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共融環境 與藝術沒有距離

2019-10-14 10:18臺北畫刊

【文ー邱秉儀 圖ー國家兩廳院、台北市藝術統合教育研究會】

文化平權的意義在於，任何人都能輕鬆、無負擔地享受藝文活動所帶來的豐沛能量，不因為性別、年齡、身分、族群，甚至身心障礙等因素而遭受歧視，讓每個喜愛藝術的人，都能與藝術零距離。

藝術參與不卡關

兩廳院讓劇場輕鬆自在

共融的意義在於對所有人開放」，國家兩廳院公共溝通部經理洪志蕾表示，欣賞表演不侷限於不同年齡、性別或群體，甚至是身心障礙族群。自2007年兩廳院推動「藝術零距離」計畫，邀請偏鄉孩童與長者走進劇場後，團隊不斷思考：如何打造一個劇場環境，讓所有人都能自在地欣賞演出？

於是2017 年開始，兩廳院進行劇院整修，包含改善輪椅行進動線、無障礙坡道及連結停車場的升降梯等，「當硬體到位後，我們開始思考更多面向：軟體規畫能否更進一步？」於是兩廳院開始與外界合作，提供更多能幫助理解表演的服務，協助觀眾欣賞演出時，也能跟表演者沒有距離。

自閉症孩童往往因為對外界過度敏感而難以融入社會，藝統會課程讓孩子習慣接觸，使身體...
自閉症孩童往往因為對外界過度敏感而難以融入社會，藝統會課程讓孩子習慣接觸，使身體熟悉這種感覺。 （圖／台北市藝術統合教育研究會）
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兩廳院開始結合逐字稿App，在表演時推出即時輔助字幕；更為視障者提供影像口述的服務，具體作法是邀請口述老師或藝術家形容劇目如何呈現，有幾位舞者、有哪些動作，讓視障者用雙耳感受舞蹈演出之美。對於部分無法直接理解口述內容的先天視障者，工作人員在演出前亦會帶領視障者做動作、觸摸舞台，讓他們更能感受演出細節，也讓身障者與表演藝術間不再隔一道牆。

參與今年台灣國際藝術節（TIFA）演出的青年編舞家黃翊，親自為作品《長路》撰寫影像口述稿，再交由專業配音員配音，並安排視障朋友坐在最靠近舞台的位置，讓他們能夠清楚聽到圓形舞台運轉的聲響、感受舞者躍起，「聽到舞者奔跑時，我想像著畫面，突然覺得原本以為是阻礙的舞台刻痕，反而是助力，避免舞者跌跤，就像人生的挫折，不見得是壞事。」實際體驗後的視障朋友，開心地給予這項服務正面回應。

共融服務全年齡化

無壓力體驗藝術美好

無形的障礙並不只侷限於身體有困難的族群，對於育齡父母來說，如何和孩子一同享受藝術，也是一大煩惱，兩廳院為了讓爸媽及孩子都能「各適其所」，推出了托育服務，透過幼教與戲劇師資，帶孩子探索劇場奧妙，並在遊戲中融入劇場禮儀，讓藝術的種子在孩子心中扎根。

「藝術的美好，應該是放鬆自在！」洪志蕾說，有別於一般演出場合較為拘謹，觀眾甚至不敢起身如廁或咳嗽，兩廳院引進國外行之有年的「輕鬆自在場」，除了與藝術家事先溝通，表明現場演出時可能會有各種狀況外，座位的安排亦相較一般場次更鬆散，讓孩子、長者、自閉症及妥瑞氏症患者等無法長時間專注的族群，也能無壓力地親近藝術。

一位家有中度自閉兒的許先生坦言，孩子雖然非常喜歡參與藝文活動，但演出時往往因無法控制自身音量與肢體，全家人總不得不在他人眼光下「狼狽」離席，直到參與輕鬆自在場，一家人終於有機會待完全場，在動人的演出中，一起留下難忘的美好回憶。

發現特教孩子創造力

統合教育讓藝術零距離

除了參與藝文活動，創作也是藝術中不可或缺的一環。台北市藝術統合教育研究會（IAEA Taipei）結合舞蹈、繪畫、音樂等藝術領域，透過適切的師資帶領，身心障礙的孩童也能自由徜徉於藝術之海，去探索對他們來說原本是模糊的藝術。

藝統會總幹事姜春年在接觸自閉症孩子的過程中，發現他們身上常見的「固著」特質，例如有孩子喜歡一直畫直線，他們執著於直線的原因，是喜歡畫線時的手勢。於是他將繪畫手勢結合音樂與律動，讓孩子從各種藝術領域學習，姜春年說，「孩子在這裡接觸到不同的學習方法，甚至感受到心靈支持的力量，覺得在這裡有家的感覺。」

藝統會成軍至今8年，姜春年觀察到許多自閉症孩子自我防衛的界線強烈，包含觸覺敏感與對外界的不熟悉，因此初期他們時常會有過度激烈的反應。但隨著課程進行，孩子們跟著碰牆壁、碰草皮，與外界的接觸豐富了，身體會記得觸碰的感覺，不但不討厭，反而帶點趣味，就能漸漸習慣並融入社會。

「他們不是跟世界沒有連結，而是用另一種方法。」姜春年說，與孩子互動讓他學到不同的藝術眼光，例如有個自閉症孩子特別喜歡看閃爍的燈光，有次他順著孩子的視線望過去，才發現閃爍的燈光在特定角度下竟然如此美麗，「我從他們身上學習到以不同角度觀察與呈現藝術，他們的特別反而打破常人對藝術的觀點！」他在特殊孩童身上看見源源不絕的藝術能量，但外界往往過度保護，甚至貼標籤。

他們期待未來能成立基地，由孩子回來擔任講師或陪伴者，讓他們與社會大眾接觸，及將多年累積的藝術能量變成工作所得。「撕掉社會大眾對這些孩子貼上的弱勢標籤，最好的方式就是直接接觸，相信外界對他們會有新的看法。」姜春年堅定地說。

藝統會長期陪伴特殊孩童接觸藝術，並利用結合繪畫與音樂的統合概念，激發孩童創造力。...
藝統會長期陪伴特殊孩童接觸藝術，並利用結合繪畫與音樂的統合概念，激發孩童創造力。 （圖／台北市藝術統合教育研究會）
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姜春年偶爾會想起，剛與孩子們接觸時，怯生生的小臉少見笑容，但隨著課程進展，有越來越多家長告訴他，孩子有多麼期待來上課，課間的一串笑聲或課後的一個擁抱，更是他最大的動力，讓他決定即使再辛苦，也要陪孩子一直走下去。

台北豐沛的藝文能量，豐富了你我的日常生活，藉著一步步的努力，消弭這些有形與無形的障礙，讓這座城市的每個人都能與藝術零距離。

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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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