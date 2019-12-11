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戴開成：來城南 要跟著自己的感覺走

2019-12-11 12:59臺北畫刊

【文－Arya.S.H 攝影－汪正翔】

落語藝術家戴開成就像是一個時光追憶者，將捕捉的城南故事化成精彩說書段子，為人們打開歷史的觀景窗，走進地方美好年代。從小流連於城南的他，更可以娓娓道來不同時期的在地往事。

在戴開成的眼中，「先行一車」黑膠唱片行就像城南的縮影，承載了歷史和自由的精神。 ...
在戴開成的眼中，「先行一車」黑膠唱片行就像城南的縮影，承載了歷史和自由的精神。 攝影－汪正翔
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天才剛暗，城南街道已是華燈初上，推開「小地方 Seams」的木門，戴開成正在吧台和老闆聊天，他笑著介紹彼此並說，大家認識10年了，都是生活在這裡的老朋友。戴開成和城南有很深的緣分，小時候父親在羅斯福路開出版社，他經常來玩，但當時對這一帶感覺還很淡，反而是長大後才開始了解城南，慢慢接觸其人文發展，建構起地方故事脈絡，情感也越來越深。

「城南確實是個曖昧模糊的地段。」戴開成說，因為不是一個確切的行政區域。舊時台北城四四方方，大約以中山南路、中華路一段、愛國西路、忠孝西路為界，而其中愛國西路以南，就是大家口中的城南，一直延伸到新店溪和淡水河的交界。他緩緩說明著地理關係，並順著節奏帶我們走進城南記憶。

清領時期奠定的城市基礎

中法戰爭之後，滿清政府開始積極建設台灣，蓋起了台北城並創設許多組織，例如「公館」就是以前的公所，要申請開墾證就必須來此辦理，這也是各地都有這個地名的原因；「古亭」的由來則有兩種說法，一是村莊為了保護門戶安全，放置大鼓以警告居民的所在，二為當地稻米生產興盛，取其穀倉之意命名，現代生活裡仍在使用的地名，竟蘊含著先民日常，讓人非常驚喜。

而「瑠公圳」也是在清領時期打造，早期台北都是沼澤地，先民只能挖掘埤塘各自開墾，為解決水源不足的問題，郭錫瑠和其子郭元芳為台北建構了強大的輸水灌溉系統，也讓台北成為稻米種植的糧倉，戴開成就曾在清代文獻讀到，江西、福建鬧饑荒，從台北運米救災的紀錄，可見當時產量之充足。如今，台灣大學醉月湖就是當時瑠公圳的調和池，汀州路巷子的水溝也是分支之一。

時空裡的城南生活況味

台北城城牆在日本時期拆除，僅留下幾座城門，讓城市發展往南延伸，並設立台北帝國大學（今台灣大學）。戴開成說，學術單位緊鄰水圳、稻田和沼澤地是不錯的交織，當時學者們都在這裡研究台灣風土，像磯永吉——台灣蓬萊米之父就是教員之一，當時在校園裡還有座移種改良實驗池。此外，牯嶺街、福州街上的日式建築，是昔日公教人員的宿舍，都是可以追尋往日情景的痕跡。

他接著說，汀州路是過去「萬新鐵路」行經之地，沿途經過萬華、公館、新店一帶，是產業鐵路，也是一條避難鐵路，萬華是當時台北城發展核心，萬一打仗，可以坐車逃到新店避難，這條鐵道現在被捷運松山新店線取代，也做了路線、站別的調整。戴開成聽當地耆老說過，舊時鐵路和圳道比鄰，由於鐵路地勢較高，人們曾在水源市場附近挖了方便通行的便道，此外，小孩也總是跑進圳道玩水，撈魚抓蝦，時不時抬頭，就能見到火車從上方經過。

依山傍水的山城聚落

從汀州路往基隆路方向走，就能抵達寶藏巖和蟾蜍山，戴開成說，因為地形特色，這裡從清領、日本時代就是重要的軍事基地，國民政府遷台後，被國軍接管而產生聚落，離鄉背井的軍人住了下來，沒有分置到住所的，也在周邊一磚一瓦建立起自己的家園。它們現在成為藝術村和文化景觀，戴開成建議人們有空多來走走，和當地居民互動。他說，像寶藏巖的「寶村柑仔店」就很有趣，店內除了販售古早味零食，也在每個單月舉辦「一家一菜」活動，邀請村民和有興趣的人各帶一道菜，來村子吃飯，展開有趣的世代對話。

戴開成在「小地方Seams」酒館裡講述城南故事。 攝影－汪正翔
戴開成在「小地方Seams」酒館裡講述城南故事。 攝影－汪正翔
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「書店、音樂、美食、綠地，如果沒有鐵路跟瑠公圳的滋養，城南不會有現在的發展。」戴開成說，多元的族群讓城南更富生命力：閩南人、客家人、外省人，現在更有來自東南亞的新住民，大家都是土地的一部分；來城南玩，將自己變身成一張白紙，好好觀察這裡的生活，詮釋過去，再將新元素嫁接起來，往昔成就了現在，而現在所做的事，也將成為未來。

台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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