銀青世代接軌 樂齡的第三人生

【文ー黃映嘉．攝影ー張晉瑞】

社會結構越趨高齡化，對於中高齡長者來說，與快速變化的社會接軌，已成為終身學習的核心概念，如何從中發現自我價值，與年輕人使用社群軟體順暢溝通，是時下熱門的課題。透過青壯年世代教導銀髮族如何運用科技，而銀髮世代則傳授寶貴的人生經驗，在雙向都能獲得收穫的互動中，建立多元有趣味的樂齡環境。

北門廣場上，一群60多歲的爺爺奶奶拿著手機，打開具有調整攝影數值功能的App，專注地尋找合適的角度，只為拍下讓自己驕傲的攝影作品。現場每位長輩都像好學的模範生，不斷地拋出問題，「照片裡的雲要怎麼讓它淡一點？」「想讓北門拍起來色彩濃一些，可以使用什麼濾鏡？」被眾多問題包圍的小麟，也熱情地回應每位長輩，對她來說，能夠吸引長輩「走出家門」，就是支持她從事這份工作最大的動力。

透過智慧型手機運用課程，長輩學習如何運用App裡的數值美化照片。 （攝影／張晉瑞） 分享 facebook

「智樂活 樂齡活動社群」創辦人之一的小麟提到，一開始在推廣學習科技產品的課程時，長輩的參與狀況並沒有像現在這樣活絡，直到拜訪台北市各區里長跟宮廟，及參與社區共餐後的課程活動，才開始引起長輩的興趣。「年輕人對於使用科技產品的直覺比長輩敏銳，當長輩跟不上變化的腳步時，難免會覺得挫折，因此我們希望能重拾他們的自信心。」

例如在智慧型手機運用課程中，除了教導基本的操作方式之外，也會告訴長輩如何使用App拍照、看Google Map、查詢大眾運輸工具等等，在實際操作App軟體的情境下，感受學習新知的樂趣。

此外，結合戶外散步的「移動手機教室」，也是相當熱門的課程。小麟分享著移動教室的概念，「我們將現有的智慧型手機課程加以變化，將戶外變成教室，最主要還是希望長輩能出門走走，並且透過這個機會交朋友。」

參與多次移動手機教室的徐奶奶說，「雖然我一直都住在象山附近，但卻直到參與課程才第一次爬象山，像這樣透過課程重新認識自己的居住環境，其實滿新鮮、有趣的。」透過老師、志工的帶領，間接幫助長輩挑戰平常不可能嘗試的事，也是隱藏在課程裡的重要意涵。

經過將近3年的經營，「智樂活 樂齡活動社群」已經開辦了超過500場課程，接觸過的長輩達到15,500人次，課程中所累積的長者意見回饋，也間接幫助銀髮產業的開發者，讓銀髮產品的技術更加純熟與完善。例如，輔具的設計是否符合實際使用情況、高齡者專用手機的操作要如何更直覺等。

以終生學習為概念

開啟新的人生篇章

擁有豐富生命經驗的銀髮世代，是相當重要的知識傳承者，透過將自己的生命經歷與知識融會貫通，便能永續傳承下去。「104高年級」平台總監李明倫正是看中這項價值，選擇「以銀髮長輩授課」作為出發點。「我們一直在從事跟人有關的事，在媒合工作時發現，退休後的長輩身體都很健康，經驗也相當豐富，能做的事其實很多，為何不提供長輩能發揮所長的平台？」

參與「104高年級」平台的蔡博淵，退休前是電子公司主管，卸下工作責任後，才開始投入自然生態學。「一開始是參加自然步道協會的導覽招生培訓，想說去試試看也好，沒想到就這樣投入相關領域10多年。直到2017年『104高年級』平台上架，透過介紹加入，也漸漸地發展出一系列的導覽路線。」不僅如此，蔡博淵發現參與導覽的民眾對文史類的主題特別有興趣，為了增加導覽精彩度與深度，他開始請教相關領域的學者，「我每次都跟大家說，為了備課常常半夜不睡覺在研究相關資料，比上班時還要認真呢！」

對此，李明倫也補充說道，「相較於3、40歲的人，60歲的導覽員因為多了許多生命經驗，可以更融會貫通地分享當地的文史知識，讓任何年齡層的聽眾，都能得到超乎預期的收穫。」

工作人員在戶外實際操作時，會適時給予協助。 （攝影／張晉瑞） 分享 facebook

透過課程讓各世代的人齊聚一堂，於短短的幾個小時內，發展出共同學習、成長的情誼。「參加過我的導覽課程後，原本不相識的人，最後都會變成朋友。」蔡博淵笑著分享導覽多年的樂趣。「導覽剛開始的時候大家都很陌生、安靜，結束後卻像是認識多年的老朋友，接著互相約吃飯、喝下午茶。」

除了戶外導覽，平台也有各類藉由多年生活經驗所企畫的課程，像是為了保存古早味而開設的烹飪教室、擅長裁縫的長輩教導大家如何改造舊衣等。在傳承知識的過程中，銀髮世代能獲得成就感，並藉此機會交朋友，形成一個活絡的樂齡社會。

不論是一堂與社會接軌的手機應用課程、一趟回顧歷史文化的導覽，又或是全心投入自己著迷的領域……只要保持開放自由的學習心態，才能為自己開創璀璨的第三人生。