美味─ Anna Lee與台北滋味

2019-11-12 11:31

一次看懂台北的廚餘減量！

2019-11-12 11:29

減塑還不夠 廚餘減量總動員

2019-11-12 11:29

談一場台北爵士樂 ——Blue Note Taipei創辦人 蔡輝陽×薩克斯風手 周泰明

2019-11-12 11:29

實踐公平 從生活中改變世界

2019-11-12 11:29

陳正菁：城北的雜滋味 就是最引人的況味

2019-11-12 11:29

聆聽：自然的聲音風景

2019-11-12 10:54

輸送：串起生活與音樂的廣播電台

2019-11-12 10:54

走入視覺和聽覺的合奏聯覺—「有序音樂」配樂製作人

2019-11-12 10:54

西門紅樓 與大家一同狂歡吧

2019-10-14 11:38

上街之前 風雨同路！

2019-10-14 11:37

生活之內 齊撐平權！

2019-10-14 10:37

藉由創作 打造共識！

2019-10-14 10:33

婚禮辦桌大全： 那些圓桌內外的宴客之道

2019-10-14 10:29

自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間

2019-10-14 10:21

解析性別權益 台北必讀關鍵字

2019-10-14 10:20

無處不性別 邁向多元共融的台北城

2019-10-14 10:19

共融環境 與藝術沒有距離

2019-10-14 10:18

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18
看更多

熱門文章

韓國瑜會輸 馬英九也知道！趙少康：2理由國民黨不必太悲觀

2020-01-14 10:21

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

台灣不會因一場選舉就翻轉 和碩童子賢：反對黨弱勢 非國家之福

2020-01-13 15:42

侯友宜「新三民主義」：把份內事做好 不要在一個位子上又想東想西

2020-01-14 15:17

雙北捷運站超過100個 買房追著「這6站」跑就對了

2020-01-10 10:49

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

中藥櫃前好食光 富含媽媽味的幸福家常牛肉麵

2020-01-10 14:46

被動元件景氣回升來真的?!

2020-01-09 13:06

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？

2020-01-10 10:01

揭祕霧峰林家後代林志明月收600萬租金 從台中套房王躋身飯店大亨

2020-01-10 09:08

台灣需要更多博恩及3Q哥！一個經濟選民觀點：年輕人帶頭改變

2020-01-14 10:28

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

20多年老店用豆漿湯底＋炸蛋 還有滿滿蛤蠣中式麵食在這裡全新升級

2020-01-10 14:46

跟著爽文去旅行 探訪大里小秘境

2020-01-14 08:51

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

銀行不惜代價推「神卡」 背後盤算是什麼？

2020-01-10 09:09

中東情勢緊張 金價飆破6年新高！投資人該不該買、該怎麼買？

2020-01-10 10:54

2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則

2020-01-10 10:43

名人指定！來宜蘭必吃「工夫香酥鴨」 手路菜中餐廳 品嚐正統蘭陽料理

2020-01-14 09:41

合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

2020-01-11 15:56

超級比一比 台積電 5大客戶誰比較威

2020-01-10 10:43

記憶體價格崩盤、面板龍頭拱手讓人 三星能否重返榮耀？

2020-01-10 09:05

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

傳承宜蘭30多年老店 火紅麵店民生社區熱鬧開張

2020-01-10 15:07

電動車市場上軌道但電子大廠開始打退堂鼓 Sony成為唯一逆向

2020-01-13 12:36

設備、材料、廠務大爆單

2020-01-09 13:30

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

被動元件不怕國巨增資

2020-01-10 14:38

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:16

延年益壽的「藍區」好食物

2020-01-08 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top