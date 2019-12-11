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堅守崗位 計程車上的跨年夜用深夜美食來歡慶

2019-12-11 12:59臺北畫刊

穿梭在歲末年終的派對場合，總能看見計程車司機的忙碌身影，與High到極點的乘客不同，他們需要保持冷靜與清醒，彼此形成強烈對比。

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奔波跨年夜的台北城

計程車司機們都知道，跨年夜是掙「年終獎金」的好時機，這天乘客出手比平時闊綽，車資更捨得花，生意好一點的話，一整個晚上的業績可抵平常3天。司機小吳回憶道，某年有個年輕小女生，下車時付了一整袋零錢，算一算發現比應付的車資多了300多元，一問之下對方才說，「那些是她平常存的零錢，看到我跨年夜還要上班，覺得很辛苦，多的就讓我當小費。」當下真的很感動。

因此，現在已經很少開夜車的小吳，每年跨年夜必定安排出車，他刻意為此調整作息，晚上7、8點先補眠，在倒數前醒來與家人一同跨年後，待凌晨1點出發上工。此時各大跨年活動的人潮開始散場，正是生意最旺的黃金時段，不必碰運氣就能穩定載客直到清晨。

與小吳聊了才知道，跨年夜的路況往往比平時順暢，原來顧慮便利性和酒駕的危險，因此自駕的人少，整個城市都是執業司機的主場，他們和時間競賽，能載就盡量載，其中包含不少來台北參加跨年活動後返家的外縣市居民。此外，小吳也說，「跨年夜的台北像是不夜城，路上到處都是人，平常是車搶人，這晚則是人搶車，很有趣！」

而且跨年夜車子從駛出家門開始就鮮少空車過，他不必斟酌思考接下來該去哪裡覓客，從東區、信義區再到西門町，這組乘客下車，緊接著另一組人又馬上招手，生意總能無縫接軌。小吳打趣地說，「我一般不挑客人，但這天唯獨醉漢不載，萬一忍不住吐在車上，我後面就不用做生意了。」

入行7年多的小吳樂天地說，對跨年夜工作沒有太多負面想法，畢竟這已是他習以為常的模式，雖然無法陪妻兒一同慶祝難免遺憾，但對他而言，比起領別人給的薪水，他更喜歡當自己的老闆，自在地奔馳在城市的大街小巷。

小吳司機的私房夜食

在分秒必爭的跨年夜，就算是鐵打的身體也需要補充體力，因此好吃又便宜的小吃，便是小吳歡慶節日的大餐。小吳提到，會選擇這些店家的原因不單只是好吃，更重要的是停車位好找、價格划算、開到夠晚，符合這幾項條件，便會在司機圈口耳相傳，列入運將的口袋名單。

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阿欉大橋頭肉粽

地址：大同區延平北路三段19- 1

電話：0935-009-677

時間：18:30-00:30

延三夜市裡飄香一甲子，憑著肉粽和魚丸湯兩種菜單屹立60年。肉粽偏北部粽，蘸上特製的蒜蓉甜辣醬，再搭配清爽的福州魚丸湯超對味。

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吳家牛肉麵

地址：北投區中央北路一段224號

電話：02-2892-3686

時間：13:00-00:30 （週四店休）

紅燒牛肉麵是店內招牌，牛腱肉特別有嚼勁。餡料飽滿的乾餛飩是比較少人點的低調選項，也有餛飩牛肉湯的完美組合。小菜都很美味，推薦豆干、海帶切盤，以及水煮花生。

趙記菜肉餛飩大王

地址：中正區桃源街5號

電話：02-2381-1007

營業時間：08:00-21:30

菜肉餛飩內餡使用別家少見的青江菜搭配豬肉，粒粒飽滿扎實，比一般水餃大顆有分量，而且價格經濟實惠，小碗餛飩就能很飽足。

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台灣鹽酥雞

地址：中山區北安路530號

電話：02-2532-1591

營業時間：10:30-03:00 (週一至01:00)

大直地區的宵夜首選，品項眾多，陳列乾淨衛生。胡椒的口味獨特，炸食酥脆不油膩。生意始終絡繹不絕，特別推薦鹽酥雞和炸螃蟹。

台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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