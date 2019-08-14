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深圳人均所得為何超過臺灣？ 他揭主因「我們沒有輸」

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

從理解到尊重 發展多元化的美麗社會

2019-08-14 12:08臺北畫刊

【文字-戚文芬 攝影-莊智淵】

這日，台大男裙日成員林蕙竹和林知瑜參與一場以「性別平等」為主題的桌遊，他們以充滿期待的眼神盯著一張張發下的圖卡，人物卡、事件卡等鋪滿整張桌子，逗趣的人物設計、簡潔而生動的圖像，搭配多元而充滿趣味的玩法，頓時，整個屋子裡充滿了歡笑聲，也體驗到遊戲結合性平議題，是可以如此輕鬆有趣。

5月中旬，台大圖書館前廣場聚集了熙熙攘攘的人潮，細看，有的是魁梧壯碩的男同學捲起褲管、套上短裙，有的則是自然地穿著裙子來往穿梭，甚至大剌剌地蹲下、做動作，看得旁邊的女同學大叫，「不行啦，你現在穿的是裙子，這樣蹲下是會曝光的！」

這天，正是台灣大學政治系學術部性別組讀書會所舉辦的「男裙日」，發起人台大政治系學生林蕙竹正色說道，「我們想透過這樣的活動，讓大家知道不是只有女性可以穿裙子，男性也可以。最重要的是，藉此讓每個人都可以穿上自己喜愛的衣服，突破一般人對於性別的刻板印象。」

「我很喜歡打排球，可是每每在排球場上，只要有男性加入，他們總會下意識地『越位』，好像這是理所當然的事，不會顧慮這是我的攻守位置。」林蕙竹認為，傳統上，大家對於男性的認定就是力氣大，一個家庭就該是男主外、女主內，可是生活中，很多現實的狀況卻並非如此。

「仔細觀察，生活周遭很多因性別產生的歧視，都讓人很不舒服。」林蕙竹進一步指出，若沒有意識到這件事，且正視歧視所產生的影響，諸如此類的行為，就會一直存在，反覆發生。

台灣性別平等教育協會理事長洪菊吟對此也表示，自性平會2002年成立後，一直透過舉辦演講、講座、出版書籍、影音作品等方式，期盼讓大家了解性別平等的內涵，進而改善其中的不平等。她強調，「性別平等教育中最重要的兩件事，一是認識自己，二是注意人我之間的關係。」唯有如此，才會正視歧視及其所造成的影響，真正面對問題、解決問題。

例如台大所舉辦的男裙日，「要喚起大家的注意力！」林蕙竹表示，除了男同學穿上裙子，女同學也紛紛嘗試以往不敢做的裝扮。「以前我曾被人笑是象腿，所以根本不敢穿裙子，可是當天我不僅穿上洋裝，還穿了一身的大紅色。」林蕙竹表示，藉由突破性的裝扮，打破傳統的藩籬限制，處理性別平等的議題，其實可以用更多元、更有趣的方式。

性平教育從遊戲開始

「記得以前教學時，家庭親族表的繪製是以父、母、一兒、一女為基礎，再延伸發展。那時我遇到單親家庭的孩子，根本不知道如何呈現，因為在他的成長記憶中，有一個角色是不存在的。」洪菊吟說。

為了讓各年齡層都能理解性別平等的重要，性平會開發以多元家庭為主題的「扮家家遊」桌遊，遊戲裡的家庭可以由一對夫妻或是不同種族、不同國籍、同樣性別所組成，洪菊吟表示，「讓大家了解，只要有愛就是家庭，不一定是傳統既有的認定。」

「扮家家遊」是全台第一個性別平等意涵的互動式遊戲。 （攝影／莊智淵）
「扮家家遊」是全台第一個性別平等意涵的互動式遊戲。 （攝影／莊智淵）
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林蕙竹和林知瑜在試玩桌遊時，不僅短時間之內就掌握每個人物的特性、對應出所發展的事情、解決之道等等，也因此激發他們要以更多元的方式倡導性別平等的想法。林蕙竹強調，「除了可以用穿著翻轉傳統觀念，以更充滿趣味的遊戲，便能不知不覺潛移默化，讓人更容易接受。」

為了讓性別平等教育向下扎根，性平會在2014至2015年間，帶著桌遊展開環島旅程，與各地的社區和學校交流，洪菊吟笑著表示，「有些孩子原先很沉靜，不願開口說明自己的狀況。玩過遊戲後，變得會主動和人交談，告訴別人他的家庭狀況。我也曾遇過阿公、阿嬤原先很不能理解氣質較為陰柔的男性，或較陽剛的女性，透過遊戲輕鬆活潑的氣氛，他們最後也能理解每個人都有自己的氣質。」

「扮家家遊」是全台第一個性別平等意涵的互動式遊戲。 （攝影／莊智淵）
「扮家家遊」是全台第一個性別平等意涵的互動式遊戲。 （攝影／莊智淵）
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舉例來說，在互動遊戲裡，一個戴著墨鏡的男人，可能是視障者，也可能是想法前衛的時尚家，桌遊裡的角色會隨著玩家賦予不同身分而產生不同的結果，現實生活不也是這樣，每個人都是獨立的個體，不應僅以樣貌來判斷各自的價值，正如台大男裙日穿上裙子的男同學笑說，「夏天穿裙子較涼快，以後可以多加嘗試。」

透過各種管道與活動，學習接受多元的聲音與想法，不論性別與身分，平等才是社會維持和諧的珍貴資產。

（攝影／莊智淵）
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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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