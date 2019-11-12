銀幕外的創作─ 導演與演員的美食滋味

分享 facebook 【文－黃映嘉・圖─特有種商行、北村家小料理屋KITAMURAKE、Modern Mode & Modern Mode Café、舒服生活 Truffles Living】

平時透過銀幕感受導演或演員的魅力，但那或許不是他們的真實樣貌。因為喜歡，所以想要多了解，踏入他們所經營的餐廳，感受他們為這間店布置的一切，品嘗比戲劇更有溫度的美食，來場銀幕外的台北飽足之旅。

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魏德聖×特有種商行

來到「特有種商行」立刻就被導演魏德聖所營造的環境吸引，入口處是充滿自然綠意的花園，店內則像是導演的選書店，又或是復古商品的展示場，每個角落都有自己的故事。特別適合帶著筆電來這裡工作一下午，或是點一杯咖啡，靜靜地閱讀書籍，品味電影人打造的藝文空間。

●中正區臨沂街27巷4-1號｜02-2341-1785｜11:30-21:30

北村豐晴×北村家小料理屋KITAMURAKE

沒有拍電影的日子，導演北村豐晴多半在「北村家小料理屋」與爸媽共同在廚房忙進忙出，端出北村從小記憶中的家庭風味，例如鮮嫩多汁的漢堡排、各類適合佐酒的小缽料理，將日式風景濃縮在餐桌上。若是想用味覺體驗導演的電影畫面，來一趟準沒錯。

●大安區樂利路17號｜02-2378-5518｜18:30-24:00

鍾瑶×Modern Mode & Modern Mode Café

演員鍾瑶因為喜歡法國、熱愛喝咖啡，與朋友合夥成立的Modern Mode便成為她圓夢的一環，店內裝潢承襲了鍾瑶的優雅風格，也成為影迷必朝聖的景點。細緻的法式咖啡，奶香味醇厚，搭配手工甜點豐富味覺。另有麵包盤、早午餐的選擇，適合在此度過悠閒時光。

●大同區迪化街一段278號｜02-2557-1083｜11:30-20:30（週日至週四）、11:30-24:00（週五、六）

錢人豪×舒服生活 Truffles Living

將各種骨董老件安置在店內空間，與挑高設計相互交織成令人舒適的空間。導演錢人豪帶回許多歐洲百年磁磚、老式雕花欄杆、復古工作燈等骨董小物，將Truffles Living妝點得恍若懷舊場景的片場。店中不時會舉辦電影放映會、Live表演，成為台北人下班後適合前往放鬆的場域。

●大安區文昌街66號｜02-2708-8380｜10:00-22:00