舞台上的熱鬧狂歡 舞台下的辛勤身影

【文－黃映嘉 ・圖─必應創造、台北市觀光傳播局】

跨年晚會的舞台前熱烈倒數著3、2、1，舞台後的執行單位，無論負責硬體或軟體的工作人員，大家也都一同慶祝，攜手完成了台北的跨年盛會。

圖─台北市觀光傳播局 分享 facebook

跨年晚會像是一個城市熱鬧程度的指標，規格越盛大、舞台越絢麗，參與的人們也更能感受與期待成正比的快樂。而成就歡樂氛圍的幕後推手，正是一群努力不懈的舞台執行製作，在接下跨年案子那刻，就開始構思如何帶來一場超乎預期的饗宴。

守護舞台的最佳功臣

跨年晚會的內容要夠精彩，得仰賴內容企畫與硬體設施，在一年要比一年創新的壓力之下，各個團隊無不卯足全力，只為呈現精彩難忘的跨年夜。「臺北最High新年城－2020跨年晚會」總統籌Angel笑說，即使已有多次舉辦跨年晚會的經驗，面對分秒必爭的工作狀態依然會緊張，「別人的跨年是一天，我們的跨年則是從接下案子就開始，直到觀眾散場才告一段落。」

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跨年當天，從彩排就要確認節目流程的順暢度。緊接著表演開始，所有人根據自己的分工，化身為崗位上的守護者，確保在觀眾尚未察覺異樣時，悄悄地解除各種舞台上的危機。

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如果說，內容企畫是跨年晚會的靈魂，那麼負責硬體設備的工作人員，就是重要軀幹。擔任台北2020跨年晚會硬體統籌的傑哥提到，舞台搭建從技術、結構、載重、安全甚至天候，都要反覆考量，為了完成每年充滿挑戰性的任務，這些細節都是相當大的考驗，「進場時，總會抬頭看市政府對面大樓看板顯示的溫度，有一年，深夜只有5、6度，真的好冷，心裡只有一個念頭，就是拜託老天爺不要下雨。」

雖然說晚會開始時，舞台都已搭建完畢，但是硬體工作人員依舊要戰戰兢兢堅守崗位。而後台工作最溫暖的時光，就是吃到同事現煮的暖呼呼料理，「薑母鴨、麻辣鍋、四神湯、紅豆湯等禦寒美味，讓沒什麼時間休息的我們，能夠好好補充體力。」傑哥說道。

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接受前所未有的挑戰

今年台北跨年晚會，從企畫到硬體都由「必應創造」一手包辦，Angel表示，因為這次多了前期的企畫工作，對於擔任內容、硬體的統籌來說，更是前所未有的挑戰，所以「破格式的思考」是首要重點，「從11月就開始執行『Taipei Xmas』活動，一直延伸到跨年當天的晚會重頭戲，都要分別去跟國際藝術家、藝人邀約展演，再跟每一段主題、軟硬體相互配合，已經記不得到底開過幾次會。」

15段演出、19組藝人、8組BAND、10種各類型跨界合作，包括日本、韓國、荷蘭藝術家齊聚演出、4段微電影，總共超過200位以上演出者，對於這次的龐大演出規模，傑哥十分有感，「我們從8月初就開始與廠商團隊確認執行圖面，以及調整施工工法，只為了完成這次任務。」往年傑哥都開玩笑表示，接一場台北跨年晚會的勞累程度，都能做好幾場別縣市的晚會，但也因為努力嘗試突破，所帶來的驚喜度就越迷人，讓觀眾覺得，只有來台北才能看到這樣精彩的演出！