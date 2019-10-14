郭中端：「北投，就是個充滿療癒力的地方。」

【文字／郭慧 攝影／留榮鋒】

知名景觀建築師郭中端，被譽為「景觀界傳奇女力」，北投溫泉親水公園、宜蘭冬山河親水公園、八田與一紀念園區等，都出自她的手筆。對她而言，北投溫泉親水公園是耗時7年的自慢之作，北投更是一處充滿療癒氛圍的迷人所在。

在日光燦然的夏日午後，郭中端帶著我們來場北投散策，從市圖北投分館出發，一路走到地熱谷，一身輕便的T恤、牛仔褲、編織圓帽，她身姿颯爽、健步飛揚，聊起沿途地景流轉，20年前為修建北投公園蒐集的史料，至今記憶猶新。「其實一開始，北投是軍人療傷的地方。」她說，「日俄戰爭時，許多日本軍人身心受創，當時醫生出身的台灣總督府民政長官後藤新平，便決定把這些軍人送來北投療養。」

彷彿要印證所言不虛，郭中端帶著我們漫步到今日加賀屋溫泉飯店旁的天狗庵遺址，「天狗庵的老闆平田源吾意外發現北投的溫泉很有療效，就在這裡經營第一家溫泉旅館。大家帶著自己的鍋碗瓢盆、棉被枕頭來這裡住下，用便宜的價格泡湯療養、恢復元氣，這也是日本『湯治』（とうじ，指在溫泉地長期停留，藉由溫泉療養身心）的概念。」

新女性的北投浴場

天狗庵遺址旁設有導覽牆，介紹北投在地歷史。 （攝影／留榮鋒） 分享 facebook

不過當時的女性，可不像現在，可以自由自在地享受溫泉所帶來的療癒感，郭中端解釋，「原本泡湯的都是男生，後藤新平的太太覺得女生也想要泡湯啊，後來就蓋了公共浴場。浴場湯池也是男女分開，一座大湯池給男生、兩座小湯池給女生。儘管如此，當時去泡湯的女生還是少數，會來這裡泡湯的，算是很新潮的新女性！」在研究的過程裡，她也發現，那時在台北的日本人冬天想要泡湯，第一個想到的就是北投。比較富裕的人到浴場；一般人就在河道邊搭起半露天的泡湯所，這在當時也算是違建，政府抓不勝抓。

重見天日的北投溪

一邊說著，我們從天狗庵遺址走到溪畔，過去曾被水泥覆蓋的北投溪，20年前在郭中端等人的努力下，依據找到的史料、老照片，逐漸恢復本來的面貌，也讓原先被水泥加蓋所掩藏的北投溪五瀧重見天日。「一開始我們還為這裡蓋了小石階，讓民眾可以坐在這兒泡腳，後來基於安全考量，以及復育北投石的緣故，才再蓋了圍欄阻隔。」郭中端進一步大讚北投石的重要地位，「北投石被認為具有放射性療效，它也是唯一在台灣發現、用台灣地名命名的礦石，是我們擠進國際地質圈很重要的資源。」

獨特的自然療癒力

沿著北投溪往上游走去，郭中端熟門熟路地帶我們到了地熱谷。猶如她一開始說的，「北投是個充滿療癒力的地方，可以讓自己不那麼緊繃。」而這股療癒力的源頭，或許就是這裡。地熱谷讓北投的空氣瀰漫著淡淡的硫磺味，卻不至於刺鼻；伴著煙霧迷濛的場景，還添了股悠緩慵懶的情調。

現在看到的地熱谷，其實是最自然的樣子，郭中端回想，「我們原本也打算在這裡設計一條路，後來賀伯颱風時，這裡鼓出一座小山來，所以才決定用石頭把這裡封起來。」她泰然說著，「這其實就是大自然要走自己的路，我們就去順應它。」

日本時期的故事、20年前的修復歷史，和現在漫步北投的我們，三條時間軸在郭中端的閒談敘事中，彼此交疊纏繞，讓北投多了獨有的時光深邃感。「對我來說，北投最特別的，就是自然環境的修復。它被人工破壞過，但我們把它重修出來，隨著時間的遞移，自然就有了自然的樣子。」當過去與現代兩條時間線共構出北投這個迷人的三維空間，在順應與翻轉之間，北投的魅力，正如郭中端所言，「都是歷久彌新的。」