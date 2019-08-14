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三面向升級 台北托育政策做好做滿

2019-08-14 12:08臺北畫刊

【文－曾言之 攝影－劉佳雯 圖－台北市教育局】

因應現代人生育意願降低，造成少子化現象，除了中央擬定「少子化對策」，台北市政府也推出「助妳好孕」專案，希望提供平價的教保資源，減輕新生兒家長的負擔。但過往兒童托育，從托嬰中心（2歲以下）到幼兒園（3歲以上）之間存在著銜接的補助斷層，為了打造更完善的托育環境，最近北市府不僅針對托育空窗期推出加碼補助，並且積極提升公共化幼兒園比例，提供更多平價教保機會；同時也建構多元臨時托育服務，為家長與孩童打造全方位的托育環境。

無縫接軌　提供多元的照顧選擇

目前我國托育政策多以孩子的年紀作為畫分，以2歲為分界點，分屬兩個不同權責機關。2歲以下的兒童多數為家內照顧，3歲以後則以幼兒園為主，而介於之間的兒童，正值成長的第一次轉換期，有相對多元的送托選擇，但政府過去的政策規畫卻未能適切因應不同的照顧管道和實際需求。

近年，為了整合學齡前幼托服務、填補2歲至3歲的轉換期需求，北市府整合校園的餘裕空間，除了積極增設2歲專班，同時也增設0到2歲的托嬰中心，希望能夠完整銜接兒童的幼托需求。但台北市社會局婦女福利及兒童托育科科長鐘雅惠坦言，由於2歲專班仍處於擴充階段，因此除了2歲專班外，若托嬰中心原本收托的兒童已滿2歲，但還沒依「幼兒教育及照顧法」規定進入幼兒園就讀，托嬰中心可以繼續收托，但不能超過1年。

公立幼兒園配有專業的教保員陪伴孩童成長。 （圖／台北市教育局）
公立幼兒園配有專業的教保員陪伴孩童成長。 （圖／台北市教育局）
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加碼補助　減輕家長日常壓力

在過去的補助模式中，最大的問題是未能切合實際照顧需求，在不同的照顧管道中，同樣是滿2歲到未滿3歲的孩子，選讀2歲專班能享有適用3歲幼兒的補助福利；但若繼續待在托嬰中心，由於原本0至2歲的托育補助已屆滿，僅能領取教育部育兒津貼。鐘雅惠說，因此常有家長打電話到社會局反映，怎麼孩子一過了2歲，補助就只剩下中央的育兒津貼每月2,500元，雖然可繼續待在合法的托嬰中心或可聘請保母照顧，但是基本開銷不變，補助卻瞬間從1萬元縮水為2,500元，補助斷層造成家長的相對剝奪感。

面對孩子成長的第一次轉換期，政府尊重兒童多元的照顧選擇，因此從今年9月1日起，台北市政府率先整合2至3歲托育補助，讓台北市既有的「友善托育補助」及「協力照顧補助」向上延伸發放至3歲；而3歲以上幼兒適用的「一生六六大順學費補助」，則向下延伸發放至2歲，讓在不同模式照顧下的兒童都能得到更完善的福利照顧。如此一來，對家長來說就是「環境沒變、補助還是有」，這是對家長最為方便的模式。

此外，北市府也針對就讀幼兒園2歲專班的兒童提供加碼補助。教育局學前教育科科長吳青娟表示，現在就讀公立幼兒園2歲專班，除了原有教育部免學費補助每學期7,000元外，也可選擇領取市府的育兒津貼每月2,500元，按月補貼到幼兒園的費用中，提供家長彈性選擇。至於私立幼兒園的2歲專班部分，除了教育部原有的育兒津貼，北市府也加碼每學期1萬3,660元的學費補助，透過量身打造補助政策，讓使用不同教育管道的孩童都能獲得完善而平價的托育照顧。

全新目標　幼兒園涵蓋率大提升

除了改善2到3歲的托育及補助缺口，北市府近年也積極推動「公共化幼兒園」，讓更多家庭享有平價的教保機會。吳青娟說，公共化幼兒園包含公立幼兒園、非營利幼兒園和學前特殊幼兒園。公立幼兒園指的是政府自辦的幼兒園或國小附設的幼兒園，家長每月負擔約為2,500元；非營利幼兒園則是政府委託非營利機構辦理，家長每月負擔3,500元。截至107學年度，北市公共化幼兒園約有186園、涵蓋率達44％，為六都第一；吳青娟表示，108學年度將達到53%，未來預計111學年度更將達到涵蓋率7成。

除了「公共化幼兒園」越趨完備，108學年度新加入的補充方案——「準公共幼兒園」更是少子化對策中相當關鍵的一環。吳青娟解釋，準公共幼兒園就是政府向私立幼兒園買服務，與符合教育部規範的業者合作，雖然家長的每月負擔會略高於公立幼兒園，但期望能藉此減低幼兒未能進入公立幼兒園家長的支出負擔，解決公共托育不足、私立學費沉重的難題。

吳青娟強調，目前台北的準公共幼兒園共有90園，要加入的私立幼兒園，必須與政府簽訂契約，承諾依契約合作期間內不能漲價。在110年7月首次合約期屆滿後，才能依照物價、成本等因素，討論是否調漲，並須經過政府同意，保障家長與學生的權益不會隨意被更動，確保平價教保能夠真正落實。

北市府推出「助妳好孕」專案，分擔新生兒家長的養育重擔。 （攝影／劉佳雯）
北市府推出「助妳好孕」專案，分擔新生兒家長的養育重擔。 （攝影／劉佳雯）
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預約臨托　貼心的喘息服務

另外，北市府積極推動多元的臨托服務。過去許多家長為了照顧孩子，不免得犧牲自己的生活品質，臨時托育的推動便能有效地鬆綁這種緊繃感。吳青娟表示，幼兒園提供的臨時托育服務，提供育有滿3足歲到入國小之前幼兒的家長，可以在需要臨時托育的3天前向幼兒園提出申請，若真的有突發性、臨時性的需求也可提出，幼兒園會視情況安排。

台北市目前提供多元臨托服務，除了定點臨托（2處），還有保母臨托（350名）、私立托嬰中心（25處），及非營利幼兒園（6家）提供臨時托育功能。只要提前預約申請，即可由專人提供臨時托育照顧，讓家長在生活中獲得更多喘息的空間。

從解決既有托幼斷層、補助缺口，到加速公共化與準公共幼兒園普及率，並進一步提供家長多元的喘息服務，台北開啟了更有效率的解決模式，對症下藥解決了家長在托育第一線所面臨的問題，讓家庭支持網絡更加完善，也打造出更令人安心的親子生活環境。

孩子的成長只有一次，完備的幼托選擇打造安心也開心的親子生活。 （攝影／劉佳雯）
孩子的成長只有一次，完備的幼托選擇打造安心也開心的親子生活。 （攝影／劉佳雯）
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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。

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