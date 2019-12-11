旅居的語言：北非少年高達烈的台北生活

【文－黃思齊 攝影－蔡耀徵】

短期的旅居介於落定與旅行之間，不僅為了遍覽風光，更為了有機會深掘在地生活的魅力。在台灣的年輕人一波波向外探索之際，台北也迎來四面八方的旅行者，紛紛與這塊土地產生連結。而「漢語／中文」這種極難學習的語言，是許多異鄉人來到台北的初衷，也是開啟文化交流的鎖鑰。

摩洛哥少年高達烈為了學習中文來到台北，至今已8個月。 攝影－蔡耀徵 分享 facebook

Tip/Step 1：

從想像裡抵達 北非大男孩的文化冒險

提到摩洛哥這個國家，或許有些人會想起經典的老電影《北非諜影》，但大多數人的反應更可能是對此地感到陌生，流著摩洛哥人的血液並帶著伊斯蘭教的認同，一個來自北非的大男孩在台北有了新的名字——高達烈，「可能跟我原本的名字聽起來有點像，師大國語中心的老師就給了我這個中文名。」他眨著眼，用富有腔調的中文靦腆地說。

當初對於台灣的認識，高達烈說，其實僅止於寫在型錄內的產地，卻就此挑起了他對台灣的興趣。「我們以前在實習的時候，研究產品的製造商在哪裡，發現台北這個城市不在中國，也不在香港，而是在台灣，才發現原來這幾個地方有差別。」

因為他在摩洛哥時就已有說中文的友人，再加上對台北的好奇，讓台灣從高達烈的語言學習名單中脫穎而出。8個月前，21歲的他搭上飛機，歷經33個小時的航程來到台灣，接受與原生國家完全不同的文化衝擊，現在的他說起中文來雖然語速猶緩且發音不完全標準，但還稱得上講得一口好中文！

Tip/Step 2：

越吵鬧越入味 熱烈與內向的城市語言

剛來到台灣時，高達烈印象最深刻的是台灣人熱情和害羞兼具的性格。「年紀大的人看到我是外國人，都跑得很快！」他提到當初剛下飛機，在桃園國際機場要轉搭交通工具到師大卻求助無門的窘境時，仍然印象深刻。他說儘管那時大家看到他都報以熱情的微笑，但當他開口求助時，卻因語言隔閡而很少人主動協助他，這樣的情況到了台北卻有截然不同的反應，有許多年輕人主動向他伸出援手。

隨著在台時間拉長，他也越來越融入台北。學習中文從陌生到熟練，他最感有趣的事，竟然是和朋友們吵架的時間！「平常大家跟我說話都會比較慢，但是吵架講話就會變快，還會參雜台語。」台灣人急性子，吵起架來總是忘了他中文不好，但高達烈反而很珍惜這樣的真性情，認為根據情緒而產生的不同語言使用情境，更能反映出人與人之間的真實互動。

因此，他平常在師大國語中心研讀兩年制的中文課程，接受專業且系統化的教學，但下課後，高達烈的語言教室便擴及到整個城市，室友、同學甚至路邊的店員都是學習的對象，他也因此學到了許多在地化的詞語，例如台灣人隨口常見的「你幹嘛」、「真的假的」，甚至「我很宅」都自然而然從他口中冒出。

師大國語教學中心是高達烈修習中文課程的場所。 攝影－蔡耀徵 分享 facebook

Tip/Step 3：

融入街邊市場 從買到說的人情味練習

自認「很宅」的高達烈説，因為自己來台灣還沒有尋求打工機會，所以平常出去玩的預算不多，再加上自身穆斯林信仰需要根據教義控制飲食，因此最常去的地方反而是每天回家路上都會經過的東門市場。

「我室友都會叫我去買菜，他用手機傳給我，我再念給老闆聽。」高達烈認為，學習語言最重要的是親自練習，不能依靠別人幫忙，所以每次他接到買菜任務，會先努力用中文把所有需要採買的東西念給菜販聽，如果真的不會念，才把手機拿給對方看，再請菜販複誦，順便學習起來。台北的市場人情味滿滿，看到有著外國人臉孔的高達烈，總格外熱情，「但他們都抱怨我太會殺價。」練就一身砍價好工夫的他，顯然已經融入台北的日常。

他最喜歡的台北樣貌同樣與食物有關，高達烈念念不忘士林夜市的某間蛤蠣湯餐廳，也時常親自採買蛤蠣與室友一同下廚品嘗，同時也對牛肉湯、雞肉飯等地方小吃讚譽有加。

點餐、買菜等日常購物，都是高達烈學習語言的時機。 攝影－蔡耀徵 分享 facebook

買菜之前，室友會將青菜的圖片和中文傳給高達烈，作為買菜的小提醒。 攝影－蔡耀徵 分享 facebook

Tip/Step 4：

信仰伊斯蘭教的高達烈，時常到台北清真寺進行禮拜。

信仰伊斯蘭教的他，在信仰範圍內仍保有勇於嘗試的心，這與摩洛哥的文化背景息息相關。雖然99%的摩洛哥人都信奉伊斯蘭教，但位於東西交會之處的摩洛哥，融合了歐洲與阿拉伯文化，成就這個國家的多元包容，與我們傳統認知的伊斯蘭國家大相徑庭。「我們年輕人還是信伊斯蘭教，但是已經沒有像老一輩那麼嚴格。」高達烈開朗地分享，傳統的伊斯蘭教很嚴謹，在食物與禮拜上尤其講究，而台北擁有眾多清真認證餐廳和兩座清真寺，也讓他在台北的生活方便許多。特別是位於新生南路的台北清真寺，不僅離師大很近，方便的YouBike也讓沒有駕照的高達烈能輕鬆抵達。

高達烈的成長背景，讓他會說阿拉伯文、法語與現正學習的中文，但西方臉孔的他自稱說得最差的反而是英文。平常許多人想用英文與他應對，但他反而希望大家多多跟他說中文，讓他有更多不同的練習場景，也才能更快融入當地文化。

信仰伊斯蘭教的高達烈，時常到台北清真寺進行禮拜。 攝影－蔡耀徵 分享 facebook

每個從不同國家來到台灣的旅者，都會帶來各異的文化醒腦體驗，再經由他們與台北居民的日常互動存留下來——我們何其有幸，說著一樣的話、分享著從未踏足的異國——用語言，台北人與旅居者們把城市風景共同建築起來。

高達烈

身分：21歲的摩洛哥少年

台北頻率：旅居，8個月

移動背景：語言學習



旅居者高達烈的語言教室

師大國語教學中心

旅居者學習中文的第一站

大安區和平東路一段162號

02-7734-5130

東門市場

殺價與記菜名的絕佳場域

中正區信義路二段81號

士林夜市

滿足味蕾的道地會話練習地

士林區大東路、大南路、文林路、

基河路間與周邊