銀幕裡的美味─ Anna Lee與台北滋味

分享 facebook 【文－黃映嘉・圖－Anna Lee】

隻身前往好萊塢發展的Anna Lee，如今已是獨當一面的食物造型師，她認為，銀幕中的美食不僅能幫助演員進入角色，同時對於情境與氛圍的塑造也有畫龍點睛的效果。老家在北投的Anna認為，北投市場營業30年以上的小吃攤，是她心中最符合台北記憶的影像滋味。

一部電影的完成，不只是導演、演員、編劇的工作，現場分門別類、各司其職的工作人員，更是不可或缺的關鍵。其中，食物造型師（Food Stylist）在台灣多為廣告公司在拍攝食品時所聘用，電影跟戲劇除非有特別預算，才會將這門專業獨立出來。

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（圖／Anna Lee） 分享 facebook

在一次因緣際會下，Anna成為李安來台拍攝《少年Pi的奇幻漂流》的帶路人，並加入美術組，為電影裡的各種食材塑造理想樣貌。Anna回憶起當時笑著說，有一場船隻停泊在神祕海島的戲，演員下船後必須隨手抓樹根來吃，而導演下了「可以生吃，但是要看不出是什麼」的指令，於是Anna心想，北投市場靠近陽明山，應該會有很多野菜可以嘗試，「我就帶著劇組、美術統籌一起去逛菜市場，買了一堆牛蒡跟山藥，再撒上海藻粉跟場景埋在一起，就完成了世界上獨一無二的『樹根』。」

豐富的美食體驗成為創作底蘊

Anna提到，要成為一位稱職的食物造型師，必須要對食物的外型及特性有敏銳度，因此在台北的生活經驗，就成了她在好萊塢受到青睞的重要因素，「史蒂芬史匹柏監製的美劇《傳世》（Extant），需要一款具有未來感的食物，造型要透明、又可以變色，我就想到，在台灣常看到的涼圓，不就很符合劇情所需嗎？」

提起台北多樣化的自助餐店，在好萊塢生活了8年的Anna直說，那正是培養食物敏銳度的重要根基，「走進一間自助餐店，眼前就有60多樣菜可以嘗試，這是外國人很難體會的感受。」

（圖／Anna Lee） 分享 facebook

由於吃得多、看得多，加上尋找拍攝的食物造型時，也需爬梳相關時代歷史，因此在為拍攝做準備時，不時也會想起自己家鄉的懷舊滋味。Anna心中對北投一直有獨到的味覺影像，她認為，台北總是以十分快的腳步在進行城市變遷，然而北投依舊保有純樸的風景，「北投小吃是我一直想記錄的對象，它像市區裡的小鎮，不論外在世界變化有多快，那些老攤販都一直在原地，這種溫暖的感覺，對於旅居異國的遊子來說，是十分重要的畫面。」

如同Anna將美食畫面定義為城市記憶，多次協助電影在台北取景的台北市電影委員會總監饒紫娟提到，「除了推廣影視產業，我們更是在行銷文化，透過一個令人印象深刻的美食畫面，將在地特色串聯起來。」從早期李安的《飲食男女》奠定台灣傳統餐點印象，延伸至近期《艋舺》的雞排、魷魚羹畫面，帶動華西街的小吃熱潮；《總鋪師》讓人們熱衷品味西門町一帶的餐廳。就算不是電影場景，卻因演員加持而有話題的案例也不少，饒紫娟笑說，「例如最近寧夏夜市又變得更有名，多虧了因《雙子殺手》來台北宣傳的威爾史密斯！」

一個誘人的美食鏡頭，不只是要讓人垂涎不已，它必須傳達劇本的時空背景，同時幫助演員詮釋角色。看似平凡不過的鏡頭，卻能將城市記憶與地區特色聯繫起來。一場熱鬧的夜市美食探索、一幕懷舊的古早味畫面，台北的特色與歷史，透過美食場景慢慢堆疊，穿透銀幕傳向更寬廣的世界。

開動！誘人味蕾的美味景點

《你那邊怎樣・我這邊OK》圓山大飯店金龍廳

《你那邊怎樣・我這邊OK》劇中角色需隻身前往圓山大飯店的金龍廳拜師學藝。透過鏡頭，觀眾得以一窺餐廳招牌片皮鴨金黃酥脆的烘烤過程，香味也彷彿從銀幕那端飄送到觀眾面前。

●中山區中山北路四段1號｜02-2886-8888轉1262、1263｜07:30-14:30、18:00-22:00

《如果愛，重來》土角厝懷舊小吃店

店內擺設與裝潢充滿懷舊感，牆上更是掛滿復古電影海報，在這樣的環境下品嘗台味十足的熱炒，顯得特別有趣。在電視劇《如果愛，重來》中，女主角柯佳嬿與友人談心的熱炒店場景，便以此作為舞台，喚起觀眾對各種懷舊美味的記憶。

●文山區三福街2-1號｜02-2933-9699｜11:30–13:30、17:00-00:30（週二至週日）、17:00-00:30（週一）

《亡命之途》沈記原汁牛肉麵

台日合資的電影《亡命之途》，全片在台灣取景拍攝。片中妻夫木聰與豐川悅司在攤販前聊天的場景，是位於松江市場的沈記原汁牛肉麵，軟嫩牛肉與鮮甜湯頭，更是當地口耳相傳的必吃美食。

●中山區錦州街222號（松江市場內）｜02-2511-4004｜11:00-23:00（每日16:00後移至市場1樓攤位）

《用九柑仔店》大村武串燒居酒屋

今年的偶像劇吹起懷舊風潮，《用九柑仔店》為呈現故事中的質樸氛圍與時代感，場景的選擇也十分講究，大村武串燒居酒屋的日式裝潢就相當符合劇情需求，讓人沉醉在老時光中，一邊吃著現烤串燒，一邊大口暢飲，堪稱人生一大樂事。

●萬華區漢口街二段83巷2號｜02-2312-3338｜18:00-01:00