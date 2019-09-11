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台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00臺北畫刊

【文ーAni Syu．攝影ー林冠良．圖－原典創思、9floor玖樓】

公共生活的停駐與參與、日常生活的居住與歸屬，共同交織出這幅名為台北的城市即景。新興的台北市民生活，如果能簡略地拆分成「裡」與「外」，那「9floor玖樓」共生公寓所代表的，大概是關乎內部的居家想像；而曾經手執行「Open Green打開綠生活」社造計畫的「原典創思」，關切的則是踏出家門之後，社區中更外顯的空間利用。

打開想像

公共與空間的概念啟蒙

「當我們談公共空間，說的其實是公共生活。」長期投入地方營造的「原典創思」副執行長施佩吟說。而在台北，關於公共空間的前世今生，若是以「社區總體營造」概念橫空抵台的1994年起算，大致可以分為幾個階段。

Open Green在文山區的334巷改造計畫，將原本陰暗的巷弄（上）變得明亮又...
Open Green在文山區的334巷改造計畫，將原本陰暗的巷弄（上）變得明亮又令人安心。 （圖／原典創思）
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1980年代解嚴之後，社會運動變得自由而蓬勃，接續激情抗爭中提出的疑問、對於都市全新可能性的探討，到90年代剛好沉澱下來，得以好好地給出解答，「而社區營造大概就是接續運動之後的新途徑。」施佩吟解釋道。那是台灣人第一次意識到「有些事情是可以自己決定的」，雖然政府的主導性仍強，但人們終於有機會透過由下而上地提案，改變生活的社區風景。而溫州公園、四四南村，這些新舊融合的公共空間，都是第一階段演練的代表作。

打開家門

從個人到社群的認同升等

然而高手往往在民間，更多元的空間想像於2010年後「Open Green打開綠生活」、「9floor玖樓」等計畫接續啟動，開啟了新一波對於「公共」的再詮釋。

以台北為根據地，19棟以共居為目標的玖樓共生公寓，打破了家的私有概念，起先是外借客廳，後來甚至開始對外廣招共住的室友，「一直覺得客廳應該要是更開放的，以前租屋處客廳老是堆滿雜物，像是媽媽寄來的大同電鍋之類的，你根本不會想待在那個地方。」玖樓共同創辦人柯伯麟生動地舉例著。

像是couch surfing、居家空間的策展、甚至是一起共食、技能交換，如今看來稀鬆平常的台北摩登生活，其實都曾經任性地挑戰了公共和私人空間的疆界。但台北似乎也從保有居住生活到開放他者參與的拉扯之間，長出了新的人際互動模式。

「剛剛聽他這麼說我就想到，雖然我們空間的立基點不同，但透過Open Green也發現，2010年之後，『社群』被賦予了新的定義和價值，那其實是以前比較不流行的東西。」施佩吟若有所思地點出了第二階段的關鍵進化——人們的空間認同，不再受限於住家的地緣關係。

以Open Green先前在文山區的「334巷改造計畫」為例，過去對於樟文里社區來說，陰暗、窄小的334巷是連巡守隊都害怕走入的小徑，在婦援會串連起周邊的生活社群、多方討論之後，改造計畫得到了總動員式的響應。執行過程中，里長和巡守隊對於在地最為了解、景美女中的學生提供日間的使用者經驗、提案的婦援會以婦幼安全作為切點，加上家住附近的天貝武設計工作室設計師提供文史爬梳的觀點，在在體現了「社群」在當代城市生活中的重要意義。

打開社會

一座不大不小的效率城市

角色乘上使用時間的排列組合，其實就是認識或打開一個陌生空間、一座野生城市的最佳解法。以組成較為簡單的居家環境來說，「假設玖樓找的室友整層都是上班族，那早上8、9點廁所一定大塞車，所以室友的多元性很重要。」柯伯麟解說著新型態的空間使用指南，而聊到多元，一旁原本專注聆聽的施佩吟，精準地點出了更大尺度的連結，「在台北，不同的社群跟空間之間能夠相互循環、流動、溝通，我覺得蠻難得的，像新加坡、東京或是香港，就不太可能有這種共創過程。」她認真地分析。

台北市作爲一個剛剛好的「compact city（緊湊型城市）」，兩人很有默契地認為，以都市規劃來說，是一種無論由上而下、還是由下而上，效能都相對高的狀態。如此規模之下，市民有機會做成改變，公部門也能更快地接收到回饋，「所以300萬人是一個剛剛好的數字。」柯伯麟有些搞笑地說，「對！還有12個行政區，這個量體剛好讓改變跟循環可以比較有效率轉動。」施佩吟附和道。

就算是此時此刻，我們的城市都未曾停止改變和進化，而下一階段台北會停在哪裡？如何生活？兩人愉快地腦力激盪起來。施佩吟回顧，作為一個市民社會，台北的前兩個階段著重於想像力和創造力的啟發，而下一階段則面對更踏實、根本的問題，需要去思考這些公眾的生活空間如何永續的自我修復、維持，乃至於更包容且開放。對此，Open Green 也踏入了的新的走向，從經營、維護、管理等公共面向切入討論，並逐步陪伴社區推動執行。而柯伯麟則幽默地說起最近看YouTube頻道《哈哈台地區的街訪》心得，「看到大安區的居民特別去公園照顧竹林、餵狗，說不定其實有很多人有同樣的興趣，台北有很多空間原先的功能性可能隨著時代消失了，其實可以試著再度打開它，讓市民去提案、使用，或住、或生活，有新的利用。」

永遠保持更多元的空間想像，但也別忘了對自己的決定負起維繫的責任，在這個由300萬人、12個行政區組成的城市裡，每個市民都各自收納著多重身分，家庭裡的、職場上的，或是其他生活中不可預料的相遇，「最重要的是，在過程中去看見不同社群的需求跟存在，才能引領我們思考，下個階段想要的、新的空間是什麼。」施佩吟輕輕地笑著說，彷彿已經能夠想見更美好的、未來的台北模樣。

玖樓時常透過共餐等社群活動，凝聚室友之間的情感。 （圖／9floor玖樓）
玖樓時常透過共餐等社群活動，凝聚室友之間的情感。 （圖／9floor玖樓）
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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