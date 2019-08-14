家族百年傳承 老茶行的新使命—林茂森茶行

【文－賴柔蒨 攝影－曾韋翰】

林谷樺、林岳樺兄弟為「林茂森茶行」接班人，一甩傳統的繁複泡茶儀式，兩位新生代老闆不斷強調喝茶的單純，不過就是「丟茶葉、加熱水，再倒出來喝」。只要茶葉品質好，都好喝。茶行的傳承乃是師徒制，即便兩兄弟自幼在茶行長大，20多歲決定接棒後，仍舊從頭一步步學起。哥哥林谷樺曾持續6年喝同個價位的同種茶，藉此探究如何沖泡出「更好喝的味道」。接手茶行的基本功很難具體羅列，但兩人認為原則便是多喝、持續喝，與茶相處久了，「有一天就通了」。

時間：08:30-21:00

任務：解說銷售，老闆兼撞鐘

茶行一年只休農曆春節4天，每天早上8點半開門，晚上9點關店。林谷樺、林岳樺兩兄弟中、台、英、日語皆十分流利，一方面老闆兼伙計，和前台師傅合力接應來自各國的客人，介紹解說茶葉、秤斤包裝；另一方面處理結帳、接電話客服、回覆E-mail、臉書等雜務。

「介紹解說」是茶行一大要務，茶葉的學問可深可淺，能1分鐘介紹完所有種類，但講究起來，可能幾個小時都解釋不完。隨意開講2、3個小時對林谷樺來說是家常便飯，「只要客人想了解，我都願意講。」還要善用類比，例如將製茶過程中的「走水」比作牛排的熟成，目的是透過水分的蒸散，讓茶葉的風味更集中，這讓外行客更容易聯想、理解，逐步進入茶的世界。

林谷樺（左）、林岳樺（右）兄弟懷著改造「林茂森茶行」的使命感。 （攝影／曾韋翰） 分享 facebook

時間：當客人想更了解茶葉時

任務：泡茶

對坐長桌兩側，把茶言歡，這裡的主泡者必為兩位老闆，不假他人之手。最常聽到客人問：「為什麼自己在家泡跟在店裡喝的感覺不一樣？」透過泡茶宴客，除了增進顧客對茶葉的了解，也替新手設立一個口感的基準點。客人一旦觀摩並喝過專業手法泡出來的滋味，回家自己沖泡時，便有一個依循比較的參考值。

曾經，林谷樺覺得父親泡的文山包種茶太苦，自己覺得泡淡好喝，卻被長輩認為這是「泡水」，不是泡茶；他從中體悟，不同年齡層各有其口味偏好、不同泡法，並非傳統教條那樣有對錯之分。如今，他們泡茶方式不被傳統束縛，即便綠茶公認用70℃熱水沖泡最佳，但假如有人喜歡100℃熱水沖泡出來的滋味，何嘗不可？

傳統功夫茶的泡法，包含什麼茶葉該配什麼材質的茶具，讓水漫溢出壺、淋壺繞圈等看似複雜的手法，在這兒一概省略；他們隨興使用玻璃、陶、瓷壺，一旦掌握茶葉最佳味道的水溫（台灣茶葉多為100℃），無需執著於淋壺來維持茶具溫度，簡單沖泡就很好喝。茶，可以是儀式的展現，但也可以只是回歸喝茶的單純初心。

新生代接班後的林茂森茶行，空間變得更具年輕活力。 （攝影／曾韋翰） 分享 facebook

時間：產茶季

任務：收購茶葉

一到茶葉採收的時節，茶農便會將當季茶葉送來茶行，老闆當場喊價收購。林茂森茶行習慣以摸、聞判定茶葉品質；當年爺爺林大村的年代，茶農大排長龍，他老人家抓把茶葉一摸、一聞，就能判斷這茶採收自上午、下午、雨天或晴天，與產地的日照條件。

出價之後，林茂森茶行通常一次進貨上百、上千斤，除了應付客戶的大量需求，最主要是為了維持茶葉口味的穩定性，讓客人在回購相同茶種時，依然能嘗到同樣的風味。當然，萬一判斷失準，一出錯就是上百、上千斤，嚴格考驗茶行老闆的專業度。好的茶行如同當代選品店，老闆依據其專業挑選品質好的茶葉，替客人把關茶好喝的基礎。

時間：購入毛茶後

任務：焙茶

茶農賣出的是完成萎凋、殺青、揉捻等第一階段程序的「毛茶」，接下來由茶行進行焙火等後端精製作業。每家茶行不同的烘焙方式造就其獨一無二的茶葉，就像餐廳挑選食材，接下來就各憑烹調功力。在林茂森茶行，焙茶相當倚仗店內老師傅幾十年累積下來的經驗，經過他們的巧手，毛茶就成了富有林茂森茶行獨門風味的茶葉。

林茂森茶行的「焙火室」以開放廚房的概念設計，可讓客人一覽烘焙程序，加上單次進貨量龐大，焙茶一進行往往都是一整天，若挑對時節來訪，便會看見成堆的茶葉。

關於茶行的接班，新生代的林谷樺和林岳樺承接上一代的豐厚知識，卻不固守傳統，而是因應當代生活的多樣性，開展出茶行的新型態，從具有設計感與日式風情的空間改裝到泡茶儀式的簡化，都為傳承自1883年的百年家族茶行注入當代新風貌。

「茶行的靈魂就是味道與價格。」面對當前行銷手法奇招百出，林谷樺、林岳樺選擇回到「味道」的正面對決，透過生動的介紹、親切試茶和更舒適的空間，讓高品質的茶葉以最自然的方式呈現在顧客眼前，也開創出老茶行的全新時代。

茶葉是好是壞，專業的茶行職人一眼就能辨別。 （攝影／曾韋翰） 分享 facebook