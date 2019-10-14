解析性別權益 台北必讀關鍵字

【整理-Sbrina Chang 圖表-有隻小魚】

今年5月17日通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家，也因此促使同志、跨性別者、雙性人等開始慢慢「現身」，使台灣的性別族群更趨多元共融。