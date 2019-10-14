藉由創作 打造共識！

【文－waiting 圖－LEZS女人國、圖文不符】

藝文的推動對各式社會議題來說，往往是不可或缺的助力，透過貼近大眾的生活風格報導或社群網路來促進理解，都是議題與文化之所以能普及的重要因素。而在同志議題上，《LEZS》與圖文不符皆藉由他們的作品，讓討論在不同社群間發酵。

女同志雜誌《LEZS》：

以紙本作為議題溝通橋梁

創辦台灣第一本女同志雜誌《LEZS》的王安頤，在提到《LEZS》起初的核心宗旨時表示，這本雜誌是以介紹女同志族群的潮流、生活型態，以及她們的愛情故事與成家故事為主，藉由擴展討論的層面，希望能使《LEZS》成為性別媒體的前哨站。近年《LEZS》則透過內容的多元化，從原本的女同志族群擴展至更加廣泛的性別光譜中，並積極成為性別議題上，世代間的溝通管道。

王安頤回憶起過去數年，台北這座城市對於相關議題的接受度時表示，在《LEZS》創刊的頭兩年裡，想要找到願意露臉分享自身故事的同志其實並不簡單，一直到了這兩、三年，才開始有較為顯著的變化，同時亦有更多藝術家、攝影師與各界名人主動與《LEZS》聯絡，希望能藉由他們的平台發表各種對同志及性別議題的看法。

這些變化除了與近年婚姻平權議題逐漸熱門有關，在台北持續舉辦的同志大遊行同樣功不可沒。王安頤表示，《LEZS》創刊以來，每年都會為自己的遊行隊伍設定各種主題，像是穿上婚紗，或是與花藝店合作並結合YouBike等，以此號召大家參加他們的隊伍。同時，她發現在大遊行的隊伍中，除了男同志的身影外，事實上，也有許多女同志參與其中，或許只因為打扮得沒那麼顯眼，「我們也一直在努力傳達女同志的美學，並期望藉由這樣的活動，傳達屬於女同志的生活態度。」

2018年的同志大遊行，《LEZS》以彩虹上身的穿搭為主題。 （圖／LEZS女人國） 分享 facebook

對於這兩、三年響應人數變得更踴躍的現象，王安頤觀察到，台灣社會過去對這類議題的討論度較淡，但隨著法案在立法院的進展，正反方都開始有所表態，激起原本不太關心此議題的民眾，也會因此想要上街發聲。「也因為婚姻平權通過，今年10月成為第一個『同志驕傲月』，我們也積極跟各單位串聯起同志活動。」王安頤與《LEZS》透過自己的能量，藉由文字凝結信念，推動著大眾與性少數群體的對話理解。

圖文不符：

運用社群擴散平權力量

藉由「#出櫃那件小事」與「@the.story.start」兩款社群遊戲來為同志議題發聲的議題設計團隊「圖文不符」，則一直在嘗試以跨出同溫層的方式，擴散相關議題的能見度，藉由遊玩的方式，達成潛移默化的溝通效果。

圖文不符創意總監柯沛初表示，在做「#出櫃那件小事」時，正值同婚釋憲前後，社會上出現不少反彈聲浪的時期。他們在這個較為低迷的時刻，希望能創造出一個更平易近人的溝通管道，因此才有了「#出櫃那件小事」以對話框呈現出櫃情境的聊天遊戲，讓大家實際體驗，有了情感共鳴後，才帶入相關的數據圖表，使更多人因此了解相關議題。而與「只要有人」團隊共同策畫的「@the.story.start」則轉以「霸凌」作為切入角度，從追求公平正義的普遍共識出發，讓人意識到某些對於同志的偏見及惡意，其實是傷人極重的霸凌行為。

《LEZS》透過紙本傳遞女同志的生活態度與美學。 （圖／LEZS女人國） 分享 facebook

與「#出櫃那件小事」主題較為明確的情況相較，「@the.story.start」善用IG，搭配限時動態可以tag朋友的特性，加上以更具普遍共鳴的霸凌角度切入，使大家更樂意發表在自己的IG牆上，給予關心同志議題的人一個良好的理念傳達工具。

除了以遊戲操作議題，圖文不符在前兩年的同志大遊行時，也製作了遊行懶人包，告訴大家上街遊行時可以準備些什麼東西，以樂觀態度邀請同志與非同志族群一同共襄盛舉。不論是社群上的遊戲，或是製作資訊懶人包，皆是懷抱著跨出同溫層的想法，柯沛初提到，「不管是何種社群，最終還是會走到『人』這個部分，只是很難跟不熟的人溝通到底，因此只能先透過某個人的理解，再去影響他身邊的人。」

在《LEZS》與圖文不符這類創作下，同志議題以更貼近生活的角度被擴散，創造出越來越多溝通管道，也促進更多相關活動的發起與興盛。以最為知名的同志大遊行為例，從剛開始有一半以上的參加者均戴著面具，參與人數也僅有幾千人，一直成長至超過十萬，就連非同志族群也樂於上街支持的盛況，不僅使得相關活動越來越多，也引發台北出現不少樂意舉辦這類活動的場所，像是Formosa Pride、PINKeLAB 粉紅經濟研究所等，以各種主題交流聚會，一同為平權議題發聲，奠定了台北友善同志的城市形象。

不只是舉辦活動，而是讓議題真正融入生活角落與日常風景，這樣的精神，是這些創作者努力推廣的方向，也打造出台北平等多元的特質。

遊行之後，平權議題持續發聲

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