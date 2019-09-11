親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

白宮開除「戰爭狂人」！川普怒鍘波頓，誰是宮鬥大贏家？

時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！　

2019-09-11 12:43臺北畫刊

【文－邱佳靈・攝影－楊雅淳・圖─林天扶】

第三人生也要活得很有態度！跟著具有自我風格魅力的潮爺林天扶與搖滾奶奶楊寶秀，從中學習他們對生命的態度，才發現，原來心境年輕才是真正的青春！

一頭銀髮梳得俐落，立體五官搭配整齊的落腮鬍，一身樸素工作袍，蓋不住優雅又瀟灑的氣質。66歲的林天扶不只是台北老字號腳底按摩店的創辦人，更是位「時尚潮爺」，拍過40部廣告、10多支MV，老來開始斜槓，讓他從忙碌的日子中體悟到人生化繁為簡才是最高境界，即使流水年華，也要讓自己成為台北街頭的一抹風景。

埋藏在心中的明星夢

林天扶出生雲林，初中畢業北上讀書，對台北的第一印象是中華路。「我年輕時就愛漂亮，會去訂做制服，那時候有髮禁，我還買了一頂假髮」，十來歲的他懷抱星夢考上台視與中視歌唱班，還曾上過一年課，後來因故沒有出道，夢想漸漸埋沒在生計壓力中。當時他覺得，「賺大錢的人生才是幸福」，他與朋友合夥創業，在經濟起飛的年代開計程車，滿腦子想著如何賺錢，卻因此賠上健康。

他到醫院求診時接觸到腳底按摩，意外讓「指間功夫」成為堅持大半輩子的專業。他指著牆上的證書，驕傲地介紹自己是台北第一批腳底按摩師傅。

林天扶笑說，剛開業時，有位客人留著兩撇濃密好看的鬍子，客人笑說「你也可以」，後來他真的開始蓄鬍，配上立體的五官，讓他走在街上幾度被誤認為是外國人。

（圖／林天扶）
（圖／林天扶）
分享

這些年鬍子已經成為他的正字標記，「鬍子改變我的一生，沒有它，我可能就不會拍廣告了。」原來十多年前經紀人上門按摩，注意到他的鬍子與韻味，於是安排拍攝活動、說服他出道，走到人生秋天的林天扶，意外圓了年輕時未竟的明星夢。

自在穿梭於各種人生角色

林天扶開始了他的「斜槓」人生後，平時是腳底按摩師，卸下工作袍成為銀髮潮流人，面對鏡頭更是專業演員、模特兒，優游於各種身分之間，對生活最大的影響是什麼？他笑說，「走在街上會更注意形象了！」

為了更完整詮釋熟年時尚，誠品書店是林天扶最常去的地方，他喜歡翻閱時尚雜誌、了解流行趨勢，從最初參考美國時尚大叔Nick Wooster的穿衣風格，如今對穿搭也有自己的一套心得。

他不把白髮染黑，讓歲月在外表留下熟齡獨有的印記，平時穿著合身簡約的素T搭配迷彩褲，透出骨子裡不服老的氣息。即使66歲，他沒有停下學習的腳步，「我喜歡藝術、音樂，也愛看畫展」，台北龐大的藝術能量，滿足他對美的渴望，也提供他不斷前進的動力。

「人老，心不能老呀！」林天扶說出時尚潮爺真正的祕密，原來保持年輕開放的心，才是他跟著時代前進的關鍵。

（攝影／楊雅淳）
（攝影／楊雅淳）
分享
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

銀青世代接軌 樂齡的第三人生

2019-09-11 12:43

使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

2019-09-11 12:43

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

體育課：跟著健身教練動起來

2019-09-11 11:01

復刻台灣酒家菜一品鍋

2019-09-11 11:01

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01

不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01

愛地球也愛自己 環保餐具更有型

2019-09-11 11:01

台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00

林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

2019-08-14 15:12

啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

2019-08-14 15:12

20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

2019-08-14 12:08

20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

2019-08-14 12:08

20 vs.50 李清志的時空偵探大冒險

2019-08-14 12:08

走尋20歲的四年級滋味

2019-08-14 12:08

家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

2019-08-14 12:08

三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08

老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

2019-08-14 12:08

我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

2019-07-15 13:58

構築東區夜食 繁華樣貌

2019-07-15 13:57

遊覽獨一無二的人文巷弄

2019-07-15 13:57

Hiking Day 登一座郊野與心上的高山

2019-07-12 11:05

Outdoor Weekend 給入門者的一堂露營課

2019-07-12 11:05

Biking Anytime 跨上單車追風漫遊

2019-07-12 11:05

北投山中食、詠而歸

2019-07-12 11:05

公民參與 民主生活的美好實踐

2019-07-12 11:05

喝一杯老茶底的台北手搖飲 —— 吳氏設計 吳孝儒×琅茶 蕭意玟＆楊德威

2019-07-12 11:05

當文字與生活更親近 城市裡的便利閱讀提案

2019-07-12 11:05

上山避暑找清涼 享受沁心瀑布之旅

2019-06-12 09:38

離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40

生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

2019-06-11 16:40

漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40

閱讀河川 發掘台北水城故事

2019-06-11 16:40

求職學問大 青年職涯完全解析

2019-06-11 16:40

造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44

來去迪化街食涼哦！

2019-06-11 15:44

夏日的百搭選擇 內行人的台北涼麵

2019-06-11 15:44

「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

2019-06-11 15:44
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top