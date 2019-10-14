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西門紅樓 與大家一同狂歡吧

2019-10-14 11:38臺北畫刊

【文－張瑞夫・攝影－Akun】

紅樓周邊的酒吧，每間店都可能是誰的心靈港灣，2003年紅樓改建完成後，各類同志酒吧開始進駐，讓來此狂歡的人們盡情展現各種快樂哀愁，這裡一直是台北重要的夜生活地標。

這座甫慶百年生日的古蹟伴隨台北的風華流轉，從市場變成戲曲廳，再從二輪戲院轉型為文創基地。

早年西門紅樓因鄰近台北的同志聚集地——新公園（現二二八和平公園），而與同志文化淵源不斷。而今社會越加開放，「同志」已不再是隱晦語言，紅樓廣場夜夜不眠、燈紅酒綠，已然是台北最著名的同志地標。附近的捷運西門站6號出口，近期也新增了彩虹地景「6號彩虹／Rainbow Six」，可以說，認識西門町與紅樓，就是認識台北同志文化的開始。

浴火重生的西門紅樓，白天是展演空間和市集，到了晚上變身露天酒吧，紅樓的百變樣態正如它展現的包容性，也難怪無論是同志大遊行的續攤，或跨年夜的彩虹派對，這裡一直是同志的心之首選。

（攝影／Akun）
（攝影／Akun）
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其中位在西門紅樓角落的Karen Bar，是許多同志朋友的心靈交流之地。店主人Karen是紅樓眾多酒吧裡唯一的女老闆，她的性格豪爽直率，非常擅長傾聽與觀察，這種形象使她成為小酒吧的活招牌，吸引許多顧客反覆上門，尤其流連至此的同志朋友。

見證氛圍改變的最佳註解

身邊總是圍繞著同志朋友的Karen，在社會爭取同志平權的道路上，始終扮演溫暖的後盾。例如去年公投當天，憂心的Karen立即決定在店裡直播開票，陪伴同志朋友一起度過最煎熬的時刻。她鼓勵這群跌跌撞撞的同志朋友保持信心與堅定，先使自己內在強大，再用溫柔的方式去改變世界。

一間小酒吧的故事絕非偶然的寓言，投射在整個紅樓場域，甚至擴及到社會思潮，都是見證風氣改變的最佳註解，同時也說明了有更多的人，正努力以愛與平等之心，包容不同族群的聲音。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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