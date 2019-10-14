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自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間

2019-10-14 10:21臺北畫刊

【文－翁于庭 攝影－林冠良】

多數上班族的一天是往返住家與辦公室兩個固定節點，而另一群新興自由工作者的日常，則多半流連於各咖啡廳、追求順暢網路與充足插座。為了滿足這一群台北新型態的工作者，創立於2016年的「趣工作共同工作空間」（簡稱「趣工作」）是個既可以固定辦公場域，又可以接納自由工作者的地方。

經歷多年外商（online）與科技公司洗禮的「趣工作」創辦人吳宗岱，因為放不下對線下社群（offline）的好奇心，決定跳脫長久以來在電腦背後的工作環境，投入一份能與人群直接面對面的工作。一開始躍進他腦袋的想法是「旅館」，然而當他細看當時的台灣環境，發現並沒有國外早已蔚為風潮的「共同工作空間」（Coworking Space），提供新創團隊或自由工作者舒服的工作空間共享服務，便決定著手規畫「趣工作」。

「趣工作」提供固定式辦公隔間區域、固定式個人座位與自由席三種服務。「我們想創造舒服且能提升工作效率的地方，並期許它是有趣的。」因此在華山本館的空間設計上，採用大量的木色與黑色鐵件結構共織，以抱枕、燈飾等顏色鮮豔的小物點綴其中，創造出不失設計感但又得以減壓的氛圍。

時間： 08:00

任務：規劃一天行程

吳宗岱笑說自己的一天是被訊息「噹」醒的。一早，就有來自粉絲頁與工作群組的各類訊息。瑣碎如客人諮詢進駐空間事宜、延遲預約等，當然也會有洽談商業合作的需求來訊。吳宗岱說，「我會依照事情的迫切度，來安排我一整天的行程。」 問及是否會親下火線當小編回覆私訊，他笑說這些無可避免，且許多人指名要「老闆」回覆，客人會感覺更受重視。

時間： 09:00-18:30

任務：走動式管理、不定期的會員交流活動

9點的開店任務已交付給店長，這個時候的吳宗岱通常會到華山本館工作。「我們其實很像『服務業』。」他苦笑著說，「這也是最辛苦的地方，因為有各式各樣的客人進駐，就代表會衍生出各種需求。而現場工作是很依賴『營運』的。」舉凡清潔、門禁、修繕、準備咖啡茶水等，都是日常營運的一環。人力有限的草創階段，吳宗岱都是親力親為，除了可作為員工的榜樣，更體現了他把「趣工作」視如己出的孩子般重視。

確認空間營運正常後，吳宗岱便開始他一天的「走動式管理」——可能是幾天前安排好的商業合作洽談、正處於開發階段的新產品討論，或是與員工不定期的內部企畫與行銷會議。

綜觀「趣工作」，其實並無制式的部門架構，正式員工亦只有6名。「我們還處於成長階段，再者我們的員工都很年輕，因此我傾向採用『一帶一』制度。讓資深的與資淺的員工一起工作，除了可以迸出更多火花，也能兼顧到實際的執行層面。」吳宗岱笑說。

「趣工作」沒有制式的公司架構，時常是靠著「一帶一」的方式執行工作任務。 （攝影／...
「趣工作」沒有制式的公司架構，時常是靠著「一帶一」的方式執行工作任務。 （攝影／林冠良）
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他認為經營「趣工作」最迷人之處在於與各式各樣的人交流，因此「趣工作」會不定時舉辦如「午餐聚會」或「下午茶時間」等會員交流活動。「進食間，你很自然地就會與他人交談。這時就有機會認識彼此，進而知道對方是哪個領域的工作者。」俯拾即是的合作交流機會，是共同工作空間很重要的功能。

「像落幕不久的中秋烤肉大會，當天露台上擠了一百多人，我和夥伴們光是場地恢復就弄到半夜。」坐擁前有華山草原、後有台北101景觀的露台，也是「趣工作」的空間特色之一。繁忙的工作之餘，能在寬敞的地方稍喘口氣，真的非常幸福。

時間： 18:30後

任務：不定期辦理講座與論壇

結束整日工作後，有人選擇回家休息，也有人留下來聆聽講座充電。「趣工作」過去舉辦過探討「社群力」、「斜槓世代」、「簡報提案」等對於創業者相當實用的講座。近期落幕的則是「同志法律稅務」，即在探討同婚通過後，完成登記的伴侶會面臨到的各種問題與義務。

「趣工作」也是全台第一個舉辦「粉紅經濟論壇」的機構。現今台灣有許多女性創業論壇，相對同志族群是缺乏的。觀察國外，舉辦LGBT相關論壇的風氣非常普遍。因此在年初，「趣工作」舉辦了「酷創未來—— 2019LGBT創業競賽」，一同見證了多元的創業力量。

「趣工作」的創立，讓台北的自由工作者有了舒適的棲身之處。 （攝影／林冠良）
「趣工作」的創立，讓台北的自由工作者有了舒適的棲身之處。 （攝影／林冠良）
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吳宗岱認為，在台灣開放的風氣下，同志的創業處境與所有人相同，並無所謂特別不友善的待遇。他也鼓勵同志朋友，不要因為是同志，就窄化了自己可以做的事，畢竟創業最重要的是打造獨一無二、可被市場接納的創新產品。當然，也許能以自身最了解的同志設為最初的目標群眾，但要走得長久，便有賴之後的創新與改良。

面對台北林立的共同工作空間，吳宗岱期許「趣工作」可以在未來盡到「服務每個需求，打動更多目標族群，進而有機會為所有需求打造各自貼合的空間」。讓所有來這裡的人都能感受到在台北有所歸屬、自我提升的正面力量。

吳宗岱的創業目標是希望能打造出舒服且有助於提升工作效率的空間。 （攝影／林冠良）
吳宗岱的創業目標是希望能打造出舒服且有助於提升工作效率的空間。 （攝影／林冠良）
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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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