親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

郭台銘參選是假動作？ 周刊指他的目標是黨主席

白宮開除「戰爭狂人」！川普怒鍘波頓，誰是宮鬥大贏家？

台北牛排教科書 — 教父鄧有癸的40年觀察與心法

2019-09-11 11:01臺北畫刊

【文－朱婉慈 攝影－林冠良】

在美食雲集的台北，卻有一間牛排館連續兩年奪得米其林一星的肯定，背後的推手正是赫赫有名的「牛排教父」鄧有癸。入行40多年，鄧有癸可說是見證了台北牛排一路的演變，透過他親切而精準的解析，讓我們一窺台北牛排的前世今生。

＃料理形式

從鐵板燒走向牛排館

台北的第一間鐵板燒牛排「新濱鐵板燒」於1971年由日本大阪引進，那時剛踏入餐廚領域的鄧有癸才17歲。1970年代台北的西餐廳還不普遍，不論是與歐美的商務人士往來，還是政商名流的交際應酬，鐵板燒絕對是當時的首選。鄧有癸解釋，鐵板燒桌邊烹調的作法在當時很是新潮，不只提供了聚會時的話題，透過師傅料理過程中講解食材知識，也讓用餐體驗更有趣味。

「牛排教父」鄧有癸首創的老饕牛排在台北西餐界享負盛名。 （攝影／林冠良）
「牛排教父」鄧有癸首創的老饕牛排在台北西餐界享負盛名。 （攝影／林冠良）
分享

聽著鄧有癸生動地解說，腦中好像可以想像一幅政商名流端坐著吃鐵板燒的畫面。但隨著外食、聚會的需求日增，他接著點出日式鐵板燒店所面臨的難題：桌邊料理所能接待的人次有限，已經不能滿足逐漸擴大的市場需求。隨著1990年代西餐館逐漸興起，外場接待與餐點製作分離，偏向美式的專業分工模式浮出檯面。

走入千禧年後，日式或美式風格已無法截然二分，更多的牛排館選擇採取兩者混合的運作模式，而這條複合路線的確立，正是由鄧有癸首創。他旗下首間鐵板燒與西餐廳混搭的牛排館——Sonoma Grill 帝國牛排館，成立於2002年，當時他保留鐵板燒的作法與煎台區，同時也將外場服務獨立出來。如此一來，師傅與侍者能各司其職，不只能服務更多客人，也將鐵板燒現場料理的話題性保留下來。

＃市場觀察

越趨熱門的台北牛排文化

談起這40年來對牛排文化的觀察，鄧有癸說：「1970年代最初接觸牛排的人是仕紳階級，對於飲食本就講究。台灣經濟剛開始起飛就是以貿易作為主力，隨著商業人士出入國內外更加頻繁，品嘗過的美食多了，飲食水平自然提升，這是需求面的優勢，而進出口蓬勃則意味著牛排供給方可以取得優質的牛肉。在供給與需求標準都提高的情況下，產業水準自然而然隨之提高。」

另外，隨著社群網絡的興起，美食成為現代人的熱門話題。鄧有癸注意到近年客層有年輕化的趨勢，加上近年食安風波不斷，大眾對食材的認識更加重視，對食物的敏感度跟著提升，牛排除了在視覺上足夠吸睛，又以突顯優良食材的原味為料理重點，因此頗獲消費者青睞。

為人親切的鄧有癸在台灣的牛排領域居領導地位。 （攝影／林冠良）
為人親切的鄧有癸在台灣的牛排領域居領導地位。 （攝影／林冠良）
分享

在話題度上，鄧有癸舉同樣是外來飲食的法式料理做比較：「對普羅大眾來說，相約去品嘗法式餐廳談論料理的人較為小眾，但懂得吃牛排的人相對多很多。」法式料理的菜式、食材種類繁多，對於烹飪方式、用餐禮儀都十分講究，對一般大眾來說入門難度高。相較而言，牛排用餐較為輕便又不失體面，環境一樣適宜交談，自然成為聚餐的優先選擇。

＃廚師訓練

日式職人與美式系統聯手出擊

除了餐廳風格因應時代潮流，台北餐館的經營、廚師養成在鄧有癸的觀察和操刀變革之下，也有了更適合台灣的模式。他回憶起自己在新濱鐵板燒的學習過程，苦笑著說，「日式職人」的訓練方式著重於個人的做事態度和耐心，希望培養出的是全面的通才。「剛開始的一年多就是跑腿、掃廁所、洗碗刷地，連什麼時候能碰到食材都不知道。」好不容易熬到能夠洗菜，到站在鐵板前獨當一面地料理，之間又經過了一年。可以想見，無法預期的過程，讓很多人耐不住辛苦相繼離職。但若是順利熬下來，便能練就堅強的心智和扎實的功力，他也在過程中體悟出只有自己想要做好這件事，心念不雜才會生出力量。

之後，鄧有癸也曾參與美式餐廳的管理，作法卻全然不同。美式餐廳以專業分工的訓練為主，管控上習慣將所有店務細分，每個項目都有一定的標準流程，上工前必定確保員工能熟記流程，不僅可以縮短訓練的時程，也可以避免品質不一的問題。

如今餐飲從業人員多經過專業學院訓練，比起用日系職人的方法訓練要求新進員工，美式的SOP作法能縮短訓練的時程，同時還可以維持品質。而鄧有癸結合兩方優勢的作法，也影響了之後指導的國賓飯店的「A CUT」、大直維多麗亞酒店的「N°168 PRIME」等多家頂級牛排館的風格與營運方式。他說，職人精神與標準流程並不衝突，如果想要精進，每一件事都可以是一種學習。

＃開創心法

反思牛排領域的共好與定位

比起許多主廚和營運者極力想把培養好的人才留在身邊，鄧有癸反而經常鼓勵員工創業，多出去見見世面。鄧有癸真摯地說：「為別人工作永遠不會比為自己工作更努力。」他舉美國知名大廚David Chang為例，在取得成功與財務資源後，他選擇的並不是壯大原有的餐飲體系，反而是與其他實力與風格兼具的廚師聯名合作，透過不一樣的風格創造新鮮感和吸引力，觸及更多潛在的消費族群，這也正是他鼓勵員工創業的原因。

他提出想法：「比起台式、中式餐廳，牛排在外食占的比例仍舊不高。我希望牛排這個領域可以有更多元的選擇，讓更多人想吃牛排。所以我一直很鼓勵大家自己在家裡煎牛排吃。」乍聽之下「在家吃」跟「上牛排館」是兩種不同的選擇，但鄧有癸的想法很不一樣：「如果大家能更喜歡牛排這項飲食，吃著吃著就會越來越講究，我們身為料理人的堅持就會有更多人能夠接收到。」

一路創新、引領風潮的「牛排教父」在嘗試的過程中也並非一帆風順，問起是什麼支持他不間斷地嘗試？「因為我只會做吃的，不做沒辦法生存嘛！」話語剛落，鄧有癸補充：「遇到問題時首先要反省，檢視自己的作法和顧客的期待存在著什麼落差。」正是因為不停歇地自省與精準洞見，才能透過一次次的創新嘗試，引領台北的牛排界躍上國際，走出自己的新路。

經過40年的發展，台北牛排館的烹製手法也持續精進。 （攝影／林冠良）
經過40年的發展，台北牛排館的烹製手法也持續精進。 （攝影／林冠良）
分享
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

銀青世代接軌 樂齡的第三人生

2019-09-11 12:43

使用環保餐具 邁向健康永續的新潮流

2019-09-11 12:43

時尚潮爺林天扶：心不老 才能跟著時代前進！　

2019-09-11 12:43

邱翊：「大稻埕的魅力，源於堅守原則的商業文化。」

2019-09-11 12:43

體育課：跟著健身教練動起來

2019-09-11 11:01

復刻台灣酒家菜一品鍋

2019-09-11 11:01

不只是賣花 更在經營愛植物的生活方式 — 一隅有花

2019-09-11 11:01

愛地球也愛自己 環保餐具更有型

2019-09-11 11:01

台北居駐空間再進化

2019-09-11 11:00

林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

2019-08-14 15:12

啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

2019-08-14 15:12

20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

2019-08-14 12:08

20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

2019-08-14 12:08

20 vs.50 李清志的時空偵探大冒險

2019-08-14 12:08

走尋20歲的四年級滋味

2019-08-14 12:08

家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

2019-08-14 12:08

三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08

老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

2019-08-14 12:08

我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

2019-07-15 13:58

構築東區夜食 繁華樣貌

2019-07-15 13:57

遊覽獨一無二的人文巷弄

2019-07-15 13:57

Hiking Day 登一座郊野與心上的高山

2019-07-12 11:05

Outdoor Weekend 給入門者的一堂露營課

2019-07-12 11:05

Biking Anytime 跨上單車追風漫遊

2019-07-12 11:05

北投山中食、詠而歸

2019-07-12 11:05

公民參與 民主生活的美好實踐

2019-07-12 11:05

喝一杯老茶底的台北手搖飲 —— 吳氏設計 吳孝儒×琅茶 蕭意玟＆楊德威

2019-07-12 11:05

當文字與生活更親近 城市裡的便利閱讀提案

2019-07-12 11:05

上山避暑找清涼 享受沁心瀑布之旅

2019-06-12 09:38

離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40

生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

2019-06-11 16:40

漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40

閱讀河川 發掘台北水城故事

2019-06-11 16:40

求職學問大 青年職涯完全解析

2019-06-11 16:40

造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44

來去迪化街食涼哦！

2019-06-11 15:44

夏日的百搭選擇 內行人的台北涼麵

2019-06-11 15:44

「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

2019-06-11 15:44
看更多

熱門文章

700萬可買台北店面！東區頂好名店城租金對半砍仍乏人問津

2019-09-06 14:09

星巴克整個9月買一送一是「佛心來了」？上半年業績意外透露公司不想說的事

2019-09-04 11:14

該放慶祝煙火？還是敲警鐘？ 5張圖讓你看懂台灣經濟真相

2019-09-09 10:21

彈丸之地養14家百貨 又一家重量級百貨十月也要跳進來

2019-09-04 13:25

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05

15檔白天鵝股 股價太委屈 布局好時機

2019-09-06 11:22

日花100元伙食費被嘲笑？他靠4招極致省錢術5年買下兩間房

2019-09-10 08:56

習近平就怕美帝輸出顏色革命到香港

2019-09-05 09:05

香港特首林鄭月娥確定撤回逃犯條例！急踩煞車的3個關鍵

2019-09-05 11:29

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:48

美國人林書豪去中國 沒挑動球迷兩岸敏感神經

2019-09-05 09:04

薪資費用減除、長照扣除額 明年報稅可適用

2019-09-05 11:02

淬煉40間精華的臭豆腐 只有在新竹東門市場嚐到

2019-09-09 14:40

50億曼都帝國女董座 用一枝珍奶冰棒翻新小美

2019-09-06 09:23

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

香港終局決戰 玉石俱焚？

2019-09-05 09:02

人民幣破7 中國基金卻逆勢成長逾2成？

2019-09-06 11:26

大明星不戀光環 開農場養雞種菜

2019-09-06 11:21

謝金河：從高基期轉向低基期股

2019-09-05 11:57

獨家專訪香港90後股神黃兆祺：香港人有能力的都想走

2019-09-06 11:25

企業有多少負債就要小心？3層次全面解讀鴻海負債 郭董暗藏了什麼玄機

2019-09-11 11:19

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:03

駐廣州武警可能已進香港 北京還可調動哪些武力？

2019-09-05 09:05

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

價值10億 652幅畫一次裸捐！「他說 這些畫有一天要還台灣」

2019-09-04 13:30

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

你有軟銀我不怕 台灣KKday聯手Google肉搏香港KLOOK

2019-09-04 13:29

從沒人租到不夠租...這個商辦租金 憑什麼喊漲6千創新高？

2019-09-04 13:21

腦瘤判讀不到30秒 虛擬醫生幫你省下35天漫長等待

2019-09-04 13:32

蘋果到底還行不行？ 從巴神與庫克持股進出找答案

2019-09-06 11:22

54歲石化廠做保鮮袋 台聚1,000天攻進好市多實錄

2019-09-06 09:26

紡織矽谷在台灣 多重利基打造隱形冠軍

2019-09-10 13:02

看冰的日子

2019-09-09 13:55

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

穩懋PA需求旺 成5G大贏家

2019-09-05 11:02

如何讓孩子主動練琴？ 五個撇步報你知

2019-09-04 15:44

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

不擔心貿易戰和利率倒掛 巴菲特：我今天持有的股票 會和上週一樣

2019-09-03 11:34

AI讓你的職業瀕臨絕種了嗎？給30、40、50歲的職場教戰

2019-09-04 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top