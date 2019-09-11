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不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01臺北畫刊

【文－賴柔蒨 攝影－曾韋翰 圖－一隅有花】

這是一間沒有店面的花店，而且顧客不能指定或挑花，也無法預先得知花束樣式，網路下訂後全交由老闆設計搭配，並在每週一或二將花束送達指定地址——網站上稱之為「每週鮮花」，簡稱「週花」。

「一隅有花」由小亦和柏韋創辦，是以「和花一起生活」為出發點所開創的新型態花店。每週為顧客送一束花，提供4週、8週和長期訂購三種方案，讓屋內一角有花成為日常居家風景，買花不再只是偶發事件。因此，母親節強打康乃馨，情人節推出各色玫瑰的傳統花店作法，不存在一隅有花中。他們的週花款式隨季節變換，且每束花都蘊含兩人對生活的感受和思考；一隅有花不只是賣花，更在經營一種愛植物的生活方式，傳遞與花草有關的生活風格。

時間：週一06:00-08:00

任務：採購花材

為了挑選最新鮮的花卉，兩位老闆清晨5點起床，6點前抵達內湖的台北花市採買當週花材。

總是到了花市現場，小亦才開始構思當週花藝設計，為了保持一週都能新鮮好看，她會盡量挑選開得最健康的花材。鮮少有花店像他們這樣，老闆週週到花市親自採買，一般花店會直接跟花市老闆預訂，或者委託採購專人，然而如此可能會迎來品質不如預期，或突遇天災斷貨等變數和風險。曾經他們事前規畫要買愛麗絲（法國鳶尾花），結果到了花市才知道，因週末大雨，全台愛麗絲一束都沒有，他們相視笑著說：「所以沒計畫就是最好的計畫。」花材的挑選、設計他們全憑親臨現場而定。

時間：週一09:00－每週二15:00

任務：製作週花

將採買的花材搬運回工作室後，約莫9點4位小幫手現身，在小亦的主導下開始製作週花。整頓花材是第一步，先將花枝除葉，修剪成適合的長度、樣態，接著進行週花的製作，正因一隅有花採固定每週一、二配送花束的經營模式，所以週一當天得完成所有訂單，若有缺花，週二才趕得及採買補救。訂單多的時候，曾為了趕工，一路從早上包到晚上10點才結束。

時間：週間空檔

任務：經營社群

不若一般的實體花店，一隅有花以網路為管道，線上社群的運作自然是重要的任務。一隅有花的Facebook粉專會在週一深夜發文宣告當週花單、照片，花朵挑選含義與當週選曲；週二下午拍攝插花影片，每週三深夜貼文主題則是「每週小卡」的文句詮釋。

柏韋（左）和小亦（右）共同建立起一隅有花獨特的經營模式和風格。 （攝影／曾韋翰）
柏韋（左）和小亦（右）共同建立起一隅有花獨特的經營模式和風格。 （攝影／曾韋翰）
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隨花送出的小卡，文字引用自網站、書籍及電影中令他們有感而發的文句。小卡上印的是摘錄原句，而週三在粉專貼出的則是一隅有花的「超譯版」，以他們的觀點去詮釋這句話，或是分享由此聯想到的事件或思考。

以書寫傳遞對植物的感受，是他們經營粉專的重要環節，雖然就網路社群議題操作來說，每則貼文的長度稍嫌冗長，但他們透過花傳達生活態度與想法的真誠作風，自然而然吸引屬性相同的人閱讀，他們的讀者、顧客甚至會將自己的心情書寫在留言中。

時間：週五13:00－16:00

任務：規畫物流路線

週五是柏韋規畫配送路線的時間。每週上百筆訂單，得在不到兩天內完成配送，配送規畫的重要性由此可見，因此物流送貨路線全由柏韋親自操刀。

兩人認為與植物相伴的生活，必然會經歷花的各種姿態。 （圖／一隅有花）
兩人認為與植物相伴的生活，必然會經歷花的各種姿態。 （圖／一隅有花）
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為了讓花盡快送到顧客手上，柏韋研究台北地圖，規畫最快速、順暢的送貨路線，讓每一趟物流都能發揮最大效益，運費也能因此壓低，並直接反映在週花的售價上，起初柏韋得花上整天的時間研究每次的配送路線，現在大概一個下午就能完成。

時間：週末20:00-22:00

任務：與花告別

多數花店通常只呈現花綻放時最美的樣子，但在每個週末，週花壽命尾聲，一隅有花會發布與花告別的文章，並配上花凋零的照片。

週花垂頭枯萎的姿態暴露在粉專上，書寫的文字連結生活的吉光片羽和各種消逝，一隅有花以坦然直接的方式面對，也標誌了這個品牌的特殊性——將植物納入日常，也就是承接了這株生命的全部，美與醜，生與死。

與植物相伴生活，從每週收到一束花為起步，當顧客藉由週花激發更多興趣，不甘止於被動收花，也可以參加一隅有花的課程，設計一束專屬於自己的花。今年他們也推出了紙本的花日曆，讓沒辦法每週買鮮花的植物愛好者，能以另一種形式讓生活「一隅有花」。一隅有花開啟人們對於「花草系生活」的想像空間，縫補現代人在快節奏都市生活中與大自然的斷裂，讓植物以更容易親近的方式，常駐日常之中。

隨花配送的每週小卡，反映著兩人對生活的感受和反思。 （圖／一隅有花）
隨花配送的每週小卡，反映著兩人對生活的感受和反思。 （圖／一隅有花）
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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