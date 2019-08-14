啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

【文－戚文芬 圖─Hsu&Daughter、林果良品】

甫離開校園的新鮮人，在面對這個人生重要轉捩點之際，總是滿懷希望，以慎重的心情期待著下一段生涯的開始。為自己訂製第一個專屬配件，或許只是一個皮包、一雙皮鞋，充滿質感而溫潤的皮件象徵的是個人獨特的品味與堅持，藉由客製化的設計，讓你走進社會的第一步，充滿了自信與能量。

懷抱熱情、謹記初衷 謹慎踏出每一步

滿懷抱負的社會新鮮人總是深信自己能夠面對未來各式困難和挫折，但當事與願違時，就很容易忘了初衷，喪失熱情。

如何面對？如何因應？常為社會新鮮人訂製人生第一個皮件的「Hsu & Daughter」徐氏父女手工皮件工作室創辦人徐莞淳說，一次偶然將作品分享在Facebook，廣受好評所獲得的成就感，讓他們能一路走來，始終堅持打造出更多讓人感動的作品。

徐莞淳建議新鮮人，「在創業或是選擇工作前，須想清楚自己做這件事的初衷，是否可以讓你保有相當的熱情，不斷前進。另一方面，更要了解自己所擁有的特質與資源，以便遇到困境時可以善用。」

（圖／Hsu&Daughter） 分享 facebook

Hsu & Daughter建議穿搭術

面對職場，可透過個人化的小配件，讓人留下深刻印象。例如：客製化設計的名片夾、證件套，由自己親手縫製、壓印上專屬的姓名或紀念日，都能打造出鮮明的個人印記。

積極累積專業能力 持續增進相關知識

保有初衷，不僅是Hsu & Daughter的堅持，亦是林果良品創辦人曾信儒的重要信念。從13年前創業至今，曾信儒遇上金融海嘯、經營管理等挑戰，之所以能夠堅強樂觀面對，正是因為堅持初衷。

「我一直想在鞋業上有所突破，鞋子不應只是一雙鞋，而是匯集藝術與設計，是職人精湛工藝的呈現。」所以從創業以來，曾信儒努力透過部落格傳遞各種關於鞋子的知識，自己也繼續求學進修、參加讀書會、大量閱讀、到國外獲取新資訊。他說，對於鞋子，從不敢懈怠。「除了鞋子外，經營管理過程中有太多需要累積的專業知識，按部就班才能一步步成長。」一如初入社會的新鮮人，必須步步累積專業、成就能力，才能不畏挫折與困難，開創屬於自己的燦爛未來。

（圖／林果良品） 分享 facebook

林果良品建議穿搭術

鞋子是很多企業觀察新鮮人體現其氣質與風格的小細節，也可以彰顯新鮮人看待這份工作的態度。因此，在訂製自己的第一雙鞋時，除了舒適考量外，簡單、俐落的設計是最佳選擇。

12星座職場生存術

Plus星座主打色

還在煩惱人生第一雙訂製鞋、第一個名片夾要選什麼顏色嗎？參考占星老師——澤誼的人參青紅燈分析的12星座主打色就對了！此外，新鮮人須知的「眉角」特別多，不妨來參透各星座個性和優缺點，讓你在職場上無往不利！

牡羊座

代表色：紅色

個性小總結：喜好鮮明、直接、衝動

牡羊座初入職場要特別小心人際關係，我行我素的個性容易惹惱別人，不要一味覺得自己是對的，偶爾聽聽別人的建議很重要。效率與行動力高是牡羊座的優點，但有時動作比想法快，反而容易搞砸事情，做決定或是表達意見前，請三思。

金牛座

代表色：褐色

個性小總結：有原則、不太變通、保守

職場上的乖寶寶非金牛座莫屬，優點是很守規矩，總是照著SOP走。但優點同時也是缺點，金牛座的新鮮人一旦被工作流程制約，就算效率不好，也依然不變通。建議適時檢視工作方式，才能走更長遠的路。

雙子座

代表色：藍色

個性小總結：點子多、愛思考、專注力不夠

以初入職場的新鮮人來說，雙子座相對很快就能適應環境，並且提出很多想法與企畫。不過定力不足是最大致命傷，會有吃碗內看碗外的情況，導致執行力不好，讓原本應該很棒的提案，淪為要大家幫忙收拾殘局。建議加強自己的定性，首先專注於手中的工作，按部就班處理公事。

巨蟹座

代表色：鵝黃色

個性小總結：忠誠、負責、情緒過於敏銳

巨蟹座也算是職場乖寶寶一枚，只要認同公司就會認真做事，並且很忠誠。不過有時候容易被情緒左右，例如當巨蟹座比較喜歡某個同事時，就會特別多幫忙。建議巨蟹座新鮮人在職場上不要帶有太多個人情緒，盡量做到公私分明。

獅子座

代表色：金黃色

個性小總結：自信、領導特質、依賴別人的評價

有自信、具領導風格，一直是獅子座給人的感覺，喜歡為大家服務的精神也帶來職場上的好人緣。但只要當他人配合度不夠，就容易點燃脾氣；又或是未受到上司肯定，委屈就會寫在臉上。建議獅子座，肯定是自己給的，不要太在乎別人對你的評價。

處女座

代表色：白色

個性小總結：要求完美、有耐心、需要實質肯定

處女座吹毛求疵的特質，到了職場上就轉化為吃苦耐勞，會將主管交付的工作做到盡善盡美，但處女座會渴望得到相應的回報，若是沒有實質上的肯定，很容易萌生離去的念頭。建議處女座新鮮人，對於職場的回報要有耐性，不要太焦急。

天秤座

代表色：綠色

個性小總結：和平主義、擅長斡旋

喜歡和平主義的天秤座，初入職場很快就能找到與同事共處的方式，擅長斡旋的個性，更是標準的公關人才。但天秤座其實很重視公平，覺得未受到平等對待時，就會引爆怒火。建議天秤座要找到退讓的平衡點，畢竟人生本來就是由一連串不公平所組成。

天蠍座

代表色：紫色

個性小總結：神祕、決斷力強

做事果決，也很敢賭一把，在職場上容易大起大落。雖然只是個新鮮人，卻會利用各種方式去展現自己，有時反而顯得多餘。因此當主管要求只需盡好本分時，就會挑起天蠍座不滿的情緒。建議天蠍座，成就是慢慢累積來的，無法一蹴可幾。

射手座

代表色：橘色

個性小總結：活力、朝氣、樂觀過頭

樂觀的射手座對工作擁有滿滿的正能量，有時候連自己做不到的事，也會太過正向樂觀，覺得自己處理得來；等到發現做不來，反而會選擇逃避。建議射手座，樂觀是好事，但還是要衡量自己的能力，不要好高騖遠，否則很容易吃虧。

魔羯座

代表色：黑色

個性小總結：沉穩、務實、控制慾太強

職場上的務實主義者，只要是摩羯座願意接下的任務，主管通常都能放心交付。但是，當任務是摩羯座沒有把握的範圍時，就會因為自認達不到期待而全盤擺爛。建議摩羯座認清職場現實，並不是所有事情都在掌控之中，放掉一些控制慾，踏實面對每一個困難。

水瓶座

代表色：銀色

個性小總結：有主見、理性、固執

做事很有主見，而且會用自己理想化的方式去執行，並樂於嘗試，在職場上屬於理性派。不過，有時候會太過陷入自己的理想，容易卡在行不通的思緒中。建議水瓶座可以多接納他人的意見，不要困在自己的小世界出不來。

雙魚座

代表色：粉紅色

個性小總結：擅長照顧人、分不清輕重緩急

初入職場的雙魚座請小心別成為濫好人！因為喜歡照顧人的特性，覺得被需要是很幸福的事，不知不覺攬了一堆事情，把自己搞得很累，最後連分內的事都做不好。建議雙魚座要釐清事情的輕重緩急，並且懂得適時拒絕別人，否則會落得吃力不討好的下場。

澤誼的人參青紅燈

網路瘋傳星座圖片「12星座人生比例大餅圖」創作者、《姊妹淘》與《街星》網站專欄作家，喜歡用透澈實在的口吻分析星座與塔羅。