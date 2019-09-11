時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！

【文－邱佳靈・攝影－楊雅淳・圖─林天扶】

第三人生也要活得很有態度！跟著具有自我風格魅力的潮爺林天扶與搖滾奶奶楊寶秀，從中學習他們對生命的態度，才發現，原來心境年輕才是真正的青春！

一頭銀髮梳得俐落，立體五官搭配整齊的落腮鬍，一身樸素工作袍，蓋不住優雅又瀟灑的氣質。66歲的林天扶不只是台北老字號腳底按摩店的創辦人，更是位「時尚潮爺」，拍過40部廣告、10多支MV，老來開始斜槓，讓他從忙碌的日子中體悟到人生化繁為簡才是最高境界，即使流水年華，也要讓自己成為台北街頭的一抹風景。

埋藏在心中的明星夢

林天扶出生雲林，初中畢業北上讀書，對台北的第一印象是中華路。「我年輕時就愛漂亮，會去訂做制服，那時候有髮禁，我還買了一頂假髮」，十來歲的他懷抱星夢考上台視與中視歌唱班，還曾上過一年課，後來因故沒有出道，夢想漸漸埋沒在生計壓力中。當時他覺得，「賺大錢的人生才是幸福」，他與朋友合夥創業，在經濟起飛的年代開計程車，滿腦子想著如何賺錢，卻因此賠上健康。

他到醫院求診時接觸到腳底按摩，意外讓「指間功夫」成為堅持大半輩子的專業。他指著牆上的證書，驕傲地介紹自己是台北第一批腳底按摩師傅。

林天扶笑說，剛開業時，有位客人留著兩撇濃密好看的鬍子，客人笑說「你也可以」，後來他真的開始蓄鬍，配上立體的五官，讓他走在街上幾度被誤認為是外國人。

（圖／林天扶） 分享 facebook

這些年鬍子已經成為他的正字標記，「鬍子改變我的一生，沒有它，我可能就不會拍廣告了。」原來十多年前經紀人上門按摩，注意到他的鬍子與韻味，於是安排拍攝活動、說服他出道，走到人生秋天的林天扶，意外圓了年輕時未竟的明星夢。

自在穿梭於各種人生角色

林天扶開始了他的「斜槓」人生後，平時是腳底按摩師，卸下工作袍成為銀髮潮流人，面對鏡頭更是專業演員、模特兒，優游於各種身分之間，對生活最大的影響是什麼？他笑說，「走在街上會更注意形象了！」

為了更完整詮釋熟年時尚，誠品書店是林天扶最常去的地方，他喜歡翻閱時尚雜誌、了解流行趨勢，從最初參考美國時尚大叔Nick Wooster的穿衣風格，如今對穿搭也有自己的一套心得。

他不把白髮染黑，讓歲月在外表留下熟齡獨有的印記，平時穿著合身簡約的素T搭配迷彩褲，透出骨子裡不服老的氣息。即使66歲，他沒有停下學習的腳步，「我喜歡藝術、音樂，也愛看畫展」，台北龐大的藝術能量，滿足他對美的渴望，也提供他不斷前進的動力。

「人老，心不能老呀！」林天扶說出時尚潮爺真正的祕密，原來保持年輕開放的心，才是他跟著時代前進的關鍵。