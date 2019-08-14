老店的華麗變身 「台北造起來」店家再造計畫

【文－朱婉慈 圖－台北市商業處】

新舊魅力造起來

走在川流不息的台北街頭，矗立街角的老店鋪，在經過時代的洗禮後，散發著與眾不同的懷舊魅力，但或許是因為店內裝潢樸實，讓偶遇的人們不知如何親近，錯過認識良品與好店的機會。

為了使更多人了解這些特色店家的魅力，也讓老店能以新面貌再出發，「台北造起來」店家再造計畫於焉誕生。

從裡到外老店大變身

從2015年開始的店家再造計畫，最初鎖定大同區及萬華區的特色店家，改造重點在於外觀上依然保留老店的歷史感，並加入能彰顯空間或產品特色的風格，形塑出老店與街區新舊融合的獨特魅力。除了硬體方面的改造，店家再造計畫還提供了專人輔導訪視、經營課程、品牌營造等軟體方面的協助，並在改造完成後，透過一連串的行銷方式提升店家知名度。

2018年參與再造計畫的15間特色店家，以寶島造物、文化造禮、美食造味及創意造形等4大類型主題，透過翻轉原先的商業模式，為台灣物產、傳統茶藥、在地飲食及生活美學呈現出嶄新樣貌。

「順園小館」改造後，更添輕鬆感與年輕活力。 （圖／台北市商業處） 分享 facebook

老字號的人情味與新氣象

創立於1981年的「新純香茶業」，在第2代老闆娘留日回台後，結合台灣的溫暖人情味與日式盡心的款待哲學，傳承媽媽建立起的好口碑。在這樣的前提下，改造的方向保留了店家特色，將品牌定位為「奉茶文化與款待哲學的台日混血」，並在品牌名中加入「款」字，改為「新純香款茶舖」，一改過去台灣傳統老茶行的既定印象，以日式的淺色木頭基調營造質感氛圍，讓老店的美好不只在熟客間口耳相傳，也吸引更多過路客入內一品台灣茶的純淨甘甜滋味。

「新純香款茶舖」整體品牌形象變得明亮而清新。 （圖／台北市商業處） 分享 facebook

同樣以茶起家的，還有自清朝創立的「福大同茶莊」，雖有著170年的歷史和精湛的製茶技術，卻難逃年輕客群減少的問題，因此改造計畫著重在店家的歷史感和卓越的茶葉品質，以「老艋舺的第一縷茶煙」為定位，並運用老物件打造有如文物館般的店面空間，烘托茶品價值並融入在地文化，成功打入年輕人與國際遊客的客群。

位於公館商圈的「順園小館」也是兼具人情和好味道的老店，美味實在的北方料理，即使已營業30年仍高朋滿座。延續店家親切、家常的調性，將店內原先象徵中式飲食文化的傳統圓桌改為方桌，不只提升空間使用彈性，也讓來客聚餐時能夠更親近地對視談心。此外，也針對人氣菜單「酸菜白肉鍋」推出分量較少的雙人鍋，即使突然嘴饞，也能享受這道佳餚。

老店承載著居民的記憶與地方的故事，認識一間老店，就如同閱讀一本地方產業的發展史。隨著世代的更迭、潮流的移轉，老店反而因為凝聚了歷史與人情，成為大城小區內不可或缺的存在。