微型居家派對 歲末歡聚好食刻

【文－邱秉儀 ・攝影─林冠良】

三五好友歲末團聚，除了在外用餐，近幾年越來越流行在家相聚，《呷四季》作者昉小姐平時喜歡邀請朋友到家用餐，看大家吃得開心，自己也很快樂。一起跟著她，用美食打造派對氛圍，舉辦一場輕鬆自在的居家派對！

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依照季節規畫主題

美食是派對的靈魂，按照季節準備菜色，更是居家派對最大的樂趣。昉小姐認為，每個節慶都有不同主題，只要依照季節食材變化，就能簡單且快速準備派對佳餚。

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台灣的海鮮滋味鮮美，因此秋冬時節的聚會，她最常準備的菜色是清蒸魚，可以快速出菜並保留食材鮮甜，此外，相較於春夏時節適合清爽的食材，秋冬較適合重口味的料理。

慎選菜色省時間

派對前3天，昉小姐習慣先規畫好菜單並採買食材，依照季節與客人的喜好決定好小菜、主菜、飲料與點心；前一天，先煮好能冰存的料理，宴客當天就能有充裕的時間與客人聊天。

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宴客菜就是要簡單、快速且不失美味，不一定非得做工繁複，因此請客時她會盡量減少煎、炒、燉、炸等手法，改用蒸煮或汆燙的方式烹調，縮短料理與清潔的時間。此外，她最重視「大份」，準備一道豐盛澎湃的料理，例如醉雞、蜜汁叉燒，或一大鍋用料實在的火鍋，端上桌總能讓人眼睛一亮。

快速出餐小訣竅

辦居家派對時不要考驗自己，若想賓主盡歡，儘量選擇自己做過的菜色或拿手菜，才不會手忙腳亂。如果真的想嘗試沒做過的料理，建議可以在派對前先演練一次，才能掌握流程順序。

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中式歡聚菜色食譜

內文：昉小姐大方不藏私，分享端上桌定會引來眾人驚呼的主菜食譜，快將祕訣學起來！

清蒸魚（約2～3人份）

食材

鮮魚 1條，約355g

蔥白 1～2枝，切段

薑 15g，切片

鹽 1/4小匙

蒜頭 5瓣，拍碎

調味

蔥薑酒 1大匙

蠔油 1大匙

破布子湯汁 1大匙

裝飾

蔥白 1枝，刮成蔥絲放入冷水備用

香菜 1小把，摘出嫩葉

大根辣椒 1根，剖半刮除辣椒籽後切成細絲

作法

1.準備長形蒸盤，擺放蔥段與薑片，接著在魚身抹鹽、肚內塞入蒜頭，淋上蔥薑酒，放入水已經滾沸的蒸鍋內蒸10分鐘。

2.起鍋後裝盤，並將蒸盤內的魚湯倒入小鍋，與蠔油與破布子湯汁一起煮滾後淋滿魚身，再放上蔥白絲、香菜與辣椒絲裝飾即可。

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蜜汁叉燒（約5人份）

食材

梅花肉 600g

醃製調味

紅糟豆腐乳 3塊

紅糟豆腐乳汁 2大匙

紅糟醬 2大匙

砂糖 3大匙

蒜末 3顆，搗泥

香油 2大匙

醬油 2大匙

蠔油 2大匙

五香粉 1/4小匙

三奈粉 1/4小匙

蜂蜜 1大匙，可用麥芽糖取代

配料

蔥白絲 2枝

香菜 適量

1.將除了蜂蜜以外醃肉調味的材料拌勻，再將梅花肉浸入醃漬一晚。

2.取出醃漬後的梅花肉，用餐巾紙稍微擦乾醬汁，將肉塊放在烤網上，入烤箱以200℃烘烤25至35分鐘，取出後於表面塗上蜂蜜，續烤10分鐘。

3.取出烤箱內的肉，切片擺盤，搭配蔥絲與香菜即可享用。

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