微型居家派對 歲末歡聚好食刻
【文－邱秉儀 ・攝影─林冠良】
三五好友歲末團聚，除了在外用餐，近幾年越來越流行在家相聚，《呷四季》作者昉小姐平時喜歡邀請朋友到家用餐，看大家吃得開心，自己也很快樂。一起跟著她，用美食打造派對氛圍，舉辦一場輕鬆自在的居家派對！
依照季節規畫主題
美食是派對的靈魂，按照季節準備菜色，更是居家派對最大的樂趣。昉小姐認為，每個節慶都有不同主題，只要依照季節食材變化，就能簡單且快速準備派對佳餚。
台灣的海鮮滋味鮮美，因此秋冬時節的聚會，她最常準備的菜色是清蒸魚，可以快速出菜並保留食材鮮甜，此外，相較於春夏時節適合清爽的食材，秋冬較適合重口味的料理。
慎選菜色省時間
派對前3天，昉小姐習慣先規畫好菜單並採買食材，依照季節與客人的喜好決定好小菜、主菜、飲料與點心；前一天，先煮好能冰存的料理，宴客當天就能有充裕的時間與客人聊天。
宴客菜就是要簡單、快速且不失美味，不一定非得做工繁複，因此請客時她會盡量減少煎、炒、燉、炸等手法，改用蒸煮或汆燙的方式烹調，縮短料理與清潔的時間。此外，她最重視「大份」，準備一道豐盛澎湃的料理，例如醉雞、蜜汁叉燒，或一大鍋用料實在的火鍋，端上桌總能讓人眼睛一亮。
快速出餐小訣竅
辦居家派對時不要考驗自己，若想賓主盡歡，儘量選擇自己做過的菜色或拿手菜，才不會手忙腳亂。如果真的想嘗試沒做過的料理，建議可以在派對前先演練一次，才能掌握流程順序。
中式歡聚菜色食譜
內文：昉小姐大方不藏私，分享端上桌定會引來眾人驚呼的主菜食譜，快將祕訣學起來！
清蒸魚（約2～3人份）
食材
鮮魚 1條，約355g
蔥白 1～2枝，切段
薑 15g，切片
鹽 1/4小匙
蒜頭 5瓣，拍碎
調味
蔥薑酒 1大匙
蠔油 1大匙
破布子湯汁 1大匙
裝飾
蔥白 1枝，刮成蔥絲放入冷水備用
香菜 1小把，摘出嫩葉
大根辣椒 1根，剖半刮除辣椒籽後切成細絲
作法
1.準備長形蒸盤，擺放蔥段與薑片，接著在魚身抹鹽、肚內塞入蒜頭，淋上蔥薑酒，放入水已經滾沸的蒸鍋內蒸10分鐘。
2.起鍋後裝盤，並將蒸盤內的魚湯倒入小鍋，與蠔油與破布子湯汁一起煮滾後淋滿魚身，再放上蔥白絲、香菜與辣椒絲裝飾即可。
蜜汁叉燒（約5人份）
食材
梅花肉 600g
醃製調味
紅糟豆腐乳 3塊
紅糟豆腐乳汁 2大匙
紅糟醬 2大匙
砂糖 3大匙
蒜末 3顆，搗泥
香油 2大匙
醬油 2大匙
蠔油 2大匙
五香粉 1/4小匙
三奈粉 1/4小匙
蜂蜜 1大匙，可用麥芽糖取代
配料
蔥白絲 2枝
香菜 適量
1.將除了蜂蜜以外醃肉調味的材料拌勻，再將梅花肉浸入醃漬一晚。
2.取出醃漬後的梅花肉，用餐巾紙稍微擦乾醬汁，將肉塊放在烤網上，入烤箱以200℃烘烤25至35分鐘，取出後於表面塗上蜂蜜，續烤10分鐘。
3.取出烤箱內的肉，切片擺盤，搭配蔥絲與香菜即可享用。
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