心情整理術 從心開始 啟動新生活

文/ AFU 攝影/林永銘 圖/真書軒、mei

除了外部的空間整頓，內在的心情整理也非常重要，從靜下心來專心致志，到與自己放鬆對話，4種城市裡的情緒修練法則，打開新一年截然不同的生活視野。

靜心 在都市中的心靈淨土，體驗半日禪

在節奏快速的台北，有這樣一處只要望著映襯景物的水池，就能令人放緩的隱身之處，法鼓山農禪寺的清靜環境，及一靜一動的禪坐與經行，讓生活在台北的人舒心，同時感受禪意、陶冶心性。

靜態禪坐主要專注在身體放鬆的狀態，集中精神去思考，循序漸進，從靜坐、冥想來發掘心靈的平靜；動態經行為修行者在一小段距離裡來回行走，並在行走間慢慢察覺每一步的跨出、雙腳的移動如何牽引身體，感受打開五感的每個瞬間。禪坐與經行的交替，能使初學者更好投入其中，且不會因長時間維持同樣姿勢而疲憊。

體驗禪修一定要花很多時間？其實不然，法鼓山農禪寺就為時間不多、但有興趣的初學者，於每週三提供2小時的半日禪活動，從八式動禪、禪堂打坐，再到水月池畔的戶外經行、池畔靜坐，讓所有人都能享受靜謐時光，體驗禪修的自在。

專注 月讀閱讀，創造人與書的交流

城市人總是忙於工作，閒暇之餘抓起的不是手機就是平板，與書本漸行漸遠。若是覺得看到整頁滿滿文字就頭昏腦脹，不如就聽別人說書、分享閱讀的精彩。

真書軒每月舉辦的「月讀會」，創造一個書本與人交流的時間，跟著每月不同的主講作家進行一趟閱讀之旅。月讀會選書主題大都圍繞當代精神、生活美學及靈感啟發三大軸線，精選國內外設計、建築、藝文跟飲食等書籍。此外，也會邀請不同領域的主講人，分享其專精領域的看法，以及推薦讀者主題書單。

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近期更邀請10位作家選書，以一本書回應他們對世界的期許，並在書店內呈現選書背後的關注及關懷，例如，歌手林強推薦《了凡四訓》，透過書本展開對新年的期許；創作者李明璁選擇《我為何寫作》一書，送給各領域的創作者。主講人、讀者、書本三方，透過講座有所連結與互動，彼此都能在閱讀中成長。

(圖／真書軒提供) 分享 facebook

(圖／mei提供) 分享 facebook 凝視 透過似顏繪，捕捉內外神韻特質

似顏繪，意指用繪畫表現個人特質，並結合當下心情及氛圍所構成的特色風格畫作，台北有不少咖啡廳與藝文空間，都有似顏繪畫家進駐與民眾互動。

創作者 mei 建議似顏繪重點是找出繪畫對象的神韻特徵，初學者可以先從觀察靜態照片開始。她提到，作畫不僅是一種記錄方式，更是透過畫筆來呈現人物，打開感知來與所繪者交流。mei也推薦想認識自我的人，可嘗試自畫像，比起向外凝視，自我探索往往有更多意想不到的收穫，透過這樣的練習，也能找到心中平靜的力量。

對初學者來說，自畫像雖然有一定的挑戰性，但有別於拍照、被畫等對外展現的狀態，會不自覺地想表現出完美的模樣，透過似顏繪的自我凝視，便能慢慢卸下武裝，察覺自己專注、思考、放鬆或擔心等各種神情，發現自己的獨特之處，同時增加內在信心，是相當適合梳整心情的方式。

插畫家 mei Instagram: mei.drawing（不定期在台北駐店或參與市集）

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放鬆 從瑜伽開始，與自己的身體對話

緩慢地放鬆、伸展，透過不同姿勢來讓身心逐漸平穩，不如從瑜伽多派別的課程開始，包括呼吸法、體位法及純冥想的體驗，都能從中認識自己生理及心靈上的需求。

瑜伽老師 Coco 認為，每天都要留一點時間與身體對話，她從瑜伽體悟到，只有實際去親身嘗試，才有機會更認識自己生理和心理的需求。對她而言，瑜伽讓她變得更敏銳，多數人的工作都需要久坐，做瑜伽不僅能幫助察覺身體哪些部位痠痛、緊繃，更能增加肢體協調的穩定性和柔軟度。而瑜伽的冥想能讓情緒沉澱，冷靜面對衝突與挑戰，不讓情緒綁架了自己的言行。

此外，Coco 提到，在最後大休息時，會準備精油幫助學生放鬆，薄荷可緩解頭痛和幫助呼吸順暢，有時也會混合其他植物或花的精油。在繁忙的都會生活中，瑜伽著實提供了一種提升情緒管理和生活品質的管道。

在家或辦公室也能輕鬆練習的入門瑜伽

瑜伽老師 Coco Instagram: copuffs

山式→改善自己的站姿，找到身體和脊椎的中立位置。

貓式、牛式→交替這兩種動作，可讓脊椎更有活動力。

嬰兒式→舒緩背部、肩膀壓力，開展胸口。

半蝴蝶式→伸展下背肌肉、腿和開髖。

坐姿扭轉→放鬆下腰、下背，改善背部與肩頸僵硬，放鬆肩膀。

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【完整內容請見《 台北畫刊 》一月號624期】。