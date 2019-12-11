跟著金杯獎 遇見別有個性的精品咖啡店

【文－朱婉慈 攝影－曾韋翰 圖－台北市商業處】

英國獨立廣播媒體評選出的全球6大咖啡城市中，台北市赫然在列，與咖啡歷史源遠流長的維也納、羅馬、西雅圖等城市比肩，足見咖啡文化已深植台北人的日常。

邁入第二屆的金杯獎，挖掘出不少深藏巷弄的咖啡好店。 （圖／台北市商業處） 分享 facebook

今年8月底台北市政府與台北精品咖啡商業發展協會共同舉辦「2019台北咖啡節 TSCA第二屆金杯獎」，旨在發掘深藏民間的優秀咖啡職人，並從中選出能代表台北市風味的優質咖啡館。除了義式組與手工組外，今年更增設「最佳中美洲咖啡獎」，讓更多人認識台灣邦交國所產的咖啡豆，體會不同氣候與烘焙手法帶來的微妙差異與風味。

313咖啡魔豆屋

低調內行的考究老店

313咖啡魔豆屋店面雖不大，但對咖啡沖煮、顧客偏好的風味調整相當講究，單品手沖和藝妓咖啡拿鐵都是人氣品項。 攝影－曾韋翰 分享 facebook

同時拿下義式組Top 5與最佳中美洲咖啡獎的313咖啡，樸實的木質店面中擺放的只有咖啡和沖咖啡需要的器材，想品味咖啡的人能夠在此專注地感受不同豆子和技法帶來的各種風味。即使對咖啡的理解有限，也不需要有壓力，只要告訴店員自己喜歡的口感或偏好的風味，個個身懷絕技的店員就能為你選出適合的豆種，沖出理想中的咖啡。

此次得到最佳中美洲咖啡獎的是來自瓜地馬拉的藝妓咖啡豆，經過慢速乾燥日曬和淺中烘焙，再以92度的水手沖，剛入口是經典的咖啡香氣，入喉後漸漸出現柳橙與太妃糖交織的甜味，並有一股莓果與西洋梨混合的香氣從口腔上升到鼻腔，留下鮮明的後韻。特別的是，一般製作拿鐵多會選擇帶有焦糖香的深焙咖啡豆，但在313，這支淺中焙的豆子亦可以拿鐵的形式品嘗，其醇厚絲毫不遜於深焙豆，還帶有提味的果酸氣息，喜愛咖啡的你一定要前來一試！

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CAF'E FUGU ROASTERS

明朗慵懶的日系手沖

有著日系木質風格的CAF'E FUGU ROASTERS，是想悠閒品嘗精品咖啡的好選擇。 攝影－曾韋翰 分享 facebook

推開粉藍色的木門，得到手工組Top 5的CAF'E FUGU ROASTERS，溫馨卻又幽靜的氛圍讓人放鬆。老闆小楊從烘豆到手沖都不假他人之手，此次參賽的莫札特咖啡豆，選自哥斯大黎加的卡內特莊園，採用葡萄乾黑蜜處理法，有著濃郁的甜味和發酵氣息。淺焙的手法讓咖啡豆中的果酸帶來明亮的味覺，雖然喝的是咖啡，嘴裡卻散發著草莓與玫瑰的宜人香氣，還有白酒和太妃糖的甜味在舌尖輕輕舞動，是一款兼具少女心與大人感的難得咖啡。

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無論是一早醒來的貪睡、午餐後的犯懶，還是想好好享受悠閒時光，咖啡永遠是不會錯的選擇。打開金杯獎名單，台北的精品咖啡店細膩而各具風格，只待熱愛香醇滋味的饕客親身走訪！