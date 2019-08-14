林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

【文-林佳蕙 攝影-張國耀】

以《做工的人》一書立下文壇名號的林立青，非常接地氣，吸引他的城市街區自然也不帶矯揉造作之氣，而匯聚多種族群生活面貌的艋舺，是讓他最感自在不拘束的所在，多年來總讓他流連忘返。

華西街如同城市的縮影般，可以看盡各式各樣的人生，更能遇見專門販售命相易經書籍的專賣店。 （攝影／張國耀） 分享 facebook

在讓人一秒滴汗的夏天，身兼工地監工和作家雙重身分的林立青，穿著人稱三五牌的555內衣和牛仔寬褲，晃悠著帶我們走進了位於萬華艋舺最核心地帶的華西街。一身透風清涼，他得意地說，最早是李小龍帶起555的風潮，這種上衣現在則是習武或蹲監的人會穿，「人家說我怎麼穿這樣，我說你懂什麼，真正的男人就要穿這個，那是李小龍在穿的。」他順手指向路邊一處服飾行，那裡，就買得到。

像這樣走在艋舺的街道之間，他非常自在。他認為古早時期因港口貿易而發展起來的艋舺，和世界上許多沒落的老城區一樣，都有包容多元文化的共通點，「它看過大風大浪，曾經繁華過，也落魄過，所以對於不同文化同理心比較高。」林立青算半個在地人，父母分別來自加蚋仔和南機場兩個傳統的萬華地區，一家人雖然在大台北地區搬遷了幾回，但總會回來逛一逛。例如在老台北信仰中心艋舺龍山寺附近，就有間開在華西街上、據他說是全台唯一一家的命相易經專業書店，專賣玉珮避邪飾品的雙親每年總會出入多次，而在網購不發達的年代，他也常回來這裡買些五金材料，艋舺對他來說，即是生活。

「華西街珍果」是50年來的老派浪漫、維繫感情的好去處。 （攝影／張國耀） 分享 facebook

不造作的生活感

「我昨天才在這邊吃飯，無聊沒事，回來這邊東西比較好吃。這邊一百塊可以吃到吐出來，去百貨公司地下街你能吃什麼？」林立青帶我們走過著名的蛇肉攤、越南新住民服務的修甲店、老奶奶的檳榔攤，店家攤商的後方是茶室，對面則是拿下米其林一星的「台南担仔麵」，一條街上呈現著舊城區生活的豐富面貌。而不遠處就是他特別推薦的「阿義魯肉飯」，飽滿的蚵仔蓋在滿溢滷肉油香的白飯上，讓人一下就可以扒完一大碗，而另一端則是超過50年歷史的「華西街珍果」冰菓店，充滿懷舊風情。然而，平價又古早的美食，倒不是艋舺引人不斷回返的根本理由，他說：「最重要的還是人啦！這區有特殊的文化、秩序和規則，這裡的人有什麼說什麼，觀察力也比較好。只要認識3天，就可以一起去按摩、吃飯、聊天，寫作的時候，來這邊得到的刺激比較多。」

呆待咖啡創辦人自小在剝皮寮長大，把當地著名的「涼粉伯」麵茶加入咖啡，成就新舊交融的好滋味。 （攝影／張國耀） 分享 facebook

新舊交融的好滋味

這些年，林立青自己散步，也讓新朋友引路，深入大小巷弄，雖感嘆許多值得保存的老東西如涼茶攤的藥籤、舊建築工法都逐漸消逝，艋舺的地表風景慢慢在變，但這幾年，有些年輕人開始回流，把老東西帶出了新的韻味。我們走進「呆待咖啡」，年輕的女店長小時候就在剝皮寮長大，隨口就可以說上一段街區的故事，對咖啡很有熱情的她，把這一區有名的「涼粉伯」古早味涼粉店裡使用的麵茶加到了拿鐵裡，讓上一輩的飲食品項在這新舊交融中，產生出令人印象深刻的香醇新味道。林立青有感而發地指出，真正的文創就得從在地的生活中生長出來，「現在是越在地越國際，像泰國的夜市就比他們的百貨公司有趣多了。」

啜一口麵茶拿鐵，這真性情的艋舺滋味，讓林立青暖心舒暢，在地生活的韻味，對他來說，就是如此對味。

平民美食也可以吃得很豪華，滿滿的蚵仔魯肉蓋飯，給你大滿足。 （攝影／張國耀） 分享 facebook