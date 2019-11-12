親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

12強Live／中韓戰開打 中華背水一戰好想贏韓國

實踐公平 從生活中改變世界

2019-11-12 11:29臺北畫刊

分享
【文ー戚文芬．圖ー台灣公平貿易協會】

在台北購物時，你是否注意到有越來越多商品，上面有著象徵友善生產者、消費者、環境含義的國際公平貿易標章？沒錯，這就代表這些商品，只要你買了，就可以協助一天收入不到1美金的小農藉此獲益。台灣第一家獲得認證標章的「生態綠」以及台灣公平貿易協會，基於幫助小農、推廣公平的信念，將這樣的風潮在台北扎根，真正落實「用消費改變世界」！

從一杯咖啡開始，打開公平貿易之門

捷運善導寺站附近的巷弄，於2009年出現了台灣第一家公平貿易的咖啡店——生態綠。什麼是公平貿易？當時鮮少人有真正的認知，簡單說，就是向消費者提倡以合理價格購買有公平貿易標章的商品，隱藏在交易背後，則是幫助產地農民，能夠獲得合理的採購金額，免於被壓榨與剝削。「那時候，附近的鄰居、很多人路過都還以為是什麼社運團體或是宗教組織。」提起當年，在生態綠工作十多年的業務經理詹慧珍不禁笑道。為了推廣，他們以「不定價」的策略，吸引人駐足，進而挑起人們的好奇心。

今年7月在大稻埕舉辦的「無國界料理市場」活動，成功結合公平貿易議題與在地文化。 ...
今年7月在大稻埕舉辦的「無國界料理市場」活動，成功結合公平貿易議題與在地文化。 （圖／台灣公平貿易協會)
分享

「消費者雖然只是來買一杯咖啡，我們可能會花一個小時以上的時間，先讓他們了解什麼是公平貿易。」這樣的經營模式，事實證明是成功的。在營運初期的時候，當人們知道自己所購買的咖啡，生態綠會將獲利的百分之二提撥給國際公平貿易組織時，便會在心中決定好咖啡的價格（價值）。另一方面，像是生態綠會在採購原物料的同時，再額外付出一筆社區發展金給生產者，「透過這筆社區發展金的運用，可以為該地區帶來一些建設，可能是蓋一口乾淨的水井、設一座路燈、興建一間醫療院所，何樂而不為？」

「好事是不分國界的！更何況多年來，透過這樣的方式，不知道幫助了多少第三世界的人，對於穩定世界局勢其實也有很大的幫助。」詹慧珍說，生態綠成立11年來，在公平貿易上的努力，讓越來越多的企業共同響應參與，像是以公平貿易產品來幫企業代工製作三節禮品、設置公平貿易茶水間等方式，也使公平貿易商品的推動管道更為多元。

「用消費改變世界！」詹慧珍也強調，多年來，台灣公平貿易協會舉辦的相關講座超過千場，並透過培育種子教師的方式，深入校園，往下扎根。「目前，北一女成立了相關社團，建中合作社中販售公平貿易商品，國小課本教材中也有相關的知識傳遞。其他，包括在全家超商推出冷萃咖啡，摩斯漢堡賣公平貿易咖啡等等。」顯見，已有越來越多人了解公平貿易的真諦。

從日常生活，透過不同的活動深耕

在生態綠的推動下，2010年台灣成立了台灣公平貿易協會，「這一路走來，真的很不容易，也很感謝台北市政府的配合與幫助。」台灣公平貿易協會副秘書長潘怡伶說，公平貿易認證產品代表的是，讓小農與工人們在全球市場裡，能獲得一個公平交易的機會，同時，也提供消費者另一個選擇，「希望能在日常生活中發揮影響力，讓更多人知道並身體力行！」潘怡伶說。

台灣公平貿易協會不定期與海外人士舉辦各式講座，推廣公平貿易。 （圖／台灣公平貿易...
台灣公平貿易協會不定期與海外人士舉辦各式講座，推廣公平貿易。 （圖／台灣公平貿易協會)
分享

多年來協會透過講座、論壇、活動等，來讓大家了解並接受。每年並固定舉辦「國際公平貿易日」，以多元活潑的方式，吸引更多人的關注與參與，例如今年7月在大稻埕的「無國界料理市場」中，除了一般人所熟知的咖啡、茶、可可等，還有充滿大稻埕特色的南北貨、中藥材，讓東、西方兩種截然不同的食材創作出全新體驗，同時將公平貿易的概念巧妙融入生活中。初期，藉由與社區大學、社區營造合作，深耕地方，讓大家了解公平貿易的觀念，將來也會更積極舉辦以活潑、有趣的方式來推廣。潘怡伶表示，「像是在『公平貿易樂活節』中，以公平貿易原料做成的足球並舉辦賽事，不僅好玩又充滿了話題性。」

GO!GO!改變世界，大家一起來

在茶葉、咖啡豆等原物料之外，可以實踐公平貿易的產品其實相當多元，譬如橡膠、化妝品、保養品、棉花等不同類型的商品，都能以公平貿易的原料製成。

目前為了擴大公平貿易的範疇，商家採用以公平貿易做成的產品再開發成商品的模式，如公平貿易的糖成為烘焙西點的原料，即使不全然都是公平貿易的產品，也是生態綠、協會正在努力的事，希望能藉此提升、擴展大家對於公平貿易的認知與使用。

爬梳過往歷史，2009年生態綠開始營運、2010年台灣成立了台灣公平貿易協會，並隨著深入推廣，2016年正式成為國際公平貿易組織的一員，2017年台北市議會更通過台北市成為公平貿易城市的決議，這項重大的突破，也讓台北市率先成為華文地區第一個公平貿易城市。

多年的努力，全台灣也有3家品牌成為國際公平貿易商認證夥伴：生態綠、繭裹子、畢嘉士基金會，另外，於家樂福、誠品、全家、摩斯漢堡等眾多市面上的通路平台，也有更多相關產品上市，足見公平貿易已在台灣深耕。

跨出了第一步認知推廣的難關後，生態綠以及台灣公平貿易協會，皆希望能朝著更寬廣的面向發展，例如協助更多公平交易旅店成立、推出公平交易專屬教材或桌遊，讓台北成為用消費改變世界的指標。

生態綠號召企業行號加入公平貿易茶水間的行列，藉此落實企業社會責任。 （圖／台灣公...
生態綠號召企業行號加入公平貿易茶水間的行列，藉此落實企業社會責任。 （圖／台灣公平貿易協會)
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

銀幕外的創作─ 導演與演員的美食滋味

2019-11-12 11:31

銀幕裡的美味─ Anna Lee與台北滋味

2019-11-12 11:31

一次看懂台北的廚餘減量！

2019-11-12 11:29

減塑還不夠 廚餘減量總動員

2019-11-12 11:29

談一場台北爵士樂 ——Blue Note Taipei創辦人 蔡輝陽×薩克斯風手 周泰明

2019-11-12 11:29

陳正菁：城北的雜滋味 就是最引人的況味

2019-11-12 11:29

聆聽：自然的聲音風景

2019-11-12 10:54

輸送：串起生活與音樂的廣播電台

2019-11-12 10:54

走入視覺和聽覺的合奏聯覺—「有序音樂」配樂製作人

2019-11-12 10:54

西門紅樓 與大家一同狂歡吧

2019-10-14 11:38

上街之前 風雨同路！

2019-10-14 11:37

生活之內 齊撐平權！

2019-10-14 10:37

藉由創作 打造共識！

2019-10-14 10:33

婚禮辦桌大全： 那些圓桌內外的宴客之道

2019-10-14 10:29

自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間

2019-10-14 10:21

解析性別權益 台北必讀關鍵字

2019-10-14 10:20

無處不性別 邁向多元共融的台北城

2019-10-14 10:19

共融環境 與藝術沒有距離

2019-10-14 10:18

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

銀青世代接軌 樂齡的第三人生

2019-09-11 12:43

使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

2019-09-11 12:43

時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！　

2019-09-11 12:43

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

體育課：跟著健身教練動起來

2019-09-11 11:01

復刻台灣酒家菜一品鍋

2019-09-11 11:01

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01

愛地球也愛自己 環保餐具更有型

2019-09-11 11:01

台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00

林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

2019-08-14 15:12

啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

2019-08-14 15:12

20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

2019-08-14 12:08

20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

2019-08-14 12:08

20 vs.50 李清志的時空偵探大冒險

2019-08-14 12:08

走尋20歲的四年級滋味

2019-08-14 12:08

家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

2019-08-14 12:08

三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08

老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

2019-08-14 12:08
看更多

熱門文章

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

明年1月11日總統大選勝負已定？

2019-11-08 08:51

台股29年新高還搶進？這9檔「本益比合理績優股」安心買

2019-11-06 13:35

JR東日本租下六福皇宮 密談1年險破局內幕！

2019-11-08 09:38

台積電要不要去美國設廠？張忠謀一句話 藏著劉德音「不能說的煩惱」

2019-11-06 13:40

光靠勞保、勞退還不夠！30歲學好這4個習慣 3萬月薪也能滾出千萬退休金

2019-11-05 10:18

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29

退休留台教書七年 司徒文：台灣是現代奇蹟

2019-11-07 11:46

高一家長看過來！關於學習歷程 這些點你還沒搞懂

2019-11-04 08:45

「別讓美國政府不高興」 台積電最大設備商暫緩出貨給中國

2019-11-08 14:00

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:40

新價值股誕生 專家嚴選！19檔安枕而臥股

2019-11-08 12:53

厲害的不只珍奶！這款台灣味熱銷日本11年 居酒屋沒它就別混了

2019-11-07 14:01

業餘爺奶私廚 為何讓年輕客一窩蜂搶訂？

2019-11-08 09:41

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

成交1600萬實價登錄卻是3200萬？ 房仲揭「不能說的作價秘密」

2019-11-06 11:09

30年黃金新機會來了？

2019-11-07 11:46

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

紅黴素已然失效 國人七成已產生抗藥性

2019-11-08 08:51

老台北、舊建築、新韻味

2019-11-07 11:46

大戶回來了！ 33檔潛力股 搭主力順風車

2019-11-08 12:53

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

我的冰箱收納管理術

2019-11-07 09:28

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

零股怎麼買？怎麼賣？ 一次搞懂交易攻略

2019-11-08 12:53

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:39

成立不到一年 這家新創明年營收有望破億

2019-11-08 08:51

Apple TV+佛心價上市 迪士尼、Netflix誰比較剉？

2019-11-08 09:36

地緣策略家必爭之地 台積電在「美中貿戰」刀光劍影中 能否擋住政治施壓？

2019-11-06 10:53

悠遊草山 沉浸山泉水和湯泉的溫柔膚觸

2019-11-04 15:28

攻陷日本的甜蜜台灣味

2019-11-05 13:28

甩掉米蟲標籤！新北市630所學校受惠、農友還可放寒暑假

2019-11-06 13:37

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

女兵上戰場

2019-11-06 13:41

臨美麗日月潭湖畔景緻 晨曦夕照雲霧相伴

2019-11-04 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top