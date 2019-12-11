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旅行的意義：香港文化人健吾的雙城移動

2019-12-11 12:59臺北畫刊

【文－Arya.S.H 攝影－KRIS KANG】

拎著行囊到台北，開啟隨興的旅行模式，對香港多媒體創作人健吾來說，是再自然不過的生活循環。暫時卸下平日作家、廣播節目主持人、講師和記者的斜槓身分，好好待在台北這座城，見見朋友、切換思考語言，就算什麼事都不做，只單純望向城市，都是讓健吾能鬆綁自我、內心留白的迷人過程。

Impression 1：

靈感豐沛之城　閱讀與音樂的城市啟蒙

香港文化人健吾每當想好好休息時，就會到台北短期旅行。 攝影－KRIS KANG
香港文化人健吾每當想好好休息時，就會到台北短期旅行。 攝影－KRIS KANG
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健吾和台北邂逅得很早，彷彿第二個陪他長大的家鄉。從小聽著台灣歌手林志穎和小虎隊的歌、閱讀媽媽的瓊瑤愛情小說長大，他的成長和台北的孩子同步萌芽。中學時期，健吾瞞著媽媽存下零用錢買的那本《在台北生存的一百個理由》，是他對台北的第一印象，一則則書中故事如同生活即景，讓當時還沒有出國經驗的健吾，產生了無比好奇，「那時候我才知道，原來台北便利商店有關東煮，在香港是沒有的，故事裡幾個年輕人晚上買了幾瓶啤酒和關東煮，就直接坐在店外邊吃邊聊天。」他笑笑地說，書中刻畫的許多情節，為少年時代的他帶來對於台北的無限想像，期待有一天能親自認識這個城市。

2000年左右，健吾終於如願來到了台北，那年的他大二，學校安排新聞系學生到中國廣播公司實習，他就住在台北車站附近，每天搭公車到松江路上班。當時的健吾，不僅見證了梁靜茹走紅前在中廣的第一次演出，就連普通話都是和中廣播報員學的。

千禧年的台北，記錄著他滿滿的青春回憶，在西門町穿了人生第一個耳洞，到公館的河岸留言、海邊的卡夫卡和西門紅樓看表演，鄭宜農、藍又時、張智成、徐逸超等人的演出健吾都曾經親臨。健吾說，接觸台北原創力給了自己很大的衝擊，讓他發現，原來創作可以有這麼豐富的面貌，不像香港都是以主流歌手的發表為主，給了他很多信心。「我的文字作品雖是以日本觀察居多，但很多養分，其實是台北給我的。」

Impression 2：

交通再進化　當城市蛻變得更加便捷

音樂和創作能量是健吾認識並且愛上台北的第一個緣由。 攝影－KRIS KANG
音樂和創作能量是健吾認識並且愛上台北的第一個緣由。 攝影－KRIS KANG
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而儘管台北充滿驚喜，但大學時在台北所見的情景，還是和想像之間有些落差，「我是一個外人，看著城市發生的事情會格外深刻。」健吾說，對他而言，判斷一個地方是否為發展成熟的城市，會先從有沒有安全、乾淨的交通系統觀察起。他表示，台北那時候才剛要蛻變，沒有捷運，大家都開車、騎機車，自行車也還未流行，交通零亂，空氣也非常差，讓呼吸道不好的他很不習慣，甚至認為台北是比較落後的城市。

後來，再次造訪台北已是十多年後，健吾來找朋友聚會，那次旅行他發現台北有了巨大轉變，路網完備的捷運，站點密集的YouBike，方便且便宜，對城市居民的生活，以及他這個不會開車的外國人來說，是很重要的幫助，這也成為健吾開始頻繁造訪台北的關鍵。

他分享，倫敦地鐵經常停駛，造訪的旅人若要遠行都必須提早出門，而紐約的地鐵則充斥尿味和老鼠，也經常聚集流浪者，反觀台北捷運倒是相當不錯。

Impression 3：

體驗新發現　與人群間維持舒適的距離

健吾特別喜歡在有歷史感的剝皮寮街區散步。 攝影－KRIS KANG
健吾特別喜歡在有歷史感的剝皮寮街區散步。 攝影－KRIS KANG
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健吾喜歡用步行的方式認識城市，有時由艋舺龍山寺出發，途經剝皮寮，一路走到喜歡的西門紅樓、西門町；有時由松山散步到華山逛街，或是走訪大稻埕品嘗肉粥和炸紅燒肉，一探老台北人的道地早餐，沿途走走停停，觀察城市裡的未知和已知，漸漸地，變得比在地人更熟悉當地生活。然而他也笑著說，來台北這麼多次，仍有不少新體驗，譬如他在松山文創園區的「2019台灣地方創生展」，發現了金門高粱酒口味的巧克力，還有意外在古書店裡找到台灣日本時期歷史書，他一口氣買了好幾本，只要一有空就翻開來閱讀。

聊到旅行台北和生活在香港有什麼不同，他提到，自己在香港很少購物，因為香港人口很多，逛起街來很不舒服，甚至很難「走直線」，在台北則可自在前行，這也是他來台北總會盡情散步的原因；在香港，餐廳座位排得很密集，容易被隔壁桌的聊天內容打擾，因此他總會隨身攜帶無線耳機，阻隔自己與外在音源，避免創作的心情受影響。他很喜歡台北的生活，人跟人之間維持著剛好的距離，不過度擁擠嘈雜，氛圍也更為舒服輕鬆。

Impression 4：

平等而親切　旅人眷戀的熟悉所在

走過西門紅樓，健吾開玩笑地表示，台灣的婚姻平權讓香港人非常嫉妒。 攝影－KRIS...
走過西門紅樓，健吾開玩笑地表示，台灣的婚姻平權讓香港人非常嫉妒。 攝影－KRIS KANG
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「台北一直在成長，台灣的進步讓香港人嫉妒，除了交通，還有健保制度跟同婚權益都做得很好，很值得驕傲。」健吾留意到西門紅樓裡設有性別友善的洗手間，而同志們在路上也可以大方牽手，這些小小的實踐都見證了人權的躍進。

台北吸引健吾的地方還有安全感，語言相通、生活習慣類似，就連年紀較大的長輩都可以自在融入，感受熟悉又友善的互動。他說，香港人到台北旅行不像旅行，更像是一種類移居的小放風。對於這座城市，健吾仍有莫名的迷戀，這份情感從年少走到壯年仍在積累，持續陪伴著他，建構生命裡的難忘記憶。下次如果你在香港找不到健吾，或許他正漫步在台北某一條街道，細細感知著這座城市的美好。

健吾

身分：香港文化人

台北頻率：旅行，1個月1～2次

移動背景：放鬆步調

旅行者健吾的台北風景

西門紅樓

動人的平權實踐場所

萬華區成都路10號

02-2311-9380

佳佳唱片行

保留音樂記憶的念舊之地

萬華區中華路一段110號2樓

02-2312-3437

松山文創園區

激發想像力的文化特區

信義區光復南路133號

02-2765-1388

台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
台北畫刊108年12月-季風帶裡的移民與旅居
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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