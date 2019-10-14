生活之內 齊撐平權！

【文－黃思齊 攝影－留榮鋒、曾韋翰 圖－楊鈞文、艾格峰外國法事務律師事務所】

璀璨的平權果實並非一蹴可幾，背後是因著許多人的默默支持而來，認知與文化的改變需要透過長時間溝通、培養，才能造就生活之中的相互包容與接納，讓我們來看看家庭與職場中的台北人，如何共同撐起婚姻與性別平權的一道彩虹。

由家庭驅動親子共學成長

「家」是每個人培養議題敏感度的最初場域，育有3個孩子的全職爸爸楊鈞文，以不同於大多數家庭的教養方式，為孩子們創造出持續學習的心態與環境。「我比較反骨，而家裡讀書比較多的是太太。」楊鈞文的妻子翁麗淑是台灣性別平等協會理事，兩人選擇讓孩子以自學方式擁有截然不同的學習之路。

問起是否會對如何給予孩子性別教育感到焦慮，楊鈞文搖搖頭。他認為在教導孩子的時候，讓他們自發性保有求知動機與熱情，才是持續學習的關鍵因素，「只有小孩自己問問題的時候，我們才會告訴他。因為當自己發自內心想要尋求知識，才會永遠都記得。」

不問員工性別，對艾格峰來說專業才是決定用人的重要判準。 （攝影／曾韋翰） 分享 facebook

楊鈞文已經與目前就讀小學五年級的女兒討論過月經、做愛、安全性行為等性教育話題，他說：「我也不知道早點說或晚點說有什麼差別，但希望孩子要用到的時候，有很多方式可以選擇。」

保持開放的心態平等對話

「至於性教育，我們家都會使用正式的醫學名詞溝通。」楊鈞文舉例，孩子在3、4歲時就已經開口問過爸媽自己是如何出生的，這時夫妻倆會以子宮、陰道等精確的說法來回答問題，而非以修飾過的用語教學。

他更強調，小孩的腦袋裡並沒有「嚇一跳」的概念，家長的反應與行為影響小孩的程度更大。楊鈞文認為，如何以開放真誠的態度與孩子溝通，是家長們最該學習的性別教育課題。

平時在家他們也會與孩子討論各種社會議題，因為對楊鈞文夫妻來說，議題就是生活的一部分，「要知道我們享受這樣自由美好的生活，都不是天上掉下來的。」他認真地說。楊鈞文會圍繞著新聞主題和孩子分享相關的討論，來引起孩子的興趣。以他們每年都參與的同志大遊行為例，過往孩子們總覺得只是去玩樂，但今年碰上同婚法案通過，是國際級的大事，楊鈞文便把握時機對孩子說：「你看！你每年去參與遊行，現在真的得到成果了！」他笑得爽朗，解釋著那就像放佛經在武功祕笈旁邊那樣，希望他們學武功的時候會順便偷學到一點。

理解讓愛的場域無限擴大

不過，楊鈞文也坦言在執行初期確實會比較辛苦，這時「最好的老師就是Google」。遇到自己也不了解的問題時，楊鈞文會坦承自己不知道，並和孩子一起查資料——親子共學的行動不僅教導孩子，同時也彌補了大人停止學習的遺憾。

來台19年的江東林（左）不只在職場上支持平權，也很樂意上街響應。 （圖／艾格峰外國法事務律師事務所） 分享 facebook

在共學的過程中，他們也曾一起到台灣同志諮詢熱線協會上「認識自己」的課，「性別光譜上不是只有男生、女生，還有許多不同的人，只是孩子們在生活中沒遇過。」透過同志熱線帶領LGBTQ的哥哥姐姐現身授課，讓孩子能更早與多元的世界相遇，並以開放平等的眼光看待所有人。

讓職場化為多元聯合國

而除了家庭教育，職場更是出了社會後影響價值判斷的重要場域。走進艾格峰外國法事務律師事務所，就像來到小型的聯合國，所內僅有20位員工，卻擁有美國、瑞士等眾多國籍，海納了世界多元開放的文化，性別平權議題也不例外。

「我們不選擇員工，而是試著了解與尊重每個人的特長。」事務所合夥人江東林分享公司挑選職員時的標準，他認為國籍、背景等都不與能力掛鉤，只要具備專業能力和職業素養，都應該得到被賞識的機會。他也用同樣的態度看待婚姻平權議題，認為應該尊重和接受每個人不同的選擇，職場也應該是不問性向，只著重於專業與否。

在開放自由的工作環境中，分享變得理所當然。以台灣同志遊行為例，所內認為LGBTQ族群各有生活圈，刻意組隊出席反而不自然，因此沒有以官方的名義號召參加，但同事們相約參加活動的熱血照片，總是會大方放上個人的社群帳號，接受大家的喝采。

用包容打造更平權的工作環境

江東林來台已經19年，他相當讚許台灣的平權風氣與包容尊重的文化，同婚法案三讀通過的那日午後，他冒雨前往立法院外，當時所見的景象仍記憶猶新：警察們沒有全副武裝、沒有兇惡的情緒，只是平靜地維持秩序，群眾則坐在一起，「因為他們（警察）知道，這是像慶典一樣值得慶祝的事。」

「在同婚法案通過之前，我們就已經開放不同性向的同仁享有婚假了。」艾格峰的組成相當多元，包括同性傾向的夥伴與職業婦女等，更有將近一半的員工是女性，在男性比例極高的法律業界裡相當少見。另一位合夥人蕭彣卉認為，「當我們開始支持家庭時，就成為一個更好的事務所。」蕭彣卉言談間淨是對平權的關注和在乎，所內開放、包容、彈性的企業氛圍來自於對多元文化的接受和深度認識，雖不張揚卻是打從心裡平等、自由的職場環境。

印度詩人泰戈爾說，「愛是理解的別名。」人們日復一日在台北工作與生活，這座城市就是我們渴盼被接納的歸屬。不管在職場或家庭，只要睜開眼睛認識差異、張開雙手擁抱多元，就是讓愛的場域擴大的方式，也是讓台北越來越燦爛的途徑。

同志大遊行是楊家每年不會錯過的重要活動。 （圖／楊鈞文） 分享 facebook