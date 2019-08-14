走尋20歲的四年級滋味

【圖・文－魚夫】

1980年，當年我20歲剛考上大學，台北城初來乍到，沒見過像中華商場八連棟這麼龐大的熱鬧商街，那裡有來自全中國最多的外省食物，不但大開眼界，也像劉姥姥進大觀園，但見美味，乃排闥而入，久而久之，逐漸變得很挑食。

中華商場在1961年4月22日落成啟用，全長八連棟，每棟樓高三層，範圍北起忠孝西路，沿中華路南至愛國西路，以「八德」為名，分別為忠、孝、仁、愛、信、義、和、平棟，總長1,171公尺，容納1,644個租戶，是當時台灣規模最大的商場，琳瑯滿目的商品幾乎想買什麼就有什麼，也是最多外省美食聚集的所在，最後在1992年全線拆除，但許多回憶仍深藏在4、5、6年級生的心底，當時無網路，想找回記憶中的店家，僅能靠口耳相傳，想來那個時候以信（5）、義（6）、和（7）三棟最多美食商家，著名者諸如義棟的「徐州啥鍋」，因為傳有葛香亭與葛小寶父子兩人當股東，所以名氣極為響亮，這一味其實是一種雞絲燕麥粥，用大骨、老油雞或九斤雞熬製高湯，再羼入小薏米、燕麥和漢藥祕方等炕上十幾個鐘頭，端上桌時，再淋上麻油，風味越發香醇。很遺憾，這一家本來搬到延平南路另起爐灶，後來居然永久停業，高雄一度也出現一家徐州啥鍋，啥？也停業了？嗚呼哀哉，味道難不成要永遠封存了？

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記憶中的美食地圖

許多中華商場的美食記憶只能透過網路找到交流，網路上有位署名pohung8888的作者描繪得最為活靈活現：

「當年在中華商場好吃的飯館有致美樓、清真館、老陸餡餅、老夏水餃、炸麻花、山西小吃店，還有後來的徐州啥鍋、上大人酒釀湯圓、水煎包，還有晚上9點以後在6棟長沙街口賣消夜『的的阿姨』的炸豬排及各式小菜。回想當年清真館的牛肉蒸餃、羊雜湯、芝麻醬餅夾醬牛肉令人回味無窮。對了，還有蘭記小吃，賣的是江浙口味炒年糕、炒豆苗、餛飩湯、上大人的粽子。以上是第6棟的小吃。第7棟有孫伯伯的小籠包、牛肉燴火燒、山東餃子館的山東燒雞、牛肉麵店、還有好幾家各式炒菜館。第8棟的河南煎油餅、綠豆丸子湯等等。以上是令人回味的各式小吃。」

真感謝將逐漸模糊的回憶又畫出大致的輪廓來，因為以上所述的餐館大致消失了，只有幾家尚有脈絡可尋。

真北平現在搬到寧波東街營業，原來在義棟2樓、點心世界的樓上，招牌是北平烤鴨。片鴨之外，亦可二吃炒鴨架、三食銀芽炒鴨絲，至今大抵沒有走味。

點心世界大概是中華商場上招牌最響亮者之一了，許多人相約去逛鬧熱滾滾的西門町，都會約在點心世界前見，或先逛或先吃，進得店裡，跑堂來回穿梭，操外省口音大小聲吆喝著，生意沖沖滾，用餐時尤其人潮洶湧，先相準那張桌子的客人用餐即將結束，搶著去站在一旁等待，這裡的桌子都用45度擺設，如此一來，滿座時才不會擁擠。

三大招牌是鍋貼、蒸餃和酸辣湯。鍋貼和日本弦月型煎餃不同，而是兩頭束了起來，像一葉扁舟，入口爆漿，餘韻繞梁；酸辣湯為了使滋味更為綿密，捨豆腐而採豆腐腦，再以雞血與冬粉混煮，酸酸辣辣，嘗來印象深刻，其他像合菜玳瑁，用荷葉餅包進京醬肉絲，張大嘴，咬一大口，也是不亦樂乎的啦！夏天時點來一杯冰豆漿，心涼脾肚開自不在話下。

中華商場拆除後，點心世界搬來搬去，一度出現在寶慶路遠東百貨美食街，後來又遷至信義誠品，再來又聽聞老闆全家移民了，最後是在台北車站2樓微風食尚中心，店號：「小南門點心世界」，感覺上是嶄新的一家店了，不過對現在20歲的年輕人來說，中華商場的那些滋味或許已不存在，但應該已是將基因散布到台灣每個角落而繼續存在吧？

中華商場的點心世界，現在變成台北車站微風食尚中心的小南門點心世界。 （圖／魚夫） 分享 facebook