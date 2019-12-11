【文・圖－魚夫】

第一回遇見德國食物，是年輕時和媠某去德國旅行大啖德國豬腳，那一回吃的是水煮豬腳，用的是醃製後水煮的豬前腿腳頸，滋味非常特別，它還有個名稱叫Eisbein，直譯是冰腿，據聞是德國東北部，尤其是柏林人的最愛。

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在德國，豬腳這料理大致是南烤北煮，但烤豬腳（Schweinshaxe）在台灣比較常見，不過有回到中部的杜塞多夫，在萊因河畔電視高塔食豬腳卻以炙烤為主，且豬腳之外，還有旬採的茭白筍，這一味有個台灣雅號叫「美人腿」。

吃德國豬腳最令我記憶深刻的是，有回和前駐法代表楊子葆到法國巴黎香榭麗舍大道的「阿爾薩斯餐廳」（La Maison de l'Alsace），這餐廳不只賣餐，還宣傳如何到阿爾薩斯旅行。

提到法國的阿爾薩斯省，讓我想起小時候教科書的一篇文章：〈最後的一課〉，內容寫的是1871年阿爾薩斯省在一夜之間被德國占領，學校老師教完最後一堂法語課，靠在黑板上說：「法語是全世界最優雅的語言」，而事實上，故事並沒有教育部編造的那麼悲情，且由於法、德兩國長期交伐，大家都累了，聽說現在已是一笑泯恩仇，學校裡教的是法、德兩國語言，但法國人生活中的美食則充滿德國風味，最有名的料理便是德國名菜，法文名為La Choucroute ，直譯是酸菜豬肉香腸鍋。

在台灣，德國菜到底是何種食物？在我的年代裡，是由台北香宜德國料理餐廳來定義的。餐廳創立於1975年，是由一位瑞士人Johann Bohi和台北希爾頓大飯店的瑞士籍主廚Toni Gruniger合作開設的，香宜的德文名字叫Zum Fass，意思是「去啤酒窟」。

香宜供應的是比德國烤豬腳還好吃的豬腳，還有正宗以牛腸灌製的香腸、叫人喝得酩酊大醉的德國啤酒，另有一種有趣的洞洞杯，杯沿布滿洞孔，要研究如何喝，啤酒才不會從孔中噴出來，淋得滿身都是。這是歐陸人士來台灣後，德國料理轉型正義的典範，我每回來此享用，總是盡興而歸。

當時另有諸如香歐、瑞華等西餐廳，其中瑞華自1978年創立，英文名字是Chalet Swiss，意思是位在瑞士優美山間的小木屋，他們家的起士火鍋（Cheese Fondue）真有我去瑞士吃過的滋味，只可惜後來香歐我不曾再去，而瑞華則於2015年吹起熄燈號，更可怕的是連香宜也一度消失了！

後來得知當年香宜的外場服務生陳玉桂取得百分之百股權，在吉林路另起爐灶，取名為「香宜德瑞餐廳」，對台北城內老一輩的饕家來說，真是天佑台灣！

我越來越注意德國料理，那是因為女兒要到德國留學。怕她在異國吃不習慣，所以只消有人推薦德國餐廳，那肯定要去嘗嘗的，譬如有家「黄白小吃」強調德國小吃，既為小吃，那便假想窮學生一定會遭遇的，當然要搶先食過。

德國有一種叫薄餅（Flammkuchen）的庶民美食，外形長得像披薩，然皮薄而沿緣烤得椪皮微焦，據說這原本是師傅們烤餅時，撕下一小塊麵皮往爐裡測試溫度，由於味香皮脆，再塗上些許酸奶油，反成這道深受德國人喜愛的薄餅。

德國薄餅 圖－魚夫 分享 facebook

薄餅主要的食材多數是蔬食，烘烤前現做麵皮，有方形與圓形兩種，然後在表面抹上可烘烤的「鮮乳酪」（Fromage Blanc）或「酸乳酪」（Crème Fraîche）；在台灣，聽說有家「溫德德式烘焙餐館」的薄餅好吃，馬上去觀察製作程序，用手機錄下製作全程，並當場點來嘗鮮，連啤酒都要德國進口的，這就是我女兒到德國要吃的食物嗎？

想來我是多慮了，女兒從德國傳回來的食物照片反不見薄餅，其他各國食物也應有盡有，去國多年，我自然也曾專程去德國看她，發現要吃什麼其實都有，不但有台灣的珍珠奶茶，還去台灣人開的牛肉麵店大快朶頤！

然而，多年後，我還是樂於享受德國食物，女兒在德國生活，所以對德國便增添了許多好感，下次觀看世足賽，快找一家台北的德國餐廳，穿上德國隊制服，來去看大螢幕為德國隊加油！