愛地球也愛自己 環保餐具更有型

【文－Sabrina Chang 圖－台北市環境保護局、遠東SOGO百貨】

近年來，自備環保餐具正夯，從最簡單且容易下手的筷子、湯匙，逐步進化到「保護海龜」的不鏽鋼製、木質或玻璃吸管，而自備飲料杯喝手搖飲也是一股環保新趨勢。台北市環境保護局自2016年起推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，希望引領民眾改變「一次性餐具飲食習慣」，讓台北成為更永續的環保城市。

消費行為的健康新選擇

早在2016年4月1日，台北市政府就在市政大樓內，全面禁用一次性及美耐皿餐具，環保局副局長盧世昌指出，環保當然是一個很重要的原因，而「吃得健康」更與民眾切身相關。

北市府推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，鼓勵民間企業響應，讓市民有更健康的選擇。 （圖／遠東SOGO百貨） 分享 facebook

盧世昌解釋，美耐皿餐具是由三聚氰胺與甲醛聚合後壓製而成，在台灣街頭巷尾的小吃店隨處可見，但若盛裝熱食、熱湯，就會釋放出三聚氰胺，雖然只是「微量」，但長期暴露對人體健康還是有害。

而如免洗筷、塑膠及紙製餐具等一次性餐具，同樣會讓人體暴露在健康風險中，更不用說一次性餐具在回收及再利用製程中，大量使用水、油、電等能源，還會增加二氧化碳的排放量。「這是北市府的消費行為選擇！」盧世昌表示，作為首都，台北市要帶頭做得更好。

可疊成百座台北101高的減量成果

盧世昌指出，北市府規畫三個階段推廣「環保消費行為選擇」，「由公而私、由內而外」推動禁用一次性及美耐皿餐具。第一階段先從市政大樓開始，要求各機關開會訂購的便當須為不鏽鋼餐盒，進駐市府大樓的餐廳、便利商店也須配合這項政策，並停止提供瓶裝水，接著在第二階段則擴大要求所屬機關學校配合。

過去在政策推動前，市政大樓每月平均產生4,271公斤的廢紙容器及2,324公斤的廢塑膠容器；而2016年開始推動之後，廢紙容器每月平均減為764公斤，廢塑膠容器也減到786公斤，減量比例高達82%與66%，換算下來，減用的紙容器大約可以堆出355座台北101大樓。

民間企業響應的第一步

政策推廣的第三階段是鼓勵民間企業參與，且為了提升企業的接受度，市府初步都是建議先從企業的員工餐廳做起，包含遠東SOGO百貨、玉山金控、中國信託等企業都積極配合。

而作為率先響應的民間企業，SOGO一口氣斥資400萬元，全面汰換全台各分店員工餐廳、美食街、餐廳的美耐皿餐具。參與推動的SOGO主管回憶，最初原打算從員工餐廳開始，但董事長黃晴雯知曉此事後，立刻決定全台8家分店、153家餐飲供應商「作伙撩落去」。從規畫到全面汰換僅花了2個月，不管是在地品牌還是國際連鎖餐飲，上下裡外一次汰換到位，發揮百貨公司作為平台的角色，翻轉顧客、供應商、品牌商的想法，讓更多好的觀念與作為傳播出去。

有趣的是，SOGO推行之初曾經有顧客到網路知名論壇批踢踢實業坊（PTT）抱怨，使用不鏽鋼餐具宛如在「新訓中心」用餐，沒想到引來一票網友「教導」原發文者，這樣做是為了顧客健康及環境保護著想。汰換餐具除了會提高清洗成本，還需負擔遺失的風險。SOGO主管分享，剛開始餐具遺失率很高，「因為像是筷子這類的餐具，長得跟大家平常自己隨身攜帶的環保餐具太像了，很容易誤拿。」但在施行相當時日後，不僅遺失率降低，顧客的回饋也都轉為正評，確實發揮了平台的影響力。

除了響應市府的政策，SOGO也更進一步推出「無痕飲食」，就是訴求民眾自備餐具，顧客的反應也很正面，有越來越多人願意自備餐具到SOGO用餐或外帶。

禁用一次性及美耐皿餐具的下一步

台北市政府成功將「環保消費行為選擇」拓展成一種文化、潮流，讓自己帶餐具成為很時髦的事。至今年7月，已經有56個市府委外場館、24所大專院校、22個市場、9個夜市、24個中央機關及111個民間企業響應，預估到今年底，響應單位數量將有機會再加倍。盧世昌說，下一步就是要鎖定1,000人以上及接受北市府補助的大型活動。

玉山金控的員工餐廳也響應「禁用一次性及美耐皿餐具」政策。 （圖／台北市環境保護局） 分享 facebook

過去演習、運動會等大型活動的主辦單位常反映，餐飲廠商無法一次提供這麼多環保餐具，但隨著環保風氣興盛，市面上也開始出現專門租借環保餐具的廠商，因此市府逐步將大型活動納入「環保消費行為選擇」的範圍。盧世昌說，「環保革命」無法一次到位，要分階段逐步推行，也會聆聽執行單位的意見，找到最適合的推動方式。

除了禁用一次性及美耐皿餐具，北市也配合中央政策，自7月1日起實施限用塑膠吸管政策，培養民眾養成環保消費行為。初期鎖定政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大「內用」場所，不得提供一次性的塑膠吸管。

盧世昌認為，台北市作為全國第一個實施垃圾費隨袋徵收的城市，經過多年的環保洗禮，民眾已逐漸培養了環保意識，市府未來將在這樣深厚的底蘊上再進一步，推動「環保消費行為選擇」觀念，讓大家愛地球也愛自己。

遠東SOGO百貨作為第一個跟進的民間企業，對於企業的社會責任不遺餘力。 （圖／遠東SOGO百貨） 分享 facebook