上街之前 風雨同路！

【文－郭慧 圖－社團法人台灣同志諮詢熱線協會、中央社、呱吉、台北市觀光傳播局】

有著「亞洲同志友善之城」美譽的台北，每年舉辦台灣歷史最久、亞洲規模最大的「台灣同志遊行」。今年，台北更迎來《司法院釋字第748號解釋施行法》（又稱「同婚專法」）通過後首次同志遊行，並特別將10月打造為「同志驕傲月」，讓同志看見彼此、讓社會看見同志，更讓世界認識充滿力量、包容與自信的台北。

台灣同志諮詢熱線協會：

台北作為亞洲同志友善之城的開端

台北最美的風景不僅是人，更是人與人之間彼此理解、攜手前行的力量。然而，亞洲同志友善之城並非一蹴可幾，而是積年累月地投入、體制內外共同努力的結果。以台灣同志遊行來說，2018年遊行參與人數高達13.8萬人，西門町鄰近地區旅館更是老早客滿，很難想像，如此大規模的遊行，過去曾經只有千人響應。而在短短不到20年的時間，參與人數百倍成長，背後是許多人付出的時間與勇氣。

社團法人台灣同志諮詢熱線協會社工主任，同時也是2019台灣同志遊行總召鄭智偉表示，「台灣同志遊行最早其實可以追溯到2000年。當時台北市政府編列台北同志公民活動預算，以同志人權作為國際城市行銷亮點。」當時北市府委託熱線籌畫，在現今的信義威秀廣場舉辦園遊會，隔年辦運動會，再來是同志卡拉OK比賽，到了第4年舉辦同志遊行。「雖然前幾屆都有1至2000人參加，但是遊行必須走在柏油路而非人行道上，很難說自己『只是路過』，大家可能會有所顧慮。」鄭智偉回憶，「原本我們預估只有300人左右，沒想到最後吸引了近千人參與，這對我們來說是很大的鼓舞。」

成為大家的好厝邊

即便參與人數超乎預期，同志遊行初期仍面對許多歧視和打壓，更曾遭社會輿論重砲抨擊，相關團體也認為，遊行作為一種社會運動，不該由政府主辦，因此自2004年開始，多組性別團體組成「台灣同志遊行聯盟」，自主募款、籌辦台灣同志遊行直至今日。藉由走上街頭的公民力量，讓大家發現同志不是一個人，而是一群人，一方面讓政治人物重視同志選民；二來也讓同志看到其他同伴。「一場遊行，真的會影響一個孤單的生命，讓他們知道自己不孤單。」鄭智偉說道。

今年5月24日起同志伴侶可辦理結婚登記，台北市也共同見證多對伴侶走上幸福之路。 （圖／中央社） 分享 facebook

「其實遊行也是幫過去的一年做註解，我們會討論過去一年同志人權狀況，從中歸結出主要訴求，確定今年想讓社會知道什麼，或是想跟同志朋友說什麼話。」鄭智偉介紹道，「像今年是同婚專法通過後的第一次遊行，我們就選擇『同志好厝邊』作為主題。厝邊其實就是社區的概念，當國家認可同志的婚姻權、越來越多人願意出櫃後，鄰里間就會有越來越多人知道左鄰右舍的人是同志。」也就是說，婚姻權帶來人跟社區之間關係的改變。透過遊行，希望讓大家感受到同志成家對於每個人的影響，也期待同志成為大家的好厝邊。

一堂戶外的公民課

除了對於同志社群的影響，對於鄭智偉而言，台灣同志遊行也是台北城市價值的展現。「一個城市能讓十幾萬人，無論是同性戀、雙性戀、異性戀、跨性別、性工作者等，在這個城市空間中自由展現，就是這個城市的價值。」鄭智偉說道，「遊行時，主辦方會想很多標語、撰寫網路上的論述、找專家上台講話，這其實就是一場戶外的公民課。」

台北市議員呱吉：

議會裡的粉紅革命

除了上街頭，台北市議會裡也正進行一場粉紅革命。今年4月初，由YouTuber轉戰政壇的台北市議員呱吉號召9位跨黨派市議員共同成立「台北市議會促進性別平等連線」，並在議會中以連線或個別議員身分提案。這些提案過程經由質詢轉播被更多網友看見，而網友們的評論，也提升了大眾對於性別議題的認識和討論。

說起「台北市議會促進性別平等連線」成立起源，呱吉表示，「在我當市議員的第一個會期開議前，婚姻平權大平台和台灣伴侶權益推動聯盟等性別團體，邀請我和幾位新科議員參與關於推動性別平權的聚會。活動結束後，我的團隊希望能實質推動相關議案，也想進一步串聯志同道合的議員，因此決定籌組連線。」呱吉原本擔心這個連線只有身為「議會邊緣人」的他支持，沒想到首批便有多位跨黨派的市議員參與，讓他感受到議會裡對性別議題的認同與包容逐漸萌芽。

只有共好，才能更好

至今該連線參與了彩虹經濟觀光推廣會議，討論如何讓今年的台灣同志遊行順利舉辦，並結合紀念悠遊卡等觀光資源；也檢視台北市各級學校是否依照教育部《性別平等教育法施行細則》落實性別平等教育、市府在同志婚姻合法後是否做好相關準備；更推動彩虹經濟會議、要求市府公開性別平等教育委員會發言紀錄等；未來也將繼續檢視台北市各局處的性別友善政策是否落實。

北市府在捷運西門站6號出口前鋪設「6號彩虹」地景，打造台北市性別友善的城市形象。 （圖／台北市觀光傳播局） 分享 facebook

「台北應該是全台灣對同志最友善的城市，像西門紅樓就是不分年紀的同志朋友經常聚會的地方，很多咖啡廳、書店、商家現在也會主動掛上彩虹旗表示支持。這些小小的舉動都展現了台北包容的特質。但這不表示台北或台灣沒有需要改進的地方。例如在跨性別人權上，台灣反而遠遠落後日本與其他國家。所以上街遊行、對社會議題展現強烈的改革意志，仍然相當重要。」呱吉表示。希望未來台北市的每個人，無論性向與性別，都能彼此理解、相互扶持；畢竟，只有跨越隔閡、攜手共好，才能讓台北這塊土地更加美好。

Box／同志好厝邊 Together, Make Taiwan Better

10月初開始舉辦講座、影展、展覽、出櫃論壇、東亞首場跨性別遊行等「同志驕傲月」系列活動。同志遊行當日，起點站將舉辦「彩虹市集」，終點站則邀請「彩虹大使」在舞台上一起為愛發聲，鼓舞性別友善社群。

10/26（六）台灣同志遊行

從台北市政府廣場出發，終點為凱達格蘭大道。

台灣同志遊行每年吸引許多同志運動支持者與勇於站出來的同志，在台北街頭發聲。 （圖／中央社） 分享 facebook