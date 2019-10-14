親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

5天內3起死亡車禍！機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

十字架要背多久？陸網友抵制NBA 姚明被指賣國球星好心酸

婚禮辦桌大全： 那些圓桌內外的宴客之道

2019-10-14 10:29臺北畫刊

【文－Ani Syu 攝影－蔡耀徵 圖－翔龍筵席】

不論異性相愛、同性相戀，或是這個城市中更多的愛的可能性，多數人總希望透過莊重的婚宴儀式，見證與戀人互許終身的時刻。而婚宴作為人生史詩級的大事，光是風格的選擇便是一場世紀大戰，不過若要說起最能代表台灣的婚宴類型，便不得不提生猛親切的台式辦桌。

開胃之前

總鋪師的酸甜苦辣

近年傳統辦桌重返流行，年輕的新人有著復古的眼光，讓一度在台北式微的「辦桌」重新回到人們的選項之中。同時傳承辦桌的新生代也為老產業引進了不同的詮釋方式，即將邁入第66年的「翔龍筵席」便是一例。

「阿嬤那輩會叫『總鋪師』，是因為以前沒有車子，他們必須翻山越嶺去宴客主人家。因為不可能當天才到，一定要提早去setting，他們就會隨便找地方睡、睡大通鋪。」聊起辦桌，翔龍筵席第三代接班人李芝瑜與老公呂昭輝說得輕快，但要做好總鋪師的工作其實並不容易，從裡到外都蘊含諸多講究的細節。

在氣氛熱絡的辦桌現場，上菜順序是一門大學問，也是保有婚宴熱度的重要功臣。「我們的順序基本上會有起、承、轉、合。」呂昭輝解釋道，首先打頭陣的是冷盤，「裡頭會有薑、醋和我們自己調的五味醬，配上一些重口味的開胃菜。」而冷盤的排列組合則取決於新人的預算，鮑魚、花枝、烏魚子都是常見班底，蘸上酸甜帶辣的五味醬，讓人食慾大開。

打頭陣的開胃冷盤，是辦桌中重要的開場儀式。 （攝影／蔡耀徵）
打頭陣的開胃冷盤，是辦桌中重要的開場儀式。 （攝影／蔡耀徵）
分享

李芝瑜說，光是烏魚子這個品項就藏著許多細節，如果食材品質不夠好，容易一切就碎，刀工好的師傅能精準又不失口感地切成薄片狀，「像我們如果做一百多桌的大場，烏魚子都是爸爸在片。」人稱棧哥的李文棧是第二代總鋪師，經驗老到，刀工自然俐落。

飽食之中

霸氣的台味手路菜

第二道羹湯的作用是暖胃。過去習慣使用魚翅入羹，但隨著環保意識提升，如今許多辦桌都不再拘泥於魚翅羹，以翔龍筵席來說，以海參、蟹管肉、豬蹄筋、小捲、北寄貝等配料入湯，反倒讓味覺層次更加豐富。

第三道、第四道接著進入主食，「會有油飯，海鮮或魚也會在這時上，因為要趁食材新鮮趕快上桌。」呂昭輝分析著說。而作為勇於創新的第三代，他們有時會在油飯中加入鰻魚助陣，或攜手八寶丸做成雙拼，鹹香的米食搭配裹上清粉現炸的丸子，台味滿點之餘，更有飽足感。

「然後因為前面吃了一些有飽足感的、乾的東西，所以第五道會上一道湯品。」兩人彼此補充著不同環節的配置，對於完整的順序簡直倒背如流。這道湯品可能是火鍋或是雞湯，各家有自己習慣的作法，在預算允許的狀況下，龍蝦火鍋是翔龍筵席偏愛的選擇。「以往龍蝦多是做成三明治或是沙拉，但我覺得有點可惜，我們就決定做成火鍋。」她霸氣地說，果不其然鍋蓋一掀起，顏色喜氣的大龍蝦即刻攻占視線焦點。呂昭輝仔細地解釋，「龍蝦也有不同產地，但我們原則上都是選用台灣的。」本地食材不只新鮮，品質也更容易把關。

中場之後

二度醒胃的直球對決

通常婚宴進行至第六道，大部分人已吃飽投降，「所以這時會進入一些重口味的菜，讓食量大的人可以再開胃一次。」至此，上菜的節奏邁入後段，能不能再次挑起賓主的口腹之慾，就看總鋪師的工夫。招牌香酥鴨、封肉、豬肋排等壓箱寶一道道端上圓桌，加足馬力就是希望能換得賓主盡歡。

最後，還得上一道熱湯作為鹹食的收斂，才進入甜點和水果。「有時是佛跳牆、雞湯、四寶湯，或是鍋類都有可能。」李芝瑜盤點著說。實務上湯品順序端看前後的搭配而定，唯一的原則是必須要有雞湯。「婚宴菜色一定要有雞，因為帶有『起家』（成家立業）的意涵。」台語裡「雞」與「家」的發音相近，所以長輩總覺得「辦桌時，沒有雞就好像沒有做足儀式」，她笑著說。

幸福之路

充滿眉角的辦桌籌畫

從備料、上菜順序、食材到儀式的意義感，辦桌處處充滿學問與文化傳承。兩人坦言，這份代代相傳的壓力同樣無所不在。每次辦桌，光是人力就得出動40人座的遊覽車，更別提出發前必須抓準當日食材新鮮配送的時間，李芝瑜熟練地演繹：「比如我們平時凌晨3點要出門，豬肉、海鮮、蔬菜，所有食材都要在3點前集中到我們家，再跟工人一起上貨、一起出發。」

圍著附有旋轉盤的圓桌吃飯，是辦桌最經典的場景。 （圖／翔龍筵席）
圍著附有旋轉盤的圓桌吃飯，是辦桌最經典的場景。 （圖／翔龍筵席）
分享

而場地的抉擇和申請也是相當費力的任務，總是全台跑透透的兩人，必須事先與宴客主討論活動流程、共同尋找適合的空間、實地勘查，有時還得處理租借狀況。從上百桌婚宴的南港展覽館，到小型宴客的學校活動中心，全都是透過每次實戰累積起的口袋名單，「你聽過蔡瑞月舞蹈研究社嗎？我們12月有場婚禮辦在那裡。」呂昭輝有些俏皮地分享。相較於台灣其他城市，台北的生活空間相對密集，因此若能覓得理想的場地，對他們來說，就像任務已成功了大半一樣開心。

無論辦桌如何辛苦，夫妻倆卻從未因此與自己的堅持妥協，譬如對食材的講究、不使用一次性餐具，或是對於性別平等的支持。平權法案倡議期間，兩人甚至討論過應景的同志婚宴菜單，希望能為議題盡一份心力，「同志其實跟一般人沒兩樣。」他們的堅持和現代台北人的生活理念不謀而合，因此不只是婚禮，也有許多台北的活動開始邀請他們擺席。在傳統與新意之間，翔龍筵席似乎走出了一條和諧共榮的新路，成功地把最生猛的台式飲食，以優雅的姿態帶入城市生活，賦予辦桌更多的現代精神和意義。

龍蝦火鍋安排在主食之後，既調節用餐的節奏，也十分吸睛。 （攝影／蔡耀徵）
龍蝦火鍋安排在主食之後，既調節用餐的節奏，也十分吸睛。 （攝影／蔡耀徵）
分享

分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

西門紅樓 與大家一同狂歡吧

2019-10-14 11:38

上街之前 風雨同路！

2019-10-14 11:37

生活之內 齊撐平權！

2019-10-14 10:37

藉由創作 打造共識！

2019-10-14 10:33

自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間

2019-10-14 10:21

解析性別權益 台北必讀關鍵字

2019-10-14 10:20

無處不性別 邁向多元共融的台北城

2019-10-14 10:19

共融環境 與藝術沒有距離

2019-10-14 10:18

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

銀青世代接軌 樂齡的第三人生

2019-09-11 12:43

使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

2019-09-11 12:43

時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！　

2019-09-11 12:43

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

體育課：跟著健身教練動起來

2019-09-11 11:01

復刻台灣酒家菜一品鍋

2019-09-11 11:01

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01

愛地球也愛自己 環保餐具更有型

2019-09-11 11:01

台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00

林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

2019-08-14 15:12

啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

2019-08-14 15:12

20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

2019-08-14 12:08

20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

2019-08-14 12:08

20 vs.50 李清志的時空偵探大冒險

2019-08-14 12:08

走尋20歲的四年級滋味

2019-08-14 12:08

家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

2019-08-14 12:08

三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08

老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

2019-08-14 12:08

我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

2019-07-15 13:58

構築東區夜食 繁華樣貌

2019-07-15 13:57

遊覽獨一無二的人文巷弄

2019-07-15 13:57

Hiking Day 登一座郊野與心上的高山

2019-07-12 11:05

Outdoor Weekend 給入門者的一堂露營課

2019-07-12 11:05

Biking Anytime 跨上單車追風漫遊

2019-07-12 11:05

北投山中食、詠而歸

2019-07-12 11:05

公民參與 民主生活的美好實踐

2019-07-12 11:05

喝一杯老茶底的台北手搖飲 —— 吳氏設計 吳孝儒×琅茶 蕭意玟＆楊德威

2019-07-12 11:05

當文字與生活更親近 城市裡的便利閱讀提案

2019-07-12 11:05
看更多

熱門文章

遍地烽火…香港金融人怕了 擔心禁蒙面終結3件事

2019-10-09 14:05

顏清標已經不夠看？韓國瑜的貴人是她哥哥 專訪雲林縣長張麗善

2019-10-07 10:00

全台86萬空屋房價卻降不下來 65%年輕人為買房不惜晚婚或不生小孩

2019-10-08 13:02

「想跟顏家正面對決？我早就被輾死了」 陳柏惟將以森林大火戰術挑戰顏寬恒

2019-10-08 13:02

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

微軟新手機竟用Google系統 敵人變盟友背後盤算

2019-10-09 14:01

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:12

股市重挫5300點竟逆勢狂升80％「海底撈」股價漲不停 原因是...

2019-10-08 10:31

北京下錯藥 誤解「發大財」能解決香港問題

2019-10-09 09:35

那些年 台灣人有聽沒有懂的「中共語言」

2019-10-07 09:26

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

北京讓北愛爾蘭的族群壓迫與仇恨在香港重現

2019-10-09 09:36

中美貿易協議分階段走 川普背後打什麼算盤？

2019-10-14 09:56

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

韓國瑜想赴美鍍金加分 又怕規格輸蔡英文扣分

2019-10-09 09:34

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 09:33

傻瓜投資聰明賺 19檔大智若愚股長抱賺翻天

2019-10-09 11:39

偷師 節稅與傳承 有錢人到底在玩什麼把戲？

2019-10-09 11:04

超級富豪忙著避險 黃金 美元 港幣 台幣大混戰

2019-10-09 11:04

桃園中壢／清新台是老派住宅裡傳頌地道法式麵包香

2019-10-03 15:59

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

2019-10-14 10:18

機車比照超跑課稅有沒有道理？

2019-10-08 09:18

5G頻段爭奪戰煙硝味濃 五大電信商備妥銀彈搶「黃金地段」

2019-10-08 13:02

銀行踩雷！ 從應收帳款承購業務看潤寅詐貸案

2019-10-08 10:33

波頓去職 軍售生變？

2019-10-07 09:26

5G手機供應鏈Q4崛起

2019-10-09 08:32

台南絕對空間 黃逸民、陳妍伊： 擅於交陪並醞釀當代藝術交流

2019-10-08 14:44

終於卸貨！但產後的妳「性」福嗎？

2019-10-14 08:41

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:02

國際漫畫家郭競雄 用漫畫「挺」香港

2019-10-08 09:16

從路人甲到連藍委都說「還不錯」 顧立雄憑什麼變最受好評金管會主委？

2019-10-04 11:10

4大基金逆轉勝的祕訣 看看他們買哪些個股才大賺？

2019-10-09 11:39

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

日本大阪／感受與藍天最靠近的驚奇一刻

2019-10-03 15:59

台商資金回流專案：網開一面還是一網打盡？

2019-10-08 09:18

RF轉單大漲後 下個看誰？

2019-10-09 08:31

賴神10月代表小英訪美僑界 蔡賴配起手式？

2019-10-09 09:32

台北／出發前往城市一方綠洲看水牛、吹吹風

2019-10-03 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top