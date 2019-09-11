使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

【整理－Sabrina Chang・圖－Icon made by Flaticon】

走進台北街頭小吃店，從包裡拿出環保餐具才是潮！餐後到手搖店外帶一杯飲料，自備環保吸管才時尚！一次性餐具早就應該走出人類的生活，因為它們不僅破壞環境，還會危及健康，身為台北居民的你，自備環保餐具了嗎？

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