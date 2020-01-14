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田園城市 串聯人群與土地的可食地景

2020-01-14 15:52臺北畫刊

文∕張語羚 攝影∕蔡耀徵 圖∕台北市太平國民小學

緊鄰松山區塔悠路的鵬程里，挨著重要交通幹道，距離信義商圈也不過10分鐘車程，理應是鬧區中的鬧區，不過一步入鵬程里，便驚喜地發現占地400多坪的菜園，社區居民們也不時停下來在路邊閒聊，彷彿回到了家家戶戶都彼此熟識的農業時代。

鬧區中400坪的快樂農園

事實上，鵬程里過往確實是社區人際關係緊密的眷村，不過數十年來歷經改建、都更後，一座又一座的高樓拔地而起，逐漸成為與台北市其他社區無異的住宅區，但5年前，鵬程里里長許顏建將400多坪的社區停車場改建為「快樂農園」，並開放100多戶約五、六百位社區居民認養，開始打造鵬程里的可食地景。

快樂農園這塊土地，曾規劃作為興建大樓使用，後來改為停車場。5年前，許顏建響應市府田園城市政策，邀集里民一同打造理想中的菜園，才將這塊地改造為農園。

快樂農園讓鵬程里彷彿穿越了時空回到過往時代，許顏建說，社區居民之間的交流明顯變多了，鵬程里一改過去快速都市化時期，社區互動低、居民互不認識的景象，種菜拉近了居民的距離，創造了彼此間的共同話題。

在鵬程里里長許顏建(右)和里幹事呂煜齡(左)的推動與維護下，如今的快樂農園綠意盎...
在鵬程里里長許顏建(右)和里幹事呂煜齡(左)的推動與維護下，如今的快樂農園綠意盎然。(攝影∕蔡耀徵)
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串連人與人的田園平台

身負田園城市計畫專案管理的重要角色，台北市政府工務局公園路燈工程管理處副處長黃淑如認為，推動田園城市5年下來，最大的收穫是人與人之間的連結變得緊密，現代高度都市化的社會中，人與人之間其實很陌生，尤其是獨居長者不易走入人群。

鵬程里的里民時常到快樂農園照料自己的作物。(攝影∕蔡耀徵)
鵬程里的里民時常到快樂農園照料自己的作物。(攝影∕蔡耀徵)
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田園城市搭建了一個分享平台，讓市府與社區合作推動老人共餐，黃淑如說，就有社區種植雪裡紅，並藉由包水餃等活動，吸引獨居長輩走向人群，興隆公宅也有80歲的獨居長者因此加入社區共餐的行列。

耕作對身心靈也有正面效益，很多菜種都是種植後短短數月便可收成，因此栽種者很容易獲得成就感，進而發揮療癒的效果，對長期生活在都市水泥叢林的人們尤是如此。

田園城市讓都市有了綠意盎然、生氣蓬勃的可食地景，不僅吃得安心，也拉近了人與人、人...
田園城市讓都市有了綠意盎然、生氣蓬勃的可食地景，不僅吃得安心，也拉近了人與人、人與土地的距離。(攝影∕蔡耀徵)
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都市孩子的食農教育

除了對成人有所助益，田園城市更兼具孩童的食農教育功能。以鵬程里為例，許顏建說，鵬程里有2,000戶居民，約有1萬人口，其中外食族的比例高，導致許多孩子只見過食物調理好的樣子，沒有機會了解食材的原貌。因此快樂農園還肩負教育責任，成立5年多來，附近的國中小及高中，都會來此校外教學，除了認識不同的植物，也能親手體驗田園樂。

都市長大的孩子對食物如何栽種、養成的認知比較少，藉由田園城市的食農教育，讓孩子邊做邊學，因為了解進而懂得珍惜食物就成了一件很自然的事。

太平國小的學生在小田園中插秧種稻。（圖／台北市公園處）
太平國小的學生在小田園中插秧種稻。（圖／台北市公園處）
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太平國小的小田園與志工媽媽。（圖／台北市公園處）
太平國小的小田園與志工媽媽。（圖／台北市公園處）
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目前設立於台北市國小、國中、高中內的小田園有537處，台北市教育局為此特別開發食農教育課綱，讓老師的教學有所依歸，各校也可根據其歷史、特色、文化等，發展與在地連結的小田園。例如大同區太平國小的小田園除種菜之外，還種植水稻，黃淑如進一步說明，這是因為鄰近的大稻埕是台灣早期推動米食文化的發源地，因此太平國小選擇種水稻連結在地歷史、文化，每年的曬穀、爆米香也成為他們的重要活動，同時帶動周邊社區活絡，並且串聯老、中、青三代人的記憶，深化歷史文化的傳承，這一切都是因為田園城市這個平台。

親手栽種不僅能吃得安心，也具有紓壓功用。(攝影∕蔡耀徵)
親手栽種不僅能吃得安心，也具有紓壓功用。(攝影∕蔡耀徵)
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持續打造台北市的綠屋頂

台北市寸土寸金，黃淑如指出，推動計畫5年下來，已經開發了731處田園基地。接下來推動目標為屋頂，不管是大樓還是公寓，只要有屋頂就可以種出一座自己的田園。目前，將從國宅、公宅等開始推動，由公而私的方式，鼓勵企業或住宅加入推動綠屋頂。況且在屋頂、陽台上打造田園城市，不僅具有療癒身心、栽種食用蔬果等功用，經過實驗還可降低室內溫度高達3度，夏季時省下的電費相當可觀。

黃淑如說，只要認同田園城市的生活模式，居家陽台、屋頂都可以打造田園基地，台北市政府還提供免費的耕作專業技術諮詢，可以上門幫市民規畫種植空間，讓都市不再只有水泥叢林，還多了一些綠色的可食地景。

根據聯合國人口司（UN Population Division）2018年公布的全球都市化人口數據，推估2050年時，全球將有50億人口往都市集中，換算下來就是有3分之2的人住在都市。換言之，身為首都的台北將會越來越擁擠，因此可食地景的重要性將越來越高，不僅連結人與人、人與土地、人與歷史文化，更能療癒身心靈，打造生意盎然的綠化城市。

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【完整內容請見《台北畫刊》一月號624期】。

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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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