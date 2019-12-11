親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

微型居家派對 歲末歡聚好食刻

2019-12-11 12:59臺北畫刊

【文－邱秉儀 ・攝影─林冠良】

三五好友歲末團聚，除了在外用餐，近幾年越來越流行在家相聚，《呷四季》作者昉小姐平時喜歡邀請朋友到家用餐，看大家吃得開心，自己也很快樂。一起跟著她，用美食打造派對氛圍，舉辦一場輕鬆自在的居家派對！

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

依照季節規畫主題

美食是派對的靈魂，按照季節準備菜色，更是居家派對最大的樂趣。昉小姐認為，每個節慶都有不同主題，只要依照季節食材變化，就能簡單且快速準備派對佳餚。

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

台灣的海鮮滋味鮮美，因此秋冬時節的聚會，她最常準備的菜色是清蒸魚，可以快速出菜並保留食材鮮甜，此外，相較於春夏時節適合清爽的食材，秋冬較適合重口味的料理。

慎選菜色省時間

派對前3天，昉小姐習慣先規畫好菜單並採買食材，依照季節與客人的喜好決定好小菜、主菜、飲料與點心；前一天，先煮好能冰存的料理，宴客當天就能有充裕的時間與客人聊天。

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

宴客菜就是要簡單、快速且不失美味，不一定非得做工繁複，因此請客時她會盡量減少煎、炒、燉、炸等手法，改用蒸煮或汆燙的方式烹調，縮短料理與清潔的時間。此外，她最重視「大份」，準備一道豐盛澎湃的料理，例如醉雞、蜜汁叉燒，或一大鍋用料實在的火鍋，端上桌總能讓人眼睛一亮。

快速出餐小訣竅

辦居家派對時不要考驗自己，若想賓主盡歡，儘量選擇自己做過的菜色或拿手菜，才不會手忙腳亂。如果真的想嘗試沒做過的料理，建議可以在派對前先演練一次，才能掌握流程順序。

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

中式歡聚菜色食譜

內文：昉小姐大方不藏私，分享端上桌定會引來眾人驚呼的主菜食譜，快將祕訣學起來！

清蒸魚（約2～3人份）

食材

鮮魚 1條，約355g

蔥白 1～2枝，切段

薑 15g，切片

鹽 1/4小匙

蒜頭 5瓣，拍碎

調味

蔥薑酒 1大匙

蠔油 1大匙

破布子湯汁 1大匙

裝飾

蔥白 1枝，刮成蔥絲放入冷水備用

香菜 1小把，摘出嫩葉

大根辣椒 1根，剖半刮除辣椒籽後切成細絲

作法

1.準備長形蒸盤，擺放蔥段與薑片，接著在魚身抹鹽、肚內塞入蒜頭，淋上蔥薑酒，放入水已經滾沸的蒸鍋內蒸10分鐘。

2.起鍋後裝盤，並將蒸盤內的魚湯倒入小鍋，與蠔油與破布子湯汁一起煮滾後淋滿魚身，再放上蔥白絲、香菜與辣椒絲裝飾即可。

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

蜜汁叉燒（約5人份）

食材

梅花肉 600g

醃製調味

紅糟豆腐乳 3塊

紅糟豆腐乳汁 2大匙

紅糟醬 2大匙

砂糖 3大匙

蒜末 3顆，搗泥

香油 2大匙

醬油 2大匙

蠔油 2大匙

五香粉 1/4小匙

三奈粉 1/4小匙

蜂蜜 1大匙，可用麥芽糖取代

配料

蔥白絲 2枝

香菜 適量

1.將除了蜂蜜以外醃肉調味的材料拌勻，再將梅花肉浸入醃漬一晚。

2.取出醃漬後的梅花肉，用餐巾紙稍微擦乾醬汁，將肉塊放在烤網上，入烤箱以200℃烘烤25至35分鐘，取出後於表面塗上蜂蜜，續烤10分鐘。

3.取出烤箱內的肉，切片擺盤，搭配蔥絲與香菜即可享用。

攝影─林冠良
攝影─林冠良
分享

台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

堅守崗位 計程車上的跨年夜用深夜美食來歡慶

2019-12-11 12:59

跟著金杯獎 遇見別有個性的精品咖啡店

2019-12-11 12:59

旅行的意義：香港文化人健吾的雙城移動

2019-12-11 12:59

旅居的語言：北非少年高達烈的台北生活

2019-12-11 12:59

移住的觀察：日本作家栖來光眼中的台日流動

2019-12-11 12:59

戴開成：來城南 要跟著自己的感覺走

2019-12-11 12:59

舞台上的熱鬧狂歡 舞台下的辛勤身影

2019-12-11 12:59

千里情繫德國菜

2019-12-11 12:59

台北城裡的農業新生活

2019-12-11 12:59

銀幕外的創作─ 導演與演員的美食滋味

2019-11-12 11:31

銀幕裡的美味─ Anna Lee與台北滋味

2019-11-12 11:31

一次看懂台北的廚餘減量！

2019-11-12 11:29

減塑還不夠 廚餘減量總動員

2019-11-12 11:29

談一場台北爵士樂 ——Blue Note Taipei創辦人 蔡輝陽×薩克斯風手 周泰明

2019-11-12 11:29

實踐公平 從生活中改變世界

2019-11-12 11:29

陳正菁：城北的雜滋味 就是最引人的況味

2019-11-12 11:29

聆聽：自然的聲音風景

2019-11-12 10:54

輸送：串起生活與音樂的廣播電台

2019-11-12 10:54

走入視覺和聽覺的合奏聯覺—「有序音樂」配樂製作人

2019-11-12 10:54

西門紅樓 與大家一同狂歡吧

2019-10-14 11:38

上街之前 風雨同路！

2019-10-14 11:37

生活之內 齊撐平權！

2019-10-14 10:37

藉由創作 打造共識！

2019-10-14 10:33

婚禮辦桌大全： 那些圓桌內外的宴客之道

2019-10-14 10:29

自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間

2019-10-14 10:21

解析性別權益 台北必讀關鍵字

2019-10-14 10:20

無處不性別 邁向多元共融的台北城

2019-10-14 10:19

共融環境 與藝術沒有距離

2019-10-14 10:18

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

銀青世代接軌 樂齡的第三人生

2019-09-11 12:43

使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

2019-09-11 12:43

時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！　

2019-09-11 12:43

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

體育課：跟著健身教練動起來

2019-09-11 11:01

復刻台灣酒家菜一品鍋

2019-09-11 11:01

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01

愛地球也愛自己 環保餐具更有型

2019-09-11 11:01

台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00
看更多

熱門文章

30歲年薪500萬 存款竟是0…她最後悔做錯3件事 錢賺再多都不夠花

2019-12-10 09:30

不喝價格荒謬的星巴克咖啡！他26歲存下3000萬資產 靠3招狂省99％收入

2019-12-09 09:17

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

王永慶化腐朽為神奇 為何成了彰化人「忘不了」的味道？

2019-12-09 05:55

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

2019十大熱門商品清單出爐！除了珍奶這些也入圍了

2019-12-09 08:00

台北又一銷魂火鍋店 非吃不可

2019-12-10 09:25

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

難得「蟹」逅 台灣第一家日本螃蟹料理專賣店

2019-12-10 09:25

提早上班出車禍 不是職災？

2019-12-10 09:01

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

不曾清洗、超過有效期限 英研究發現9成開封化妝品都成細菌溫床

2019-12-10 13:07

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

味蕾感官饗宴 日月潭頂級葡萄美饌之旅

2019-12-09 08:50

45歲「勤聊天」學存股 晚鳥退休師年領200萬股息

2019-12-11 12:08

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top