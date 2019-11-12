一次看懂台北的廚餘減量！

分享 facebook 【整理－Sabrina Chang 圖表－有隻小魚】

你有想過，我們每天製造多少剩食嗎？而廚餘又是怎麼處理的？如今的台北人已經漸漸習慣做垃圾分類、減少塑膠袋及塑膠吸管使用，邁向環保的下一步，接下來我們都應該練習更細緻地分類廚餘，減少後端處理的成本及食物的浪費，全方位做到愛護地球。

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廚餘減量基本功：瀝水

若用餐完畢有多盤剩食，應該要「個別」瀝水後再倒進廚餘桶。如果全部混在一起瀝水，吸水性食物如麵包、薯條等反而會把水吸走，如此一來就算再怎麼努力瀝水也只會事倍功半。

為什麼需要瀝水減量？

1.節省再利用廚餘的處理工序與時間

若沒有把多餘的水瀝出來，廚餘進行堆肥會因為鈉含量高、難發酵等因素，再利用須花較多時間。

2.減少廚餘處理量及處理費用

廚餘再利用以重量收費，如果沒有先瀝水減量，將會直接造成處理量增加、處理費用相對提高。

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