空間整理術 收納空間 讓生活變美好

文/黃映嘉 攝影/林永銘、阿好

實境秀《怦然心動的人生整理魔法》將「整理」與「怦然心動」連結在一起，讓維持環境整潔不再只是一樁家事，而是關乎生活與心靈蛻變。

整理師阿好在這2年也投入這場風潮，致力於讓原本老舊黯淡的公寓重現光芒，將狹小套房收納整頓，讓生活變美好，宛如重新受到奇蹟眷顧的住所，鼓舞著人們往未來前進。

收納前請先做好「斷捨離」

整理師阿好認為，人人都能學會「整理」，不管多亂、多狹小的空間，透過有系統的規畫，都能找回居家動線應有的邏輯。而整理過程中，人們也往往發現，環境之所以在無意識間被許多物品占據，都是因為源源不絕的購物欲望，「因此整理的第一步要先從『內部』清出物品，赫然發現有那麼多被自己遺忘的東西，才會開始意識到要降低物欲。」阿好分享著「整理術」的核心精神。

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城市裡的邏輯收納法則

做好基本的斷捨離之後，得將物品做好分類、篩選跟定位，「以台北的公寓來說，空間越小越難創造『空間機能』，但即使空間再小，都應該確立各區用途與收納位置。」阿好建議大家採用「邏輯收納法則」，依照食、衣、住、行、育、樂，或是家庭成員的使用習慣來分配放置的位置。同時，拿取物品的動線盡可能越短越好，順手就能將東西放好，才能維持立刻歸位的好習慣。

阿好跟我們分享家裡有幼稚園小孩的客戶案例，同儕之間常互相寄宿彼此的家，每次聚會結束，現場只剩一片混亂，想收拾都不知從何著手。最後，透過阿好建議，依照上一段提到的邏輯收納法，先將東西分類好並設定放置的位置，弄亂之後便可以快速回歸原位。以此案例來說，即使 A 玩具和 B 玩具是不同類型，但如果小孩會一起玩，那就可以歸為一類。不過要注意分類不能過細，否則反而會增加整理的難度。

此外，如果家裡玩具太多，除了定期斷捨離，也可以一次只拿出部分玩具來玩，另一部分先收起來，如此輪流的方式不僅可以維持新鮮感，整理起來也會更輕鬆，面對小朋友來訪也不再有壓力，可見「整理對社交生活是有正向幫助的。」

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用壁鉤換來居家大空間(攝影／林永銘) 分享 facebook 讓雜亂空間重現新光彩

歷經歲月的老公寓也是台北的日常風景之一。阿好提到，善用家具擺放，創造順暢的視覺線條，或是將空間的色系統一，都是能把舊公寓變身寬闊新住宅的訣竅。「例如在購買、安排收納櫃的位置時，高低順序請依次而放，避免忽高忽低穿插擺設，如此才能完成視覺動線的順暢。」

而隱藏雜物也是舊公寓變身的關鍵，「壁鉤是我非常推薦的收納工具！」阿好一邊展示自己房間的收納，同時說明這項工具的優勢，「它可以貼在門後、櫃子裡、層架裡，善用各種空間做吊掛整理，讓其他視野所及的地方，都能呈現開闊有序的樣子。」

雖說空間整理與維持像是一場耐力賽，但只要能掌握居家環境收納，也代表能掌握人生的方向。如果此刻的你還在為混沌的生活狀態苦惱，不妨起身，開始動手整理吧！

收納妙招：

用少量衣服創造多種穿搭(攝影／林永銘) 分享 facebook

1、用少量衣服創造多種穿搭

決心做好收納前，得先降低購物欲望。以衣櫃來說，避免購買過量的流行性服飾，同時了解適合自己的單品有哪些，才不會造成空間被不符需求的衣物占據。

2、用壁鉤換來居家大空間

壁鉤的妙用在於可以巧妙運用空間，例如藏在門後或是櫃子裡，讓室內空間呈現整潔乾淨的動線。

3、設定好物品的收納界線

小托盤是制約收納範圍的好物，像是玄關的櫃子上就能以小托盤擺放手錶、鑰匙、飾品等出門必備品。

4、按照身高需求做分類

收納可以依照身高、年齡來做分類，以鞋櫃整理為例，長輩的鞋子可以放在中層，不需彎腰或踮腳就能方便拿取，小孩的則可放在下層，依此做有系統的歸納。

按照身高需求做分類(攝影／林永銘) 分享 facebook

阿好

經營粉絲專頁「整好｜奇蹟女子的人生整理」，透過整理空間、物品、內在，讓每位女性都能掌握生活節奏，重拾主導人生的成就感。

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阿好推薦！有質感的生活用品店

收納類用品：宜得利

規格統一，而且樣式齊全，加上簡約的日系設計風格，適合與任何環境搭配。

氣氛類用品：IKEA & 瑪黑家居

有不少具特色質感的小物，像是適合收納的小托盤、放置書面文件的層架，可以為居家空間增添氣。

【完整內容請見《 台北畫刊 》一月號624期】。