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12強Live／中韓戰開打 中華背水一戰好想贏韓國

輸送：串起生活與音樂的廣播電台

2019-11-12 10:54臺北畫刊

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【文－新鮮芬 攝影－蔡耀徵、羅健宏、林冠良】

台北人的一天，節奏忙碌緊湊且位移變化迅速，每天都有一定比例的時間花在交通上，可能是自己開車，也可能是搭乘計程車、公車、捷運或高鐵，在這短暫旅途中，往往視覺無法專注於一事，此時聽覺的敏銳度便會打開，對聲音的需求度也因此提高，音樂和廣播很常是陪伴人們填補或消磨時間的最佳方式。

電台之聲作為台北的日常

打開收音機收聽廣播是許多人的習慣，藉由節目主持人的選曲品味及時事資訊的整理，讓聲音成為補給生活的養分。台灣的廣播電台繁多，例如台北市就有專屬的「台北廣播電台」，也有跨電台的聯播網和免費的網路廣播。訪談的這一天，我們來到曾獲6座金鐘獎的廣播音樂人袁永興的辦公室，和他聊聊台北人與廣播的關係。

袁永興從事廣播工作30多年，從北到南的電台都做過，由早至晚、甚至深夜凌晨等各種時段的節目皆有經歷，大部分的節目內容都是由他自己錄製、主持，也有幫其他電台做固定的音樂單元。他說：「企畫節目內容時，我通常都會把當天發生的事和自己正在思考的事情作為素材，再配合時事去調配音樂內容。」

早晨袁永興喜歡邊聽古典樂，邊到師大、台大等幽靜的校園散步。 （攝影／羅健宏）
早晨袁永興喜歡邊聽古典樂，邊到師大、台大等幽靜的校園散步。 （攝影／羅健宏）
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以前的聽眾會依照主持人播放的音樂來進行互動，但現在聽眾的回饋則是想跟主持人聊天。袁永興回憶他的廣播主持經驗，南台灣的聽眾比較關心食衣住行育樂和在地事物，而台北人聊的話題更廣，也會在意國際城市和台北之間的比較，或是新住民的現象。

以台北人關切的國際時事議題來說，談到現在地球村時代卻仍見種族歧視的問題，袁永興馬上舉例他曾在廣播中的作法，1982年Stevie Wonder和Paul McCartney合作過一首歌〈Ebony and Ivory〉，中文歌名譯為「烏木與象牙」，即鋼琴黑鍵與白鍵的材質，也暗喻一起合唱的Stevie Wonder是黑人，Paul McCartney是白人，意指彈奏鋼琴必須將黑鍵與白鍵配合得很好，才會有美妙的harmony和聲出來，也才能寫出完美和諧的曲子。「那麼黑人和白人之間的差異，為何不能像彈奏鋼琴一樣合作無間，共創美好世界？像這樣的歌曲故事配合議題，我就會帶到節目中來講。」袁永興如是分享。

用旋律引領城市的注目焦點

台北都會人際關係緊密，社群網絡蓬勃發展的同時，情感的溝通和表達卻不見得直接，當有無法向他人言說的感情困擾，這時若能求助聲音聽起來具可信賴感的電台主持人，對於許多人來說是既能保有自我隱私、又能獲得客觀建議的其一選項。

袁永興說以他主持廣播這麼多年，感情這一門課題真的是橫跨了三個十年。有時候，電台主持人反而要懂得轉換角色，變成「聽眾的最佳聽眾」，細細聆聽從空中發射過來的各種傾訴。

除此之外，袁永興也提到廣播結合網路之後，和聽眾的互動感變強了，電台主持人的挑戰也變得更廣泛巨大。台北人關切的寵物、育兒或長照問題，各種疑難雜症都要能稍微聊一下，而此時音樂在當中的角色，就像是「借力使力」的工具。

「比如說，當在節目中談論的議題到某種程度後，我會趁這個時候播一首應景的歌，當作回覆或是意境的延展。」例如遇到感情的困擾，就會播放陳小雲的〈愛情的騙子我問你〉；當遇到不想回應時，就會放Everything But the Girl的〈I Don't Want to Talk About It〉，不但是做節目的「梗」，聽眾也會會心一笑，一切盡在不言中，因為歌曲都幫你回答了。

台北時區下的音樂清單

要隨時找到能夠呼應主題的歌曲，不是件容易的事。多年來，袁永興不斷收集自己的歌單，他也拆解廣播人心中不同時段會放的不同曲目類型，像是早上5、6點晨起散步時，就適合聽爵士、古典、新世紀類型的樂曲，如：Glenn Gould所彈奏的巴哈〈郭德堡變奏曲〉，或是George Winston的《DECEMBER》專輯。袁永興笑著道出自己具體的晨間情境：「清晨通常是我出門抓寶的時間，我常會到台大、師大校園和台北市客家文化主題公園，聽著耳機裡的古典樂，順便運動筋骨。」

心情不好時，聽聽阿雅的〈壁花小姐〉這類「掰歌」；無聊的工作時間則適合「有科技感」的歌曲，對科技十分著迷的他，總認為科技的發展反而給了廣播新的延續空間；而每每看到突破性的創新出現，也會有一種充滿希望的感覺。「像今天上班時間，我就放Everything But the Girl的歌，這個樂團在九〇年代有好幾張專輯，樂風從民謠轉為帶有電子氛圍的drum & bass（鼓打貝斯），我都非常喜歡。他們會給我一種上個世紀末、新科技到來前的期待感和幸福感，期望人類生活會有很大的改變。」袁永興補充著說。

隨著科技發展，如今錄製、剪輯等工作，袁永興都能透過電腦在工作室完成。 （攝影／蔡...
隨著科技發展，如今錄製、剪輯等工作，袁永興都能透過電腦在工作室完成。 （攝影／蔡耀徵）
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訪談之末，問他覺得哪一首歌特別有「台北感」？袁永興說他無法以一首很明確的歌曲來代表台北，他這麼回答：「30年前可能是林強的〈向前走〉，更早期可能是王芷蕾的〈台北的天空〉，但現在科技的發展、交通的便利，從台北到高雄搭高鐵車程不用兩個小時，『鄉愁』這個詞亦不復見。居住在台北做音樂創作的人，習慣把這座城市給予的一切視為理所當然，自然就不會把它當成一種養分來創作，反而是外地人較能寫出有台北感的歌曲。」正因為台北的快速便捷，充滿多元與包容性，所以很難用一首歌曲來做說明，或許每個人心中都有屬於自己台北印象的一套曲目清單。

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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