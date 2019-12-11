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台北城裡的農業新生活

2019-12-11 12:59臺北畫刊

【文ー簡宜婷．攝影ー蔡耀徵】

你去過台北市的小農市集嗎？和傳統菜市場相比，小農市集呈現出什麼不同的面貌？今天就讓我們來告訴大家，除了去小農市集買菜，還能有什麼收穫？進一步了解小農市集，也許就此成為你日常休閒活動場所的首選！

攝影－蔡耀徵
攝影－蔡耀徵
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因為追求品質，使用有機、友善種植農法或農產量相對稀少的農夫，坊間將其稱為「小農」，在小農市集中也會以「攤友」來稱呼彼此。

大部分的小農來自台北市以外，對他們來說，能夠面對面推廣有機作物的理念，並且積年累月在市集裡聚集，早已不是為了價值認同而交易，更多客人會跟隨著市集移動，上市集更像是為了見朋友、話家常。因此，來自南部或山區的攤友，若是販售容易發爛的葉菜類，必須在當天早晨採收、打包北上，就是為了一週或一月一次的市集。

互利共生，創造有機社群！

目前據點位於台大農業陳列館的「水花園有機農夫市集」，不只有專業機構定期抽樣認證的有機蔬果，更結合多方資源，成長為互利共生的有機社群，讓參與其中的人都能更接近友善的農業生態。

今年9月28日起，水花園有機農夫市集開始與行政院農業委員會農糧署、台灣大學合作，將過去在自來水園區的週六市集，遷移至台大的農業陳列館前舉辦。除了地點的改變，也將市集作為一個軟性平台的延伸，增加產地農夫與台大農藝系、相關社團學生的交流。

例如，學生可以為農友設計農特產品的推廣活動，農夫則提供學生實習農作的機會；老師組成志工隊在市集為農夫分析販售情況，農夫以當季作物或農地體驗作為回饋。透過水花園有機農夫市集將公部門、農夫、學者、志工團隊、實習學生，以及消費者彼此媒合，以互利的行動衍生出有機的社群生態。

水花園有機農夫市集會針對不同的族群設計農業相關講座或活動，通常是民眾有興趣就能參與的課程。透過現場互動，讓民眾認識最親密也最陌生的「農作物」。像是採訪當天，市集就與台大合作舉辦「林下經濟」講座，同時也有「愛玉DIY」課程。

水花園有機農夫市集秘書長黃俊誠對各個攤販如數家珍，向我們介紹了許多市集之寶：來自烏來山地的泰雅族小農「協記農場」，提倡與山林動物共存，因此並不阻止山羌「光顧」菜園，每次都會為市集帶來罕見的野菜。還有來自外雙溪的「山坡上小廚房」，製作純手工無化學添加物的各式果醬，為過熟蔬果找到最佳歸宿，可說是小農的強力後盾。

各縣市農民帶著自家產品齊聚台大農業陳列館前，吸引民眾選購各式友善種植的蔬果。 攝...
各縣市農民帶著自家產品齊聚台大農業陳列館前，吸引民眾選購各式友善種植的蔬果。 攝影ー蔡耀徵
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除了農產品的攤位，水花園有機農夫市集更提供志工講座，介紹農業經濟脈絡。 攝影ー蔡...
除了農產品的攤位，水花園有機農夫市集更提供志工講座，介紹農業經濟脈絡。 攝影ー蔡耀徵
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禮敬天地，拉近產地與餐桌的距離！

而位於台灣博物館南門園區的「彎腰農夫市集」，每年都會舉辦土地音樂會，讓市集不僅僅是販賣農產品的地方，更透過音樂與佳餚拉近產地與餐桌的距離，降低消費者了解食物歷程的門檻。只要消費者能多花點時間心力去關心自己吃下肚的食物，那我們跟土地的距離就不會只剩下電視新聞畫面，或是觀光旅遊而已。

彎腰農夫市集過去舉辦過許多大型的節慶活動，由農業相關的人文組織主導，除了農夫，也有倡議各種議題的團隊參與。其中最大的特色在於設立「議題攤位」，讓農友與民眾在市集中能夠對農業相關的社會議題進行深入的交流，例如：農地農用、環境保育、非核家園、人地共生等等。

今年11月正好是彎腰農夫市集10歲生日，市集經理人林胤君表示，「一直以來我們不停在尋找與變換跟民眾溝通的方式。過去，農友們關心農地農用、生態環境等公共議題，發現生活無處不與政治、政策相關；現在，透過音樂會、手作坊跟食農教育，用軟性方式帶領城市消費者化被動為主動，讓大家主動關注生活與土地、社會的連結。」

林胤君本就是受彎腰農夫市集理念吸引的常客，她相當自豪地說起市集中多元的品項，不只蔬果食品，像「綠兔子工作室」生產會隨著時間自然消失的日用品；還有「苑裡掀海風」團隊，相當重視地方公共議題，透過藺草幫助當地婦女就業，並保存傳統編織藺草技術，讓市集的內容更豐富，也為生活帶來更有深度的連結。

吃有機接地氣，讓都市居民生活更精彩！

實際走訪小農市集，如果願意多停留幾分鐘，願意對農產品多一兩分好奇，絕對會被農友的熱情所感動。

輝鴻純有機生態農園的輝鴻大哥剛開始參加水花園有機農夫市集時，因為不擅言詞幾乎無法跟客人交流，卻常常二話不說塞了一大把青菜給購買者。有天黃俊誠秘書長忍不住問起，怎麼捨得把辛苦種的有機蔬果賣得這麼便宜，輝鴻大哥笑笑地說：「生活夠用就好。」而今我們所看到的輝鴻大哥，已是個能對自家產品侃侃而談、跟客人談笑風生的農夫。由此可知，「市集」身為一個平台，不只影響了消費者的選擇，也影響了生產者的樣貌。

能有這些重視環境問題、關注生活品質的小農市集存在，實在是台北居民的一大福音。水花園有機農夫市集讓不同角色的參與者都能發揮自我價值，搭起產官學與消費者間的溝通橋梁；彎腰農夫市集從人文到土地、從土地到餐桌，讓消費者不僅是以購買，更是以行動參與這場食物改革的風潮。這個週末，讓我們一起提起菜籃上小農市集吧！

彎腰農夫市集不只提供農產品，也透過飲品、生活用品的攤位，與民眾拉近距離。 （圖／...
彎腰農夫市集不只提供農產品，也透過飲品、生活用品的攤位，與民眾拉近距離。 （圖／彎腰農夫市集）
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市集中舉辦的親子DIY活動，讓農業教育從小扎根。 （圖／彎腰農夫市集）
市集中舉辦的親子DIY活動，讓農業教育從小扎根。 （圖／彎腰農夫市集）
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台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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