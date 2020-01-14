書展裡的跨越與台北新風景 ——草率季×台北書展基金會

文／Ani Syu 攝影／林冠良 圖／台北書展基金會、草率季Taipei Art Book Fair

即將於2月4日開幕的台北國際書展，是台灣出版界的年度盛會，依循著本次書展的軸線——「閱讀新風景」，我們從出版與策展出發，在對談人的博覽、細察中，看見了城市孕育的出版文化，以及看似迥異的書市與策展，原來能碰撞出有趣的火花。

出版的跨界新風景

給他們一座寧靜的書屋、兩壺無咖啡因的水果茶，如果沒有時間壓力，週三碰面的午後，兩人大概會一直聊下去。

同為管理學院出身、也去遍了各地的國際書展，資深出版人身兼台北書展基金會董事長林訓民，和藝術書展「草率季」創辦人黃偉倫（Frank），儘管身處的視角有所不同，兩人對於閱讀的看法和熱情卻是一拍即合。

「草率季」台北藝術書展主辦人黃偉倫(左)、台北書展基金會董事長林訓民(右)。（攝影／林冠良） 分享 facebook 說起台北國際書展，林訓民從1987年第一屆就開始參與，今年更接下董事長的重任；而Frank則是連續幾年都帶著孩子大逛特逛。其中作為亮點的年度主題國，今年選擇了由影視到出版都席捲全球的韓國，更讓讀者等到了《82年生的金智英》作者趙南柱來台。

從《82年生的金智英》翻拍成電影在台灣賣座、《我們與惡的距離》改編成書籍出版，甚至是暢銷的《情緒勒索》，林訓民說，因為年輕人「很厭世」，世代的溝通斷層、高齡化問題也越來越嚴重，「所以今年心理跟療癒的書賣得很好。」

而除了書市暢銷類型的走向，影視和科技發展帶動的買氣也是近年出版的重要趨勢，走在文化產業前端的兩人，更深諳網路時代已然有著與過去截然不同的文化推動方式，「未來不會只有紙本，因為紙本可能慢慢被跨媒體、數位化融合到電視、電影，所以這種跨界和融合是一定的。」林訓民解釋道。而除了出版文化的改變，一旁的Frank也笑著補充自己與藝術家、小誌出版人合作的經驗，「因為網路時代，這些創作者不只有台灣的粉絲，日韓也有很多支持者，透過Instagram知道他們最近做了什麼。」

不務正業的策展翻越

而除了傳遞途徑的改變，書本的形式與書市策展在台北也從未停止演進，耕耘童書領域多年的林訓民打趣地分析，這是一個需要「不務正業」的年代，「過去就是彩色印刷，現在變成要互動、要立體、要影音，甚至還有AR和VR的互動。」而這麼一說，4年前橫空出世的台灣原生藝術書市集「草率季」，也算是書展在台北的另一種重要進展，代表著一種更生猛的閱讀內涵。

舉辦過4屆的草率季，相當重視創作出版的藝術性與原創性。（圖／草率季Taipei Art Book Fair） 分享 facebook

從獨立出版的小誌、藝術書籍，到藝術家親自創作的版畫，草率季匯聚台灣與國際藝術出版品，被暱稱為台灣最「chill」的藝術書季（不只形式有趣，也因為舉辦在秋天）。

從Frank的突發奇想開始，第一屆草率季招來了50幾個參展單位，一路走到2019年的230攤，「從參展的人裡面，我們也看到越來越多是年輕的世代，他們願意去做很有自己風格的東西，然後這兩年一直有新的團體、新的藝術家產生，其實滿好玩的。」他說，所謂「草率」，雖然混亂而曖昧不明，但就是希望讓作者能更輕鬆、自由自在地去建構自己喜歡的出版形式。

因為有太多新鮮的火花流動，一來一往的對話沒有停頓的空間，「我覺得台灣在藝術和書的發展上都是很自由多元的，不管是內容的創作、藝術的創作，它本身就是多元。」林訓民若有所思地回應著，接著興致盎然地聊起自己與藝術小誌的相遇經驗，「記得2008年韓國第二次辦國際書展，很特別的是它『展中有展』，其中一個小展就是International Book Arts Fair，很多年輕人自己設計小書、卡片參加。」雖然書的類型各有不同，但對於閱讀本身的廣袤興趣似是已然帶著他翻越進截然不同的出版境地。

舉辦過4屆的草率季，相當重視創作出版的藝術性與原創性。 （圖／草率季Taipei Art Book Fair） 分享 facebook

讓自由與多元在台北的書展落地

在不同的策展呈現下，台北國際書展和草率季不約而同代表著一種台式澎湃的多元自由精神。

進一步追問兩人，自由多元的價值理念如何落地實踐，林訓民以今年策畫來舉例，因為台北國際書展希望更全方位地推廣閱讀運動，除了多元的選書、全台高中以下學生免費入場、偏遠地區補助食宿，讓更多的人有機會接觸閱讀外，「這次也首度與文化部轄下的國立故宮博物院、國立臺灣文學館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣博物館等5個博物館跨界合作，憑書展票根到這些場館可以享有不同的優惠。」

而對於為藝術創作者而生的草率季而言，原創精神很重要，這也體現在參展單位的選擇上，「如果我們看到一個東西很醜，但是我從來沒有在其他地方看過的話，那就會選它。反之，即使它很漂亮，但好像有在哪裡看過，我們可能就會擺到第二順位。」Frank大笑著直言不諱。

在主流與非主流之間閱讀

生活在台北，我們何其幸運能擁有兩個如此各有姿態卻互不相斥的書展，訪問的尾聲，Frank幽幽地表示，自己辦了草率季4年，「一直參加世界各地的國際藝術書展，最後竟發現我們這群做小誌、出版刊物的人，呈現出來的多樣性是更夠的。」

台北國際書展是愛書人每年的一大盛會。（圖／台北書展基金會） 分享 facebook

話才剛說完，林訓民便有感而發地總結，「我覺得現在台北的書展很多元，每個小出版社都可以透過不同的形式展現自己。藝術書展的藝術成分當然會比較強，而我們展圖書，圖書的元素就會比較多，但是兩者會發生互動、互相包容、互相試探。」在這個紛呈並蓄的城市，閱讀作為生活的一部分，大眾或小眾、主流與非主流似乎只是一線差異。喜歡詩也好、繪本也罷，甚至是更特立獨行的追求，都一樣值得被珍視；或大或小的書展，也絕對值得在一年之中留下幾天，好好逛上一次！

台北國際書展是愛書人每年的一大盛會。 （圖／台北書展基金會） 分享 facebook

黃偉倫（Frank），線上媒體、策展單位「草字頭Double-Grass」負責人，「草率季」台北藝術書展主辦人，擅長以大膽的創意與細膩的展覽布局與整合參展單位。

林訓民，青林出版社發行人暨總經理，2019年5月接任台北書展基金會董事長。曾任台灣英文雜誌社執行副總經理，為台灣兒童圖書出版的重要推手。

【完整內容請見《 台北畫刊 》一月號624期】。