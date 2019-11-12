聆聽：自然的聲音風景

分享 facebook 【文－江峰 攝影－林軒朗】

走過台北植物園，進入位於密林旁的國立教育廣播電台。穿過區內的園景，重重廊道，在一扇門後的播音室找到台灣聲景協會理事長范欽慧。她正為自己經營22年、也是電台裡最古老的節目《自然筆記》做準備。范欽慧說，自己從小便喜歡編織與蒐集聲音，以及串聯它們背後的故事，竟在不知不覺中形成了一個資料庫。在過去幾十年的聲音探索與創作中，她深刻地聽見了台北的聲情底蘊。

陽明山的聲音寶庫

陽明山一直是范欽慧的重點研究地，她向來十分注意那些過去或正在消失的聲音。或許是外來種生物入侵造成原生種絕跡，又或者是人為活動改變了地景，她嘆息那些無人在意甚至感覺到的逝去妙音。范欽慧在傾聽聲音的過程中，也望見了一片土地的特色，所有生物的存在與它們的聲音都捎著專屬於那個時空的訊息。

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人類的聆聽與其他生物相比非常侷限，但我們製造的聲音卻鋪天蓋地，使其他生物痛苦，同時也掠奪了它們的發言權。「在這個聲音已然爆表的時代，我們不需要特別去聆聽，而那是與土地的脫節。」

范欽慧說，自然的聲音無所不在，只待人們打開耳朵聆聽。 （攝影／林軒朗） 分享 facebook

范欽慧希望鼓勵的是人們能重新打開耳朵聆聽。她提到陽明山國家公園成為台灣第一個「都會寧靜公園（Urban Quiet Park）」，將一地之聲音品質視為國家環境資產。她更將陽明山夢幻湖比喻為音樂廳，「那裡有許多特有種的聲音，像是台北樹蛙，你們會想去聽嗎？」她眼中燃著熱情地望向我們，一個很澄澈又深刻的提問。

陽明山一如台北城外緣的花瓣，粉亮鮮豔，將整座台北的聲景與美景點綴包覆。如花朵繁密，陽明山本身的聲景豐富，也顯現了台北作為一座聲音寶庫的多樣與珍貴性。

屬於台北的都市聲紋

提到聲音教育，范欽慧表示，應當從教育體制內的教師與孩童的增能做起，再納入社會教育，提升成人的美感。台灣聲景協會於2017年起舉辦台北聆聽日至今，場景從陽明山、淡水河至圓山，致力找尋屬於台北的聲紋。圓山，作為當今的交通樞紐，聲景部分可說是一片狼藉可怖。然而圓山在日本時代可是被選入台灣八景，曾經有過很美麗的聲／森景。而一旁的中山橋遺址與當年英勇救人而溺水的李再春銅像，一併地被城市遺忘，它們與當今的圓山共同瞭望著基隆河的寂靜與喧囂。

訓練台灣公民的聆聽美德與素養，能夠聽到其他生命的感官能力。以期能同理，進而不宰制他者，而這是透過聲音教育就能培育的「音果」。「對大眾來說，聆聽的目的，就是安靜的開始。」范欽慧這麼說。

捂起耳朵再放開，就能發現原來理所當然的日常有這麼多聲音存在。 （攝影／林軒朗） 分享 facebook

觀看時，視覺使我們感覺到距離；當閉上眼睛，聽覺卻像環抱住我們一樣，聲音如同與我們相距毫釐。而聲音內在的能量與情緒，不論好壞正負，也都在這個台北盆地裡反射來去。正如生活中人們相互影響的情緒氛圍，地形與聲音之間亦有它們專屬的感性連結。

在穿過台北郊外華美的大自然聲紋後，內層托裹的是聲景與人文澆灌，層層纍纍的「音果」，不斷喃唱著屬於台北自身的聲景故事。而其中不乏扎實的、酸甜的、繁複的，一顆顆透過感官培育成的都會果實／故事。

播下聲聲不息的聆聽種子

問起會建議人們從何開始練習聆聽，「從自己家開始聽啊。」她不假思索便脫口。范欽慧從小在台北長大，小時候住在松山附近，滿是稻田。每到夏夜，盡是蛙鳴蟬聲。那是當年伴她讀書的樂音，然而這些聲音都已然、或者正在快速消失。她還記得幼時充斥於台北巷弄的叫賣聲，有著鄉音、叫賣包子的老伯伯也隨著年歲淡去在巷尾。

然而，在聲音不斷消逝的台北市區，小小的城市之肺，一群夜鷺、小白鷺等，聚集在大安森林公園的水塘，車聲間或竄出，與呱啼鼓譟共同模糊了城市的邊界與想像。也許舊時響徹街邊的孩童遊樂聲與濃濃色香俱全的炒菜聲都一併被磨淺了，取而代之的是囁嚅的電子聲響。但其實透過聆聽，就會明白人們並不寂寞，而是與其他生命共存。

這便是剝去華麗花衣與豐碩果肉後，最貼近我們生活核心的簡單幸福，從聆聽找回生命中的氣味與溫暖。

一場自然與人文的聽覺儀式

採訪尾聲，我們一行人走進台北植物園，穿過密林，眼見綠藍交接。水邊一片夏荷微凋，正當我們欣賞眼前豐淒並濟的景致，紅冠水雞倏地「咕！」的一聲啼叫，畫破了眼前的藍淨，那便是台北聲景給的驚喜。「聆聽是種儀式，聲音進入你的耳朵，就像浪潮打進洞穴。」范欽慧說。

雨滴落在水面、紅冠水雞突如其來的啼叫，都是自然重要的聲音紀錄。 （攝影／林軒朗） 分享 facebook

這道潮水自人心灌入，滋潤種核，豐肥果肉，也催發嫩花，兀自長成一片蒼茂的台北聲景。從都心外蔓，羅密地織成一張感性細網。由外向內，自內往外，無窮反覆，如同台北盆地間的聲響，不絕於耳。