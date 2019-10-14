自由的工作想像 不分你我的空間共享 — 趣工作共同工作空間
【文－翁于庭 攝影－林冠良】
多數上班族的一天是往返住家與辦公室兩個固定節點，而另一群新興自由工作者的日常，則多半流連於各咖啡廳、追求順暢網路與充足插座。為了滿足這一群台北新型態的工作者，創立於2016年的「趣工作共同工作空間」（簡稱「趣工作」）是個既可以固定辦公場域，又可以接納自由工作者的地方。
經歷多年外商（online）與科技公司洗禮的「趣工作」創辦人吳宗岱，因為放不下對線下社群（offline）的好奇心，決定跳脫長久以來在電腦背後的工作環境，投入一份能與人群直接面對面的工作。一開始躍進他腦袋的想法是「旅館」，然而當他細看當時的台灣環境，發現並沒有國外早已蔚為風潮的「共同工作空間」（Coworking Space），提供新創團隊或自由工作者舒服的工作空間共享服務，便決定著手規畫「趣工作」。
「趣工作」提供固定式辦公隔間區域、固定式個人座位與自由席三種服務。「我們想創造舒服且能提升工作效率的地方，並期許它是有趣的。」因此在華山本館的空間設計上，採用大量的木色與黑色鐵件結構共織，以抱枕、燈飾等顏色鮮豔的小物點綴其中，創造出不失設計感但又得以減壓的氛圍。
時間： 08:00
任務：規劃一天行程
吳宗岱笑說自己的一天是被訊息「噹」醒的。一早，就有來自粉絲頁與工作群組的各類訊息。瑣碎如客人諮詢進駐空間事宜、延遲預約等，當然也會有洽談商業合作的需求來訊。吳宗岱說，「我會依照事情的迫切度，來安排我一整天的行程。」 問及是否會親下火線當小編回覆私訊，他笑說這些無可避免，且許多人指名要「老闆」回覆，客人會感覺更受重視。
時間： 09:00-18:30
任務：走動式管理、不定期的會員交流活動
9點的開店任務已交付給店長，這個時候的吳宗岱通常會到華山本館工作。「我們其實很像『服務業』。」他苦笑著說，「這也是最辛苦的地方，因為有各式各樣的客人進駐，就代表會衍生出各種需求。而現場工作是很依賴『營運』的。」舉凡清潔、門禁、修繕、準備咖啡茶水等，都是日常營運的一環。人力有限的草創階段，吳宗岱都是親力親為，除了可作為員工的榜樣，更體現了他把「趣工作」視如己出的孩子般重視。
確認空間營運正常後，吳宗岱便開始他一天的「走動式管理」——可能是幾天前安排好的商業合作洽談、正處於開發階段的新產品討論，或是與員工不定期的內部企畫與行銷會議。
綜觀「趣工作」，其實並無制式的部門架構，正式員工亦只有6名。「我們還處於成長階段，再者我們的員工都很年輕，因此我傾向採用『一帶一』制度。讓資深的與資淺的員工一起工作，除了可以迸出更多火花，也能兼顧到實際的執行層面。」吳宗岱笑說。
他認為經營「趣工作」最迷人之處在於與各式各樣的人交流，因此「趣工作」會不定時舉辦如「午餐聚會」或「下午茶時間」等會員交流活動。「進食間，你很自然地就會與他人交談。這時就有機會認識彼此，進而知道對方是哪個領域的工作者。」俯拾即是的合作交流機會，是共同工作空間很重要的功能。
「像落幕不久的中秋烤肉大會，當天露台上擠了一百多人，我和夥伴們光是場地恢復就弄到半夜。」坐擁前有華山草原、後有台北101景觀的露台，也是「趣工作」的空間特色之一。繁忙的工作之餘，能在寬敞的地方稍喘口氣，真的非常幸福。
時間： 18:30後
任務：不定期辦理講座與論壇
結束整日工作後，有人選擇回家休息，也有人留下來聆聽講座充電。「趣工作」過去舉辦過探討「社群力」、「斜槓世代」、「簡報提案」等對於創業者相當實用的講座。近期落幕的則是「同志法律稅務」，即在探討同婚通過後，完成登記的伴侶會面臨到的各種問題與義務。
「趣工作」也是全台第一個舉辦「粉紅經濟論壇」的機構。現今台灣有許多女性創業論壇，相對同志族群是缺乏的。觀察國外，舉辦LGBT相關論壇的風氣非常普遍。因此在年初，「趣工作」舉辦了「酷創未來—— 2019LGBT創業競賽」，一同見證了多元的創業力量。
吳宗岱認為，在台灣開放的風氣下，同志的創業處境與所有人相同，並無所謂特別不友善的待遇。他也鼓勵同志朋友，不要因為是同志，就窄化了自己可以做的事，畢竟創業最重要的是打造獨一無二、可被市場接納的創新產品。當然，也許能以自身最了解的同志設為最初的目標群眾，但要走得長久，便有賴之後的創新與改良。
面對台北林立的共同工作空間，吳宗岱期許「趣工作」可以在未來盡到「服務每個需求，打動更多目標族群，進而有機會為所有需求打造各自貼合的空間」。讓所有來這裡的人都能感受到在台北有所歸屬、自我提升的正面力量。
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