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植下一座城市裡的屋頂農場

2020-01-14 15:23臺北畫刊

文/黃思齊 攝影/留榮鋒

說到屋頂，你想到的是電影裡的提琴手、深情對唱的歌曲，還是仰望星空的夜景？對於現代人來說，或許「種滿綠意的寬闊露台」是更為貼切的願想。台北人雖過不上採菊東籬下的田園生活，但是大隱隱於市的願望總在許多人的心底，不曾消失。要如何擁有屬於自己的一方天地，屋頂農場便是一個好選擇！

開闢輕鬆種菜的新路徑

巨無霸的長年菜、彎曲尖長的楊桃豆、長滿布袋蓮的水池、覆上細紗的網室，甚至還有座迷你雞舍，這裡不是郊外農園，而是市區一處種菜箱工廠的頂樓。

工廠主人蔣宜成年紀輕輕就投入農業領域，起初是為了解決都市人種植遇到的困境，「如果用傳統方式在屋頂種菜，其實有很多不方便的地方。我希望各個年齡層都可以體驗種菜的樂趣。」蔣宜成舉例說明，在屋頂使用保麗龍箱種菜，時間久了容易破損，不方便也不美觀；他也曾嘗試利用空心磚與防水布架設菜圃，卻會漏水污染公共空間的環境；他也觀察到，喜愛園藝的族群多是年長者，但菜箱擺在地上，種植時必須不斷彎腰照顧。為了讓大家更輕鬆地享受種菜樂趣，才投入開發適合在都市種植的產品，更進一步成為屋頂農場的重要推手，知名案例包括台北市政府田園城市示範基地、ATT 4 FUN 空中菜園、圓山飯店露台花園等，都是創新與綠意結合的結果。

蔣宜成接班的模型工廠頂樓藏著豐富的生態和綠意。(攝影／留榮鋒)
蔣宜成接班的模型工廠頂樓藏著豐富的生態和綠意。(攝影／留榮鋒)
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從都市水泥長出綠意叢林

近年來，除了一般民眾在家種植花草外，學校、公共住宅甚至大樓建案都能看到屋頂農場的身影，「種花是好看，但種菜更可以讓社區居民一同參與。」蔣宜成分享他的觀察，認為屋頂農場培育的不僅是植物，更培育出社區居民的共同情感，也是最佳的食農教育場所。

即便屋頂農場概念逐漸普及，普羅大眾提及種菜還是會聯想到鄉下或田地，在城市裡種菜的體驗有何不同？「植物還是直接種在土地上最好。」蔣宜成雖這麼建議，但他認為若想在都市裡種菜，要選在鄰近的地方才方便管理，也不容易因熱度過了而喪失持續照顧的動力。

親身投入田園之樂，是許多都市人的心願。(攝影／留榮鋒)
親身投入田園之樂，是許多都市人的心願。(攝影／留榮鋒)
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另一方面，他也提到在都市裡種菜反而比鄉下更健康。因為鄉下雖然有廣土、有田地，但普遍實施慣行農法，經常會噴灑農藥，即便自己不噴，當鄰近農地投藥時仍會被波及。而都市乍看自然條件較差，「除非土壤被污染，否則很少會出問題。」他說。

蔣宜成更進一步提供台北栽植的 4 個基本原則：最重要的是，必須要日照直射 4小時以上，因此南向的頂樓是最適合的地方；第二，則是要有能排水透氣的容器，避免植物爛根，而且只要乾了再澆水就好，不需要天天澆；第三，是要使用富含有機質的土壤，例如泥炭土、椰纖土都是很好的選擇，不要使用質地硬黏、礦物質含量高的土壤；最後是要選擇當季的種子或種苗，讓植物在時令的季節生長，自然就會長得健康。至於其他細節，包括施肥的種類、蟲害的防治和收成的時機等，也都會幫植物加分。

蔣宜成接班的模型工廠頂樓藏著豐富的生態和綠意。(攝影／留榮鋒)
蔣宜成接班的模型工廠頂樓藏著豐富的生態和綠意。(攝影／留榮鋒)
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跟著社群一起走上屋頂農園

在台北，蔣宜成與父親蔣榮利協助建置了眾多屋頂農場，包括綠美化、社區營造活動等，例如萬華國中、中華電信台北西區營運處、三民里活動中心等，但大多數屬社區或企業私有，不對外開放，一般大眾若想一窺生機盎然的屋頂農場得費點工夫。因此台北市產業發展局特別在內湖的台北花市 2 樓打造綠屋頂主題示範區，也在建國花市設有綠屋頂專區，提供民眾參與體驗。

在屋頂栽植葉菜類，不僅不用擔心農藥問題，日曬充足也讓植物自然長好。(攝影／留榮鋒...
在屋頂栽植葉菜類，不僅不用擔心農藥問題，日曬充足也讓植物自然長好。(攝影／留榮鋒)
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問及關於台北戶外栽種的趨勢，「其實各區域並沒有明顯差異，主要是由社區或學校的參與者共同決定想要種什麼。」譬如蔣宜成協助的三民社區，就以薰衣草、迷迭香、薄荷等多年生香草植物為主，這些植物不難種，也不需要收成之後再重新育苗，適合新手栽種。而在天氣較為不穩定的 1、2 月，他則建議可以栽種萵苣、大陸Ａ菜、Ａ菜等較少蟲害的品種，也可試著種植瓜類和番茄。

在屋頂栽植葉菜類，不僅不用擔心農藥問題，日曬充足也讓植物自然長好。(攝影／留榮鋒...
在屋頂栽植葉菜類，不僅不用擔心農藥問題，日曬充足也讓植物自然長好。(攝影／留榮鋒)
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最後，蔣宜成也分享親近屋頂農園的各種管道，除了網路的各類論壇、社團，台北市政府更有許多相關計畫，例如綠屋頂與小田園等，可詢問台北市公園路燈工程管理處、產業發展局等相關局處，或教育局的學習活動也有完善的教學和引導。

決定要當城市農夫了嗎？不妨拿出行動力，走一趟里民活動中心或社區大學，說不定就能開啟綠手指修練之路！

蔣宜成鼓勵台北市民能從居家附近開始接近田園生活。(攝影／留榮鋒)
蔣宜成鼓勵台北市民能從居家附近開始接近田園生活。(攝影／留榮鋒)
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【完整內容請見《台北畫刊》一月號624期】。

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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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