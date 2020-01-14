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轉洞台北轉動光 2020台北燈節

2020-01-14 15:26臺北畫刊

文/祖孟萱 圖/台北市觀光傳播局

歷史累積深厚的西區，是台北城發源地、繁華與記憶的起點，豐富多元，充滿活力但又帶有時光味；年輕動能旺盛的東區則呈現台北下一波的發展樣貌，是具有未來感與充滿變化的空間。2020台北燈節即將在2月8日元宵節當天至2月16日於台北東、西區首度以雙主場的概念、規畫兩個主展演區的方式登場，邀請民眾一起看見更豐富的台北。

串聯東西區在地精神

從「在地的場所精神」發展構想，今年的燈節以「TOGETHER WE GLOW 轉洞台北轉動光」為主題。其中「WE」可拆解成「West × East」，象徵此次台北燈節連結東西區一起發光，也期許著新的一年「我們」將團結一起，為台北轉動更大的光芒與力量。這場重要的元宵慶典與藝術家合作量身打造，透過光影與多媒體效果穿越東、西區場域，使空間產生對話、人與地方產生連結。在燈光設計上，以暖金色詮釋台北西區的經典風華，冷光藍則代表台北東區的未來感。

2020台北燈節的精彩活動，除了開幕當晚將連線啟動東西雙主場雙主燈，每日在東、西主展演區也將邀請包括南港在地學校、年輕獨立樂團、台北市立國樂團等不同風格的表演團體演出，展現在地特色的同時，更呼應台北多元創意的活力。

台北燈節過去3年來累積了傳統與創新結合的力量，期許今年能將能量由西區向東區轉動，從熟悉的西區舊城一帶，到全新的、年輕的東區南港一帶，都能展現更鮮明的在地元素，打造一場屬於台北的盛會。

2020台北燈節的雙主燈之一東區主燈「展風神」。(圖／台北市觀光傳播局提供)
2020台北燈節的雙主燈之一東區主燈「展風神」。(圖／台北市觀光傳播局提供)
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點亮台北雙主燈

今年雙主燈由藝術家李文政與林舜龍、建築師王士芳以及策展團隊共同規畫打造。被定調為「生猛、不受拘束」的東區，以寬達9公尺的「展風神」(tián hong sîn)作為主燈，是台北燈節首次嘗試「野台式」主燈概念。

藝術家從最能代表台灣人生活象徵的機車發想，將其變形成有雙腳與翅膀的造型，象徵著離開故鄉來到都市的民眾，如老鼠般在台北巷弄穿梭，被七彩光線渲染，尋找實現夢想的可能，期望展開雙翅的機會。造型上更使用了充滿獨特台味的孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具等，雙翅則是台灣四處可見的鐵皮屋建材如透明浪板、角鋼等，後方的各式招牌則象徵台灣街道景象，營造強烈的視覺感受。

另一方面，西區主燈「躲貓貓」則以充滿童趣的形式呈現，以夢幻與童真的元素，在西門町街頭打造一個巨大的夢境場景，作品中的鼠寶寶將以空飄氣球的方式，與透明FRP(玻璃纖維強化塑膠)打造的大貓咪，在燈節期間以每半小時的燈光秀共同展演充滿童趣的故事，民眾還可自由穿梭於作品下方，且貓咪的白色貓毛以大量的瓶刷材質製作，展現更接近真實的趣味感。

2020台北燈節的雙主燈之一西區主燈「躲貓貓」，傳遞出夢幻童趣的佳節氛圍。(圖／...
2020台北燈節的雙主燈之一西區主燈「躲貓貓」，傳遞出夢幻童趣的佳節氛圍。(圖／台北市觀光傳播局提供)
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城市、人與光的流轉

2020台北燈節邀請大家踏入猶如心臟左右腔室的雙展場，人潮、光影與話語在其中運轉循環，象徵台北這座城市的生命脈動將永不止息。民眾不只能從「觀賞者」及「消費者」的角色見證這場盛會，同時更是說自己的故事、表現自己力量的「參與者」。每個人都可以是這場慶典的主角，新的一年不妨相約穿梭台北，轉動光線，給生活一個閃亮的祝福。

【完整內容請見《台北畫刊》一月號624期】。

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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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