無處不性別 邁向多元共融的台北城

【文－Sabrina Chang 圖－台北市性別平等辦公室、台北市家庭暴力暨性侵害防治中心、台北市民政局、台北市社會局、台北市信義區戶政事務所】

生在台北，身邊的朋友或許各自擁有不同的性傾向或性別氣質，性別多元共融也不再是口號，而是像呼吸般自然的存在。

體現多元共融的性別人權

所有的自由都得來不易，如今台灣雖然喜迎同性婚姻合法化，但是2018年底的公投結果卻讓彩虹蒙上陰影，3個有關同志婚姻的公投案，最終都傾向反對同性婚姻、禁止同性以民法辦理婚姻登記。

《司法院釋字第748號解釋施行法》施行後，許多同志伴侶攜手邁向人生的另一階段。 （圖／台北市民政局） 分享 facebook

對此，台北市性別平等辦公室（簡稱性平辦）執行秘書陳儀坦言，反同婚的家庭認定婚姻只限異性，但不能要求所有人只能與他們一樣。推動多元共融價值時常會收到一種說法：既然是多元，為什麼不能容許只支持異性婚姻的意見存在？「因為這就是單一價值，和『多元』本身衝突」。

「多元已經是現實，共融且平等才是重點；而這些理念其實就是人權！」陳儀解釋，性別其實是人權的一環，性別平等是聯合國永續發展目標（SDGs）之一，也是達成其他目標的關鍵。過往多數人普遍認為貧窮、擁有乾淨飲用水等議題，與性別沒有直接相關，但是從全球的數據來看，處在弱勢的女性往往多於男性，性平辦在處理性別議題時，其實最終還是回到各種「人」的需求和平等。

陪伴局處培養性別知能

陳儀認為，「性別主流化」是推動性別平等的重要關鍵。過去所有與性別有關的業務都交由社會局主政，但是近年來性別主流化強調的是，要將性別意識融入各種業務中具體落實，創造一個北市府全體投入的過程，例如交通運輸、公共建設、社工服務、醫療皆與性別息息相關。

2014年成立的性平辦是直屬於市長室的幕僚單位，在台北市各局處之間扮演著「陪伴、專業、倡議」的角色。陳儀解釋，陪伴是與各局處工作的方式，透過深度陪伴解決問題，並且適時提供專業建議，最後推動局處一起規畫執行具性平概念的政策措施，「我們是民間團體和公部門間的橋梁，持續創新並把外界的觀點帶入，讓北市府的性別平等價值實現，也跟國際接軌。」

今年台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，在台北也有許多熱鬧的響應活動。 （圖／台北市民政局） 分享 facebook

而要讓性別多元共融成為日常，其實需要從「知能」開始下手，讓更多市府同仁認識並了解不同性別的差異與需求，改變才會接著發生。陳儀說，這兩件事情其實是同步進行的，若是知能沒有做到，性平辦就必須一個個去確認各局處的政策，反而無法真正落實性別平等，因此培力公務員具備性別意識並落實在業務中，民眾才會有感。

建立關鍵的性別敏感度

「無處不性別，所有的領域，只要跟人有關，就有性別。」陳儀說，近年來台北市政府也致力為第一線服務人員建立性別敏感度，包含社工、警察、醫事人員等，有了性別敏感度，在執行業務的過程中，才能更貼近民眾需求，也避免不經意的刻板印象，錯失服務的機會。

以親密暴力為例，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心成人保護組社工督導黃雅郡指出，在大眾的刻板視角中，肢體暴力的受害者往往都是女性，但近年來男性受害者也時有所聞，由此可見，在親密暴力中，性別的界線已慢慢模糊。

而同志伴侶間的親密暴力也需要性別敏感度，黃雅郡分享，同志因另一半的親密暴力，前來尋求協助時，時常顧忌社會眼光而無法直言親密關係，反而是使用「室友」這個詞彙稱呼伴侶。要讓同志朋友安心地說明狀況，必須滿足「我認識你、相信你」的條件，試著去同理對方的語境，帶著性別敏感度，平等地去設想對方的狀況，才有機會在危急時刻提供協助。

所有性別都值得平等對待

台灣在同志議題耕耘、努力多年，《司法院釋字第748號解釋施行法》通過後，同志議題已經在法律的位階上得到回應。陳儀認為，也正因為同性婚姻合法化，跨性別者、雙性人更容易「現身」，並且倡議屬於他們的權益。

今年6月，台北市某知名飯店才發生主管逼迫員工向同事「坦承」自己的雙性人身分，最後甚至被迫離職。陳儀認為，這就是社會大眾對性少數族群了解相對過低的體現，如果大家對跨性別者、雙性人有更多的認識，就更能設身處地為對方著想。

同志在台灣的法律地位已經獲得認可，但跨性別者、雙性人幾乎是「消失」在法律視野之中。下一步，北市府會透過教育訓練等方式，讓公務員、民眾更了解這群人的樣貌，並且回過頭來檢視還有哪些服務應該精進。

不過陳儀也表示，職場會是比較早推動的一環，因為這是跨性別者、雙性人目前在生活中會最先遇到的阻礙，勞動局將會辦理職場平權多元性別權益宣導活動，邀請企業代表來上課，讓他們認識、了解並友善跨性別者、雙性人。

從女性權益、男性需求、同志權益，到其他性少數族群權益等，幾十年來，台灣的性別議題不斷向前推進。而台北秉持著「所有性別都值得平等」的原則，不會只滿足於現況，未來將持續推動多元共融的性別環境。

性平辦陪伴與協助各局處培力性別平等意識。（圖為北市社會局辦理「當同志與社工相遇」 講座） （圖／台北市社會局） 分享 facebook