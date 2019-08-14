親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

2019-08-14 12:08臺北畫刊

【文－朱婉慈 圖－台北市商業處】

新舊魅力造起來

走在川流不息的台北街頭，矗立街角的老店鋪，在經過時代的洗禮後，散發著與眾不同的懷舊魅力，但或許是因為店內裝潢樸實，讓偶遇的人們不知如何親近，錯過認識良品與好店的機會。

為了使更多人了解這些特色店家的魅力，也讓老店能以新面貌再出發，「台北造起來」店家再造計畫於焉誕生。

從裡到外老店大變身

從2015年開始的店家再造計畫，最初鎖定大同區及萬華區的特色店家，改造重點在於外觀上依然保留老店的歷史感，並加入能彰顯空間或產品特色的風格，形塑出老店與街區新舊融合的獨特魅力。除了硬體方面的改造，店家再造計畫還提供了專人輔導訪視、經營課程、品牌營造等軟體方面的協助，並在改造完成後，透過一連串的行銷方式提升店家知名度。

2018年參與再造計畫的15間特色店家，以寶島造物、文化造禮、美食造味及創意造形等4大類型主題，透過翻轉原先的商業模式，為台灣物產、傳統茶藥、在地飲食及生活美學呈現出嶄新樣貌。

「順園小館」改造後，更添輕鬆感與年輕活力。 （圖／台北市商業處）
「順園小館」改造後，更添輕鬆感與年輕活力。 （圖／台北市商業處）
分享

老字號的人情味與新氣象

創立於1981年的「新純香茶業」，在第2代老闆娘留日回台後，結合台灣的溫暖人情味與日式盡心的款待哲學，傳承媽媽建立起的好口碑。在這樣的前提下，改造的方向保留了店家特色，將品牌定位為「奉茶文化與款待哲學的台日混血」，並在品牌名中加入「款」字，改為「新純香款茶舖」，一改過去台灣傳統老茶行的既定印象，以日式的淺色木頭基調營造質感氛圍，讓老店的美好不只在熟客間口耳相傳，也吸引更多過路客入內一品台灣茶的純淨甘甜滋味。

「新純香款茶舖」整體品牌形象變得明亮而清新。 （圖／台北市商業處）
「新純香款茶舖」整體品牌形象變得明亮而清新。 （圖／台北市商業處）
分享

同樣以茶起家的，還有自清朝創立的「福大同茶莊」，雖有著170年的歷史和精湛的製茶技術，卻難逃年輕客群減少的問題，因此改造計畫著重在店家的歷史感和卓越的茶葉品質，以「老艋舺的第一縷茶煙」為定位，並運用老物件打造有如文物館般的店面空間，烘托茶品價值並融入在地文化，成功打入年輕人與國際遊客的客群。

位於公館商圈的「順園小館」也是兼具人情和好味道的老店，美味實在的北方料理，即使已營業30年仍高朋滿座。延續店家親切、家常的調性，將店內原先象徵中式飲食文化的傳統圓桌改為方桌，不只提升空間使用彈性，也讓來客聚餐時能夠更親近地對視談心。此外，也針對人氣菜單「酸菜白肉鍋」推出分量較少的雙人鍋，即使突然嘴饞，也能享受這道佳餚。

老店承載著居民的記憶與地方的故事，認識一間老店，就如同閱讀一本地方產業的發展史。隨著世代的更迭、潮流的移轉，老店反而因為凝聚了歷史與人情，成為大城小區內不可或缺的存在。

「福大同茶莊」有著170年歷史，古樸的茶具和明亮的空間對比呈現老店的新姿態。 （...
「福大同茶莊」有著170年歷史，古樸的茶具和明亮的空間對比呈現老店的新姿態。 （圖／台北市商業處）
分享
分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

相關新聞

林立青：真正的文化是從在地生活中長出來的

2019-08-14 15:12

啟程！社會新鮮人課題 面對職場第一步！

2019-08-14 15:12

20 vs.30 呂士軒一路向北的嘻哈故事

2019-08-14 12:08

20 vs.40 米力的城市靈光與創作之路

2019-08-14 12:08

20 vs.50 李清志的時空偵探大冒險

2019-08-14 12:08

走尋20歲的四年級滋味

2019-08-14 12:08

家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

2019-08-14 12:08

三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08

我的城事我決定 集思廣益的「公民參與」

2019-07-15 13:58

構築東區夜食 繁華樣貌

2019-07-15 13:57

遊覽獨一無二的人文巷弄

2019-07-15 13:57

Hiking Day 登一座郊野與心上的高山

2019-07-12 11:05

Outdoor Weekend 給入門者的一堂露營課

2019-07-12 11:05

Biking Anytime 跨上單車追風漫遊

2019-07-12 11:05

北投山中食、詠而歸

2019-07-12 11:05

公民參與 民主生活的美好實踐

2019-07-12 11:05

喝一杯老茶底的台北手搖飲 —— 吳氏設計 吳孝儒×琅茶 蕭意玟＆楊德威

2019-07-12 11:05

當文字與生活更親近 城市裡的便利閱讀提案

2019-07-12 11:05

上山避暑找清涼 享受沁心瀑布之旅

2019-06-12 09:38

離海不遠，都市裡的潛水訓練－「Diving Mind 潛意識」自由潛水教練

2019-06-11 16:40

生活實驗室 走向宜居永續的智慧台北

2019-06-11 16:40

漫遊水岸 找尋人與水的關係

2019-06-11 16:40

閱讀河川 發掘台北水城故事

2019-06-11 16:40

求職學問大 青年職涯完全解析

2019-06-11 16:40

造訪溪流 看見城市水脈歷史

2019-06-11 15:44

來去迪化街食涼哦！

2019-06-11 15:44

夏日的百搭選擇 內行人的台北涼麵

2019-06-11 15:44

「看電影，約嗎？」用電影寫下城市氣味 —— 台北電影節 李亞梅 X 牽猴子整合行銷 王師

2019-06-11 15:44

舞台後的幸福人生 DJ媽咪的單親日常

2019-05-24 08:34

只有媽媽最懂媽媽 作家宅女小紅 × 作家林姓主婦

2019-05-14 09:26

跨越國界為愛發聲 我來自菲律賓

2019-05-14 09:26

翻玩香氛蠟燭的無限可能——Eye Candle

2019-05-14 09:26

來去尋找媽媽的古早味

2019-05-14 09:26

多元文化並存 穆斯林在台北的共融生活

2019-05-14 09:26

城隍香火代代傳傳 霞海城隍文化節

2019-05-14 09:26

創新菜 用世界語彙展演台灣風味

2019-05-14 09:26

從探索中創造童年的記憶 博物館的甜蜜親子時光

2019-05-14 09:26

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26
看更多

熱門文章

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top