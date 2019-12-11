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移住的觀察：日本作家栖來光眼中的台日流動

2019-12-11 12:59臺北畫刊

【文－顧庭歡（Tiffany Ku）攝影－留榮鋒】

過去從事音樂、電影製作的栖來光，與在台灣出生長大的先生結婚後便定居台北，一晃眼，已過了13年。栖來光回想那個初來乍到的自己，中文只能簡單說上幾句，如今卻已熟稔台北的街巷與大小事，甚至出版了兩本介紹台灣的著作《在台灣尋找Y字路》與《山口，西京都的古城之美：走入日本與台灣交錯的時空之旅》，還為日本各類媒體撰寫有關台灣的報導，儼然成為台日友好交流的最佳代言人！

日本作家栖來光移住台北已有13年時間。 攝影－留榮鋒
日本作家栖來光移住台北已有13年時間。 攝影－留榮鋒
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First Stage：

融入新生活　日本移住社團的溫暖助攻

溫州街的Ｙ字路口與霧裡薛圳周邊是栖來光日常的散步路徑。 攝影－留榮鋒
溫州街的Ｙ字路口與霧裡薛圳周邊是栖來光日常的散步路徑。 攝影－留榮鋒
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移住異地難免感到孤單，栖來光偶爾也會想家，尤其是剛來台灣的那一、兩年。對於當時不會講台語和中文的栖來光而言，真正的隔閡其實是語言的應用。另外，台灣文化待人接物的眉角，也只能從日常生活中慢慢摸索，並鞭策自己學中文，漸漸找到生活的節奏感。

除此之外，加入撫子會、與同樣生活在台灣的日本朋友互相扶持，也是她當時很重要的心靈依靠。栖來光解釋：「撫子會是一個由嫁來台北的日本太太們所組成的社團。過去嫁來台灣的日本媳婦，在護照與身分上都有很多限制，例如：不能工作、一旦先生過世，太太必須在一個月內返回日本，不能久留台灣等。」而這些移住的基本權益，在撫子會前輩們的多年努力之下早已有所改善。如今的撫子會，更像是日本太太們的台北情報交流會，約吃飯、午茶、分享日常的大小事，也會邀請各領域專業的老師來演講，提升自己的生活競爭力。

城南的Ｙ字路登上許多日本雜誌，《東京人》便是其一。 攝影－留榮鋒
城南的Ｙ字路登上許多日本雜誌，《東京人》便是其一。 攝影－留榮鋒
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因為喜歡觀察與散步，栖來光製作了私房的手繪地圖。 攝影－留榮鋒
因為喜歡觀察與散步，栖來光製作了私房的手繪地圖。 攝影－留榮鋒
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Second Stage：

從觀察出發　沿著Y字路走進台北歷史

出生在日本山口縣的栖來光，對鄉間充滿緩慢感的生活調性非常傾心，後來到京都市立藝術大學求學，京都便成為她心中第二個避風港。「台北現在像是我第三個家，雖然是另一個國家，但是我卻感到非常安心自在。」栖來光優雅地笑著說。

由於出版《在台灣尋找Y字路》，讓栖來光有機會用自己的步伐與速度慢慢探查台北的文化，也意外發現Y字路的存在與街道本身的歷史有著緊密關聯。它們有些過去是水圳，有些是鐵道經過的地方，也有些藏著不為人知的故事。栖來光被這些時光軌跡深深吸引，便認真執行起這個「探查計畫」，還手繪了許多連道地台灣人都不知道的散步地圖！

栖來光形容台北彷彿一塊美麗奪目的水果千層蛋糕，內餡豐富，要慢慢品嘗。栖來光說：「每一層水果代表著台灣不同的世代、族群，還有過去的歷史元素，要抽絲剝繭才能看得清楚。」

城南與大稻埕是栖來光最喜歡的區域，「我在城南遇見第一個Ｙ字路，我記得非常清楚，那是同安街28巷與牯嶺街95巷的交會處。溫州街還有一條Y字路有霧裡薛圳流經，是清代最早開發的圳道。」她一面翻著書，一面細數台北說不盡的街道故事。對於曾經參與電影製作的栖來光而言，找尋美麗的地方與場景早已成為她生活中的一部分，也因為她慧眼獨具，才讓城南的Ｙ字路躍上許多日本媒體的版面。

如今的栖來光擁有自己的台北生活步調，也有許多私房景點。 攝影－留榮鋒
如今的栖來光擁有自己的台北生活步調，也有許多私房景點。 攝影－留榮鋒
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日式老宅改建的「大院子」是栖來光最近發掘的休閒空間。 攝影－留榮鋒
日式老宅改建的「大院子」是栖來光最近發掘的休閒空間。 攝影－留榮鋒
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Third Stage：

好感再升溫　愛上台式的自由與人情

與栖來光聊起過去13年的台北觀察，她認為10年前台北人對身邊的事物比較沒有興趣，大都循規蹈矩地待在舒適圈，過著朝九晚五的生活。近幾年，大家開始關注身邊的小事物，對於街道上的美感與生活細節越來越有敏銳度。栖來光對此樂見其成，她認為大家對自身文化與歷史的熱情，都將轉化為對環境的關心與愛，譬如近期的社區營造風潮就是很好的例子，而如此由眾人共同積累起的熱情，將使台北更加美好。

她進一步提到，過去10年也是日本民眾對台灣印象大幅提升的黃金十年。「13年前我來台北時，那時的日本人對台灣沒什麼概念，甚至混淆泰國跟台灣。日本民眾在1980至90年代對台灣的認知很薄弱，甚至90年代日本男人對台灣印象最深的竟是『酒店文化』！直到2011年日本大地震後，台日情誼才開始點燃，日本人真的很感謝台灣當時伸出的援手。」栖來光分享道。

近幾年，「台灣」儼然成為日本旅遊與生活風格媒體的企畫寵兒，除了台灣知名的小吃、景點以及交通方便等原因，最吸引日本旅客的，當然還是台灣的「人情味」。無論是保守害羞的日本旅客，或是想來台灣求職的日本人，在台灣他們得以真正放鬆，也因為台灣良好的治安，就算是女性獨自來訪也能悠遊自如。

「這間『大院子』才剛開放，你們去過了嗎？還有附近的欒樹下書房我也常去。」隨著栖來光優雅的身影漫步溫州街，13年的逐步適應積累成此刻的台北日常。在一個陌生的城市展開新生活需要勇氣，栖來光堅定地將異地的陌生感轉化成創作力，不僅以自己的方式融入了台北生活，也替我們熟悉的城市串聯起台日的互動，記錄下許多獨一無二的觀察。

栖來光

身分：日本作家

台北頻率：移住，13年

移動背景：跨國婚姻

移住者栖來光的台北私心

大院子

日式老宅改建的藝術人文空間

大安區和平東路一段248巷10號

02-2369-7357

欒樹下書房

寧靜午後的閱讀場所

大安區溫州街24號

02-2369-3333

霧裡薛圳周遭

Y字路與水圳構築的散步路徑

溫州街與新生南路間

台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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