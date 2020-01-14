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食農教育 全方位的土地復興運動

2020-01-14 15:55臺北畫刊

文∕陳怡如 攝影∕莊智淵 圖∕林玉珮

食安意識抬頭，食農教育如何從生活出發？「大象爸爸」李孟發軟硬體齊下，從規畫課程到協助學校打造綠屋頂，都看得見他的身影；致力推動綠繪本的主婦聯盟環境保護基金會常務董事林玉珮，以故事之力讓食農教育從學校外擴至各方夥伴。他們各自運用不同的方式，在台北城裡交織出一張綿密的食農教育網。

深入校園，田園城市向下紮根

「給你們一個任務，挖挖看泥土，把小蟲找出來！」人稱「大象爸爸」的李孟發話語剛落，眼前一群國小孩童隨即放聲大叫。比起害怕，更多的是新鮮與好奇，只見眾人眼神專注，接著認真回報：「我只找到螞蟻耶！」生動又鮮明的食農教育場景，在健康國小的綠屋頂真實上演。

(攝影∕莊智淵)
(攝影∕莊智淵)
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從「食」與「農」兩大核心出發的食農教育，強調「親手做」的體驗，透過參與耕作、生產、採收、烹調等過程，培養對食物和土地的認知與情感。台北市政府自2015年起推動「田園城市」，從生活出發，將閒置的都會空間化為農耕基地，學校正是其中的重要場域。

這樣的理念，和李孟發不謀而合。原先透過一座廢棄大象溜滑梯，在各地倡導環保惜物的他，開始投入食農教育，不僅在學校開設「象農夫」社團課，從整地鬆土、田間管理、辨認蔬菜、烹飪調理等課程著手；同時也協助學校打造小田園、綠屋頂、綠廊道或水撲滿等綠化設施，4年來已深入台北近40所學校，近日甫獲得2019田園城市特優獎的健康國小綠屋頂，正是李孟發和校方攜手合作的成果。

李孟發是在台東後山長大的孩子，小時家裡務農，18歲以前都過著與田地為伍的生活，他的成長過程和都市小孩形成鮮明對比。起初推廣食農教育時，他發現有些都市孩子從來沒有碰過泥土，當要翻土整地時，常慌了手腳，看到雞母蟲和蚯蚓還會放聲尖叫，就連拔雜草也遲遲不敢動手。

但經過一堂堂實作課累積，原先恐懼土地的孩子們漸漸敞開心房，不再認為大地是恐怖的未知場地。現在他們不僅愛上拿鋤頭的感覺，就連沉甸甸的肥料也搬得很開心，「上食農教育最有趣的是，看孩子們專注到默默無聲，你會很有成就感。」李孟發笑著說。

由於是自己種的蔬菜，孩子們比平常更認真對待，也會珍惜不浪費。(攝影∕莊智淵)
由於是自己種的蔬菜，孩子們比平常更認真對待，也會珍惜不浪費。(攝影∕莊智淵)
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李孟發認為，食農教育不僅是環境教育，同時也是生活和家庭教育。透過動手做，培養同儕合作和日常生活技能；上市場時，懂得挑選當季作物；親身體驗生命循環與努力收穫的滋味，更讓孩子們樂於向家人分享種植經驗，更願意進廚房幫忙。「珍惜食物也是潛移默化的結果，在課堂上炒的菜不僅都吃完，最後就連還沒煮的菜也吵著想吃。」健康國小主任蔡孟憲笑著說。

「台北市大概是台灣推動食農教育最成功的城市！」李孟發說，「以金華、新生國小為例，每週五都有社團課程，讓議題從軟性面出發。李孟發與團隊更協助北一女規畫硬體設施，同時提供老師研習課程，全面讓學生了解其中意義。」

在校園屋頂打造小田園，帶領孩子理解務農至食農的每個環節。(攝影∕莊智淵)
在校園屋頂打造小田園，帶領孩子理解務農至食農的每個環節。(攝影∕莊智淵)
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透過綠繪本外擴，食農教育遍地開花

如果說李孟發的食農教育是從校園成長茁壯的力量，那主婦聯盟環境保護基金會推動的「綠繪本」，就是讓食農教育從學校外擴的強大媒介。

涵蓋環境、生態、食農等綠色概念的繪本故事，透過淺顯易懂的圖像，打開孩子們的學習之眼。主婦聯盟常務董事、同時也是綠繪本推廣講師林玉珮，早在2012年就著手推動綠繪本，不僅發展出相關論述及教案模組，還協助公私部門培訓綠繪本師資，至今已培育數千人之多。　

將綠繪本由淺入深做分類，以針對不同年齡層的孩子進行活動。(攝影∕莊智淵)
將綠繪本由淺入深做分類，以針對不同年齡層的孩子進行活動。(攝影∕莊智淵)
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林玉珮推廣的綠繪本課程，不僅是說故事，而是以繪本為引，再設計活動延續繪本概念，以加深孩子們的印象。以《奶茶好好喝》為例，一開始林玉珮就率先揭露常見飲料的含糖量，讓孩子們知道平時竟不知不覺吃了這麼多糖。接著她把小黃瓜泡在糖裡，一段時間後，小黃瓜開始發皺萎縮，讓孩子們理解，當下吃糖看似沒有影響，其實卻累積在身體裡。課程同時也納入許多科學實驗，比如吃糖過多的老鼠記憶力明顯衰退，得花更多時間才能走出迷宮。

利用淺顯易懂的繪本，喚起孩子的注意力，進而吸收作者想傳達的訊息。(攝影∕莊智淵)
利用淺顯易懂的繪本，喚起孩子的注意力，進而吸收作者想傳達的訊息。(攝影∕莊智淵)
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「先讓他們好奇，經過講故事，再做糖教育，最後再進行驗證，90分鐘的課程內容不僅全面，又跟生活結合，有些孩子甚至捨不得去上廁所。」林玉珮笑著說。

如此層層鋪疊的課程模式，對孩子果真奏效。「有位媽媽說那堂課太厲害了！」原來孩子回家看到養樂多，馬上說出一瓶養樂多有3顆糖。還有孩子替更小的小小孩把關說：「你年紀這麼小吃3顆就好，但這瓶有7顆糖，你不能喝。」就連校慶時，販售含糖飲料的班級也明顯變少。

與孩子們用繪本來溝通食農教育，可以讓他們從故事裡成功汲取意義。（圖／林玉珮）
與孩子們用繪本來溝通食農教育，可以讓他們從故事裡成功汲取意義。（圖／林玉珮）
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因為成效驚人，綠繪本課程邀約不斷，在最高峰時期，光是在台北，每3至5天就會舉辦一場活動，「我們的綠繪本列車一開出去，報名幾乎都是秒殺。」林玉珮認為，這和台北的開放程度有很大關係。「人是台北的資產，住在這裡的人，大多是很願意接受新觀念、也很願意為環境或下一代改變的人，所以綠繪本在台北親子間的接受度極高，很容易就遍地開花。」

而台北豐富多樣的自然生態，更是推廣食農教育的一大助力。繪本課程包含校外教學，不管到山上或海邊，從台北出發，幾乎都是一小時內就能抵達，她也常帶著孩子們到搭捷運就能前往的農場，讓他們在田裡自由探索，「最完美的就是當我在室內上完課以後，能把孩子們拉到一個真實的情境，讓他們的想像跟生活經驗有了連結。」

從綠屋頂的實作體驗，到綠繪本深植於心靈的食農教育，幫助台北累積一股土地復興的能量。再加上田園城市政策的推動，又多了社區鄰里的草根力量，「台北真的有各種資源可以推廣食農教育，因為它真的就在我們的生活中。」林玉珮如是說。從生活視角出發的各方力量，不約而同在台北交集，碰撞出未來的共好食代。

【完整內容請見《台北畫刊》一月號624期】。

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