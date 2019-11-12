實踐公平 從生活中改變世界

分享 facebook 【文ー戚文芬．圖ー台灣公平貿易協會】

在台北購物時，你是否注意到有越來越多商品，上面有著象徵友善生產者、消費者、環境含義的國際公平貿易標章？沒錯，這就代表這些商品，只要你買了，就可以協助一天收入不到1美金的小農藉此獲益。台灣第一家獲得認證標章的「生態綠」以及台灣公平貿易協會，基於幫助小農、推廣公平的信念，將這樣的風潮在台北扎根，真正落實「用消費改變世界」！

從一杯咖啡開始，打開公平貿易之門

捷運善導寺站附近的巷弄，於2009年出現了台灣第一家公平貿易的咖啡店——生態綠。什麼是公平貿易？當時鮮少人有真正的認知，簡單說，就是向消費者提倡以合理價格購買有公平貿易標章的商品，隱藏在交易背後，則是幫助產地農民，能夠獲得合理的採購金額，免於被壓榨與剝削。「那時候，附近的鄰居、很多人路過都還以為是什麼社運團體或是宗教組織。」提起當年，在生態綠工作十多年的業務經理詹慧珍不禁笑道。為了推廣，他們以「不定價」的策略，吸引人駐足，進而挑起人們的好奇心。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今年7月在大稻埕舉辦的「無國界料理市場」活動，成功結合公平貿易議題與在地文化。 （圖／台灣公平貿易協會) 分享 facebook

「消費者雖然只是來買一杯咖啡，我們可能會花一個小時以上的時間，先讓他們了解什麼是公平貿易。」這樣的經營模式，事實證明是成功的。在營運初期的時候，當人們知道自己所購買的咖啡，生態綠會將獲利的百分之二提撥給國際公平貿易組織時，便會在心中決定好咖啡的價格（價值）。另一方面，像是生態綠會在採購原物料的同時，再額外付出一筆社區發展金給生產者，「透過這筆社區發展金的運用，可以為該地區帶來一些建設，可能是蓋一口乾淨的水井、設一座路燈、興建一間醫療院所，何樂而不為？」

「好事是不分國界的！更何況多年來，透過這樣的方式，不知道幫助了多少第三世界的人，對於穩定世界局勢其實也有很大的幫助。」詹慧珍說，生態綠成立11年來，在公平貿易上的努力，讓越來越多的企業共同響應參與，像是以公平貿易產品來幫企業代工製作三節禮品、設置公平貿易茶水間等方式，也使公平貿易商品的推動管道更為多元。

「用消費改變世界！」詹慧珍也強調，多年來，台灣公平貿易協會舉辦的相關講座超過千場，並透過培育種子教師的方式，深入校園，往下扎根。「目前，北一女成立了相關社團，建中合作社中販售公平貿易商品，國小課本教材中也有相關的知識傳遞。其他，包括在全家超商推出冷萃咖啡，摩斯漢堡賣公平貿易咖啡等等。」顯見，已有越來越多人了解公平貿易的真諦。

從日常生活，透過不同的活動深耕

在生態綠的推動下，2010年台灣成立了台灣公平貿易協會，「這一路走來，真的很不容易，也很感謝台北市政府的配合與幫助。」台灣公平貿易協會副秘書長潘怡伶說，公平貿易認證產品代表的是，讓小農與工人們在全球市場裡，能獲得一個公平交易的機會，同時，也提供消費者另一個選擇，「希望能在日常生活中發揮影響力，讓更多人知道並身體力行！」潘怡伶說。

台灣公平貿易協會不定期與海外人士舉辦各式講座，推廣公平貿易。 （圖／台灣公平貿易協會) 分享 facebook

多年來協會透過講座、論壇、活動等，來讓大家了解並接受。每年並固定舉辦「國際公平貿易日」，以多元活潑的方式，吸引更多人的關注與參與，例如今年7月在大稻埕的「無國界料理市場」中，除了一般人所熟知的咖啡、茶、可可等，還有充滿大稻埕特色的南北貨、中藥材，讓東、西方兩種截然不同的食材創作出全新體驗，同時將公平貿易的概念巧妙融入生活中。初期，藉由與社區大學、社區營造合作，深耕地方，讓大家了解公平貿易的觀念，將來也會更積極舉辦以活潑、有趣的方式來推廣。潘怡伶表示，「像是在『公平貿易樂活節』中，以公平貿易原料做成的足球並舉辦賽事，不僅好玩又充滿了話題性。」

GO!GO!改變世界，大家一起來

在茶葉、咖啡豆等原物料之外，可以實踐公平貿易的產品其實相當多元，譬如橡膠、化妝品、保養品、棉花等不同類型的商品，都能以公平貿易的原料製成。

目前為了擴大公平貿易的範疇，商家採用以公平貿易做成的產品再開發成商品的模式，如公平貿易的糖成為烘焙西點的原料，即使不全然都是公平貿易的產品，也是生態綠、協會正在努力的事，希望能藉此提升、擴展大家對於公平貿易的認知與使用。

爬梳過往歷史，2009年生態綠開始營運、2010年台灣成立了台灣公平貿易協會，並隨著深入推廣，2016年正式成為國際公平貿易組織的一員，2017年台北市議會更通過台北市成為公平貿易城市的決議，這項重大的突破，也讓台北市率先成為華文地區第一個公平貿易城市。

多年的努力，全台灣也有3家品牌成為國際公平貿易商認證夥伴：生態綠、繭裹子、畢嘉士基金會，另外，於家樂福、誠品、全家、摩斯漢堡等眾多市面上的通路平台，也有更多相關產品上市，足見公平貿易已在台灣深耕。

跨出了第一步認知推廣的難關後，生態綠以及台灣公平貿易協會，皆希望能朝著更寬廣的面向發展，例如協助更多公平交易旅店成立、推出公平交易專屬教材或桌遊，讓台北成為用消費改變世界的指標。