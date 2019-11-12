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陳正菁：城北的雜滋味 就是最引人的況味

2019-11-12 11:29臺北畫刊

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【文／林佳蕙 攝影／潘怡帆】

開設於赤峰街的浮光書店，店名取自浮光掠影的攝影概念，然而創辦人陳正菁尋求的倒不是一種瞬逝的火花，傳統與新潮交融的文化韻味，才是城北吸引她流連駐足、日日不疲的原因。

午後的陽光，帶著慵懶的黃色光暈，隱匿於南西商圈中的舊時打鐵聚落「赤峰街」裡，傳統黑手店裡沾著油污的金屬零件，隱隱映出漆亮的光澤，猶若告別舊時代前的迴光。在這樣一個朝未來疾駛、實體多轉為數位的時代裡，是什麼吸引了文化人陳正菁來此開設浮光書店？而這一家低調的獨立書店，又為城北帶進了什麼樣的新意？

充滿生活感的新世代商圈

大學時期便夢想在學校旁開設書店的陳正菁，在出版、廣播、電視、教育等領域走了一圈之後，有一日和多年未見的友人約在赤峰街敘舊，偶然聊起這個埋藏於心中多年的夢想，故事竟意外就此展開，她說：「有開店構想時，我從沒把台北市中心當成可能的地點，永和或新店的租金對我來說較有機會，這位朋友的公司和住家都在赤峰街這一帶，經由他的導覽，讓我意外發現這裡非常有趣，才拜託他幫忙找房子。」

在日後的常態造訪中，陳正菁愛上了城北一帶南西商圈的悠閒氛圍，她不只去台北當代藝術館看展，到光點台北看電影，並於日子咖啡度過悠閒的午後時光，周邊為數眾多的文創小店、網拍商家、髮廊和各式飲食店，更成為她和家人朋友相約逛街聚餐的好所在。友人亦不負所託，很快就覓得一處正要轉手的空房，善意購下並低廉轉租給她，她的夢想終於得以成真。

書卷氣與人情味共存巷弄

南西商圈在浮光書店正式進駐前早已不乏文藝氣息，2001年啟用的台北當代藝術館，以及2002年開幕的光點台北 ，即是令這座生活場域重新定調的重要起點。前衛而蓬勃的藝術氛圍，彷彿一道畫時代的宣言，以一種無畏的態度道出了城北邁向未來的願景，為老巷弄帶入了新世代的人潮，吸引台灣生活設計品牌如PPAPER、蘑菇、人體地圖、爆炸毛頭與油炸朱利工作室等陸續進駐，進而帶動周遭設計小店的發展。而同時期開始營運的中山地下街，以及周邊的大型百貨，也為城北帶進多元的人潮。2017年誠品R79開張，加上近日進駐的誠品南西店，更為城北增添了濃濃的書卷氣。

位於2樓的浮光書店，低調卻是城北重要的文化據點。 （攝影／潘怡帆）
位於2樓的浮光書店，低調卻是城北重要的文化據點。 （攝影／潘怡帆）
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「這邊的共生型態很有趣，不像師大附近是以住家為主，所以反彈很大，這裡的1樓都是商行，所以他們不排斥不同行業進駐，也可以提高房價。」陳正菁一言道出城北的與眾不同，她透露，當書店營運步入正軌後，原本靜待都市規畫更新的鄰舍房東，想法也有所轉變，老街區不見得非得靠都更活絡，老屋新用也有另一番風景，而有了招租的意願。在合理的房價條件下，這兩年已見數位遷居來台的香港店主落腳於此，為老區注入了新的風景。

但在這些新型店家進駐之後，是否會對周遭的傳統產業產生排擠效應？陳正菁認為，一個聚落的形成必須自然發展，人為操作讓產業單一化之後，很容易再度面臨時代產業轉移的問題。開在黑手店之間的書店，看似衝突，彼此間其實產生不少美好的火花，「對面老闆中秋節會給我們的店員月餅，也會帶自己的客人來喝咖啡，樓下鄰居還會幫我們收包裹，也會帶狗上來玩一玩。」她細數此處的鄰里互動，出乎意料地溫暖，讓她特別珍惜這樣的街坊氛圍。

多元產業滋養的文化養分

深受城北吸引甚至想遷居於此，這兒好像已是陳正菁居住多時的鄉里，熟稔此地的她在巷弄間穿梭，建成公園旁的福民宮是她工作低潮時的庇護所；鄰近的雙連市場則是她日常採買的好地方。豐富的面貌，滿足了各式所需，陳正菁指出，經常有外籍訪客在店裡閒聊時，提及這一小街廓竟同時囊括傳統與現代，如此的多元並存，正是城北吸引遊客目光的主要原因。

「地主和屋主應想辦法保留特別的地貌和社區的型態，那是很重要的資產。」陳正菁表示，尤其在這樣更迭劇烈的時代，每一個在城北出現的文化據點都有不容磨滅的意義，「這邊有光點、有台北當代藝術館，也就必須要有家書店，這些是連帶的，甚至該有家唱片行。這些東西如果能在這邊保存，它必須是要一起的。」她說。生植於此，根抓基土，帶著深切的使命感，她願此處多元的文化土壤能日益肥沃，富養下一個世代。

到日子咖啡小歇，是陳正菁的生活樂趣之一。 （攝影／潘怡帆）
到日子咖啡小歇，是陳正菁的生活樂趣之一。 （攝影／潘怡帆）
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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